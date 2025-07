Pháp luật Lên mạng xã hội giả gái để lừa bán ảnh, video khiêu dâm Nhóm người ở phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An), bị cáo buộc đã dùng những hình ảnh khêu gợi tải về từ trên mạng rồi lập các tài khoản mạng xã hội X, Telegram giả gái, nhằm mục đích lừa bán ảnh, video khiêu dâm để chiếm đoạt tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa phát thông báo tìm bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng tháng 2/2025, Nguyễn Văn Tình (19 tuổi), Nguyễn Bá Sơn (32 tuổi) và Đinh Thị Liên (29 tuổi, cùng trú tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cũ, nay là phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) nảy sinh ý định sử dụng tài khoản mạng xã hội X, tài khoản Telegram để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người này đã lập các tài khoản trên mạng xã hội X và các tài khoản Telegram với tên gọi "khêu gợi" để người xem nghĩ rằng chủ tài khoản là nữ giới.

Sau đó, nhóm sử dụng tài khoản trên mạng xã hội X, đăng tải các bài viết kèm theo hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy, tự nhận người trong ảnh là chính mình để mời chào bán album ảnh, video chat sex có thu phí.

Khi có người nhắn tin đặt vấn đề mua album ảnh khiêu dâm và video chat sex thì nhóm này yêu cầu người đó chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tuy nhiên, nếu nhận được tiền, chúng sẽ không gửi album ảnh, video như thỏa thuận mà yêu cầu chuyển tiếp tiền phí dịch vụ. Lấy lý do bắt bẻ người bị hại về việc ghi không đúng nội dung chuyển khoản nhằm mục đích yêu cầu người bị hại chuyển tiền tiếp, hoặc tùy vào diễn biến việc trò chuyện mà gửi một ít hình ảnh khỏa thân của nữ giới khác do chúng tải trên mạng để lấy lòng tin rồi yêu cầu tiếp tục chuyển tiền.

Trong trường hợp người bị hại đặt vấn đề gặp trực tiếp để “quan hệ”, nhóm này sẽ giả vờ nhận lời và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định rồi tiếp tục dựng lý do cần tiền mua thuốc tránh thai, thuốc kích dục... để moi thêm tiền của nạn nhân…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này đã sử dụng các số tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo gồm: 108883878035, Ngân hàng Vietinbank, mang tên Ho Thi Hue; 109884149327, Ngân hàng Vietinbank, mang tên Nguyen Van Tinh; 101883963287, Ngân hàng Vietinbank, mang tên Nguyen Thi Hoa; 1054352178, Ngân hàng Vietcombank, mang tên Dinh Thi Lien.

Để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của vụ án này đến trụ sở công an xã để trình báo trực tiếp, hoặc đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ xóm 13B, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), chi tiết liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Dũng số điện thoại: 0964.861.212.