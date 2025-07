Pháp luật Đã tìm thấy 2 cháu bé Nghệ An nghi bị lừa bắt cóc khi ra Hà Nội làm thêm Sau khi thông tin về 2 cháu bé ở xã Xuân Lâm (xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cũ) nghi bị lừa bắt cóc khi đi làm thêm ở Hà Nội, nhiều cơ quan, ban, ngành đã vào cuộc.

Chiều 6/7, trên mạng xã hội đồng loạt xuất hiện thông tin khẩn cầu của người thân tìm kiếm 2 chị em ruột tại xã Xuân Lâm (Nghệ An) mất tích. Sự việc đã khiến dư luận quan tâm và chia sẻ rộng rãi.

Theo thông tin từ phía gia đình, vào tối 3/7, em N.T.H (học lớp 11) và em gái là N.T.N, trú tại xã Xuân Lâm (xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương cũ), xin gia đình ra Hà Nội làm thêm. Tuy nhiên, sau khi bắt xe ra Hà Nội thì gia đình không thể liên lạc được với các em.

Hình ảnh 2 chị em H. và N.tại Hà Nội được người dân chụp lại qua camera giám sát. Ảnh: NDCC

Điều đáng nói là sau đó, gia đình đã nhận được một số cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền để đón các em về. Gia đình sau đó lại nhận được các thông tin nhiễu loạn, khi thì báo các em đã ra bến xe Nước Ngầm để về quê, khi lại được báo đang ở tỉnh Thái Bình (cũ).

Nghi là các con mình bị bắt cóc, phía gia đình các em đã đăng thông tin lên mạng xã hội cầu cứu.

Ngay sau khi thông tin về 2 em nghi bị bắt cóc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, Công an xã Xuân Lâm đã báo cáo lên Ban Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để chỉ đạo. Ngay sau đó, Công an tỉnh Nghệ An cùng nhiều cơ quan, ban, ngành địa phương cũng đã vào cuộc, liên hệ với cơ quan chức năng tại TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên (nơi xác định được vị trí các em lần cuối) đề nghị giúp đỡ tìm kiếm.

Hai chị em H. và N. được đưa về tại trụ sở công an trước khi quay lại Hà Nội để chờ về quê. Ảnh: CQCNCC

Sau khi có sự vào cuộc mạnh mẽ, nhận được sự phối hợp của Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên, ngay trong đêm 6/7, lực lượng chức năng đã phát hiện các em đang ở tại khu vực tỉnh Thái Bình trước đây (nay là tỉnh Hưng Yên). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các em về trụ sở cơ quan Công an gần nhất.

Theo thông tin từ Công an xã Xuân Lâm, ngay trong đêm 6/7, các em đã được đưa về Hà Nội và dự kiến trong ngày hôm nay (7/7) sẽ được đưa về nhà.