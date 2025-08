Xã hội Trao gần 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà cho đồng bào vùng lũ miền Tây Nghệ An Ngày 1/8, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Trao nhà cho đồng bào lũ lụt miền Tây Nghệ An”.

Đoàn công tác do Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có có chư tôn đức Tăng Ni Ban Văn hóa Trung ương, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Phòng An ninh Nội địa - Công an tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Mỹ Lý. Ảnh: Minh Quân

Đợt này, đoàn đã tiến hành trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng 15 căn nhà, mỗi căn 60 triệu đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại hai địa phương là xã Mỹ Lý và xã Tương Dương. Trong đó, xã Mỹ Lý tiếp nhận 7 căn và xã Tương Dương 8 căn.

Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Mỹ Lý. Ảnh: Minh Quân

Các căn nhà được hỗ trợ xây dựng từ nguồn đóng góp của Ban Văn hóa Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các chùa: Yên Thái, Tu, Đại Tuệ, Diệc và Phòng An ninh Nội địa thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc trao nhà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Mỹ Lý. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, đoàn cũng trao tặng 100 phần quà an sinh đến các hộ dân, mỗi phần gồm tiền mặt 500 nghìn đồng cùng các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như nồi, xoong, bát, đĩa... với tổng trị giá khoảng 87 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt này là 987 triệu đồng.

Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng hỗ trợ nhà ở cho người dân xã Tương Dương. Ảnh: Minh Quân

Hoạt động không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai mà còn lan tỏa giá trị từ bi, cứu khổ của đạo Phật, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Đoàn công tác trao tặng các phần quà an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở xã Tương Dương. Ảnh: Minh Quân

Đây cũng là một trong những nghĩa cử thiết thực hướng tới xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là giữa các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi còn nhiều khó khăn.