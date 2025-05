Pháp luật Bắt hai phụ nữ bắt cóc bé gái 7 tuổi để gây áp lực đòi nợ Lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai phụ nữ bắt cóc bé gái 7 tuổi nhằm gây áp lực buộc mẹ cháu bé trả khoản nợ 50 triệu đồng.

Công an tỉnh Long An, lực lượng Công an xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự chốt chặn, bắt giữ hai phụ nữ có hành vi bắt cóc trẻ em tại tỉnh Tây Ninh.

Hai người bị bắt gồm: Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan (54 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Nguyễn Thị Hoa (trái) và Nguyễn Thị Huỳnh Lan. (Ảnh: PC02 Công an tỉnh Long An)

Theo điều tra ban đầu, Hoa và Lan từng làm việc chung trong một đoàn hội chợ do chị T. (ngụ Tây Ninh) làm chủ, hoạt động ở Bến Tre. Trong quá trình làm việc, bà Lan cho chị T. vay 50 triệu đồng. Sau khi đoàn hội chợ chuyển địa điểm, chị T. không cho bà Hoa và bà Lan đi theo làm việc và có dấu hiệu tránh mặt, không trả nợ.

Chiều 20/5, hai phụ nữ này điều khiển xe máy đến nhà cha ruột của chị T. tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (Tây Ninh) để tìm gặp nhưng không gặp được. Gọi điện cho chị T. cũng không liên lạc được.

Phát hiện bé gái N. (7 tuổi, con chị T.) đang ở nhà, cả hai nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để gây áp lực buộc chị T. trả tiền. Hoa và Lan đã đánh lừa cha của chị T., dụ dỗ bé gái lên xe với lý do chở đi mua trà sữa, rồi chở cháu bé rời khỏi địa phương, dự định đưa về Vĩnh Long.

Khoảng 16h25 cùng ngày, Công an tỉnh Long An phối hợp lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, bắt giữ hai đối tượng khi cả hai đang di chuyển qua xã Thạnh Đức. Cháu bé được giải cứu an toàn.

Hai đối tượng đang bị tạm giữ để bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bé N. đã được cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra sức khỏe, hiện tình trạng ổn định, chờ bàn giao lại cho gia đình.