Thể thao Trung vệ Hoàng Văn Khánh tiết lộ bí quyết “khóa chặt” tiền đạo cao hơn 2m của Nam Định Sau chiến thắng trước Nam Định, trung vệ Hoàng Văn Khánh tiết lộ Sông Lam Nghệ An đã phân tích kỹ lối chơi, qua đó vô hiệu hóa tiền đạo ngoại cao hơn 2m của đội khách.

Trái ngược với khí thế hừng hực của Nam Định, Sông Lam Nghệ An khởi đầu mùa giải mới đầy chông gai. Thất bại 1-2 trước PVF-CAND ngay vòng mở màn khiến thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật phải đối diện với nhiều vấn đề. Hàng thủ thiếu tập trung, các sai lầm cá nhân liên tục xuất hiện và trở thành điểm yếu chí tử. Bởi vậy, cuộc tiếp đón Nam Định trên sân Vinh tối 23/8 được coi là thử thách thực sự cho đội bóng.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu hay, với 2 bàn thắng tuyệt đẹp của Ngô Văn Lương và ngoại binh Reon Dale Moore đã mang về chiến thắng nghẹt thở 2-1, giúp đội bóng giành trọn 3 điểm quý giá.

Ngô Văn Lương mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Hoàng Văn Khánh chia sẻ: “Hiện tại, cảm xúc của chúng em rất vui. Chúng em đã nhập cuộc với sự quyết tâm cao. Toàn đội luôn tập trung cao độ đến những giây phút cuối cùng và thành quả hôm nay là hoàn toàn xứng đáng”.

Ngoại binh Reon Dale Moore ấn định chiến thắng cho SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Nói về cách khóa chặt tiền đạo ngoại cao trên 2m bên phía Nam Định, Văn Khánh cho biết: “Trước trận, chúng em đã họp và phân tích rất kỹ. Huấn luyện viên yêu cầu toàn đội phải tập trung cao nhất, không được lơ là. Thực sự cậu ấy quá cao, vượt tầm với cầu thủ Việt Nam, nhưng chúng em đã có phương án phù hợp và hoàn thành nhiệm vụ”.

Trung vệ sinh năm 1995 cũng nhận xét về sự hòa nhập của các ngoại binh Sông Lam Nghệ An: “Các bạn ấy chưa hòa nhập 100% nhưng đang rất nỗ lực trong từng buổi tập. Tin rằng, những trận tới họ sẽ bùng nổ hơn và giúp đội bóng mạnh mẽ hơn”.

Hoàng Văn Khánh khóa chặt tiền đạo ngoại cao trên 2m bên phía Nam Định. Ảnh: Xuân Thủy

Đánh giá về ý nghĩa chiến thắng, Văn Khánh nhấn mạnh: “Trận thắng đầu tiên, lại ngay trên sân nhà, giúp toàn đội tự tin hơn rất nhiều. Đây là cú hích tinh thần để chúng em thi đấu hết mình trong những vòng đấu tới. Mục tiêu mùa này của Sông Lam Nghệ An là lọt vào Top 10”.

Sau trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trước Hải Phòng vào ngày 27/8. Đây sẽ tiếp tục là bài test quan trọng cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật trong hành trình khẳng định mình ở mùa giải mới./.