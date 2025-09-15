Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An quyết tâm đánh bại U17 Hà Nội ở VCK Giải U17 Quốc gia 2025 Sau khởi đầu hoàn hảo, U17 Sông Lam Nghệ An đang chuẩn bị cho cuộc thử lửa thực sự ở lượt trận thứ 2 bảng B Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025, khi đối đầu U17 Hà Nội. Đây là Nhà đương kim vô địch và cũng là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vương. Một chiến thắng sẽ là lời khẳng định cho tham vọng lớn của đội bóng trẻ xứ Nghệ.

Mở đầu suôn sẻ

Nằm trong bảng đấu được mệnh danh là “tử thần” cùng Hà Nội, HAGL và Becamex TP. HCM, U17 Sông Lam Nghệ An đã tận dụng tối đa lợi thế khi chạm trán đối thủ yếu nhất bảng ở trận ra quân. HLV Hải Nam tung vào sân đội hình đậm chất tấn công, với bộ tứ tiền vệ Minh Thủy, Viết Duy, Ngọc Sơn và Văn Tài. Đó là những cái tên có khả năng tạo nhịp và gây sức ép liên tục.

Đội hình của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Minh Thủy là thủ lĩnh tuyến giữa, giữ vai trò “nhạc trưởng”, tung ra nhiều đường chuyền có độ sát thương cao cho mũi nhọn Văn Sáng. Trong khi đó, Viết Duy di chuyển không biết mệt mỏi, vừa làm bóng, vừa xuyên phá. Ngọc Sơn và Văn Tài thường xuyên bó vào trong, tạo nên những pha phối hợp trung lộ khó lường. Chính sự đa dạng ấy khiến thế trận gần như nằm gọn trong tay đội bóng áo vàng.

Kết quả là 4 bàn thắng được ghi vào lưới U17 Becamex TP. HCM. Trong đó, 2 đến từ tình huống cố định, 2 đến từ phối hợp nhuần nhuyễn. Chiến thắng đậm 4-0 không chỉ giúp U17 SLNA dẫn đầu bảng sau lượt đầu, mà còn tiếp thêm sự tự tin để họ bước vào trận đấu then chốt với Hà Nội.

Quyết tâm giành điểm tối đa trước U17 Hà Nội

Nếu trận mở màn chỉ là màn khởi động, thì cuộc chạm trán với U17 Hà Nội mới là bài kiểm tra đẳng cấp. Đội bóng thủ đô chứng minh sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước HAGL. Mạnh Quân lập cú đúp, Nguyễn Lực ghi thêm một bàn, trong khi thủ môn Bá Huấn tỏa sáng với pha cản phá penalty. Hà Nội thi đấu kỷ luật, tận dụng cơ hội lạnh lùng, và cho thấy họ xứng đáng với vị thế ứng cử viên hàng đầu.

Trước đối thủ như vậy, U17 Sông Lam Nghệ An chắc chắn đối diện thử thách cam go. Hà Nội có sự đồng đều, thể lực sung mãn và đấu pháp rõ ràng. Hàng công bùng nổ của SLNA sẽ phải vượt qua bức tường phòng ngự kín kẽ vốn là điểm mạnh truyền thống của đội bóng Thủ đô.

Nhưng cơ hội không hề khép lại. Ngược lại, U17 SLNA có lý do để tin vào một kết quả khả quan. Tập thể này sở hữu sự gắn kết, tinh thần quật cường và nhiều cá nhân đủ sức xoay chuyển cục diện. Viết Duy với những pha đi bóng tốc độ, Văn Sáng với khả năng chớp thời cơ, hay sự tinh quái trong các tình huống cố định, tất cả đều có thể trở thành vũ khí khiến hàng thủ Hà Nội chao đảo.

Niềm vui chiến thắng tại vòng loại của các cầu thủ U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Quan trọng hơn, chính Hà Nội cũng để lộ khoảng trống trong trận gặp HAGL. Nếu đội bóng phố Núi tận dụng thành công quả penalty ở hiệp một, kịch bản có lẽ đã rất khác. Điều đó cho thấy, ngay cả đội bóng mạnh nhất cũng có những giây phút sơ hở. Với bản lĩnh và khát khao, SLNA hoàn toàn có thể biến những khoảnh khắc nhỏ ấy thành bước ngoặt lớn.

Trong một bảng đấu khốc liệt, cuộc đối đầu này mang tính bản lề. Giành chiến thắng, U17 SLNA nắm chắc suất vào tứ kết và khẳng định vị thế ứng viên vô địch. Ngược lại, thất bại sẽ đẩy họ vào thế khó khi lượt cuối phải gặp HAGL. Bởi vậy, trận cầu với U17 Hà Nội sẽ là phép thử quyết định cho tham vọng xưng vương của thầy trò HLV Hải Nam.

Với tinh thần máu lửa, lối chơi kỷ luật và sự khát khao, U17 Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu này với một quyết tâm sẽ đánh bại Hà Nội. Đó là mục tiêu nằm trong tầm với, nếu họ biết mình, biết người và biết tận dụng thời cơ.