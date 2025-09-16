Thể thao Vì sao sân tập CLB Sông Lam Nghệ An xuống cấp nhưng chưa được tu sửa? Sân cỏ nhân tạo của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, nơi mỗi ngày có hàng trăm cầu thủ trẻ tập luyện, đang xuống cấp nghiêm trọng. Thực trạng này không chỉ gây nguy cơ chấn thương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của lò bóng đá từng sản sinh ra nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam.

Xuống cấp trầm trọng

Những mảng cỏ xơ xác, bong tróc, mặt sân cứng như bê tông… đang là tình trạng của sân cỏ nhân tạo số 1 thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Sau gần một thập kỷ sử dụng nhưng chưa một lần đại tu, mặt sân đã mất đi chức năng cần có. Mỗi buổi chiều, có từ 3 đến 4 đội trẻ tập tại đây, khiến mức độ xuống cấp ngày càng trầm trọng, biến nơi rèn luyện thành mối nguy hiểm tiềm tàng.

Sân tập SLNA xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đức Anh

Không ít phụ huynh lo lắng khi con em tập luyện trên mặt sân xơ cứng, hạt cao su gần như mất hết, lớp nền lộ rõ. Nhiều cầu thủ trẻ rời sân với vết xước dài trên tay, chân.

Cầu thủ Thái Đình Trọng - U11 SLNA chia sẻ: “Trong một pha đi bóng vào giữa sân, em bị một bạn phạm lỗi ngã xuống. Do mặt sân quá cứng nên em bị trượt da, rất đau và rát”.

HLV Âu Văn Hoàn – Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA cũng lo ngại: “Chất lượng mặt sân hiện rất kém. Cỏ đã hỏng, lớp cao su gần như mất hết, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn và dễ gây chấn thương, nhất là đầu gối và lưng. Trong các trận thi đấu nội bộ, mặt sân cứng khiến các em ngã dễ bị trầy xước, thậm chí chấn thương nặng ở chân và khớp gối”.

Điều đáng nói, trách nhiệm cải tạo sân bãi lại chưa được phân định rõ ràng. CLB SLNA cho rằng sân tập không thuộc toàn quyền quản lý của họ, trong khi đơn vị trực tiếp quản lý là Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ sự trăn trở.

Bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Mỗi năm, tỉnh Nghệ An đặt hàng đào tạo bóng đá trẻ cho SLNA, nhưng kinh phí chỉ chi trả cho vận động viên và huấn luyện viên..., chưa bao gồm chi phí sửa chữa hay cải tạo sân bãi. Một số hạng mục đã xuống cấp, không còn tương xứng với tiềm năng và truyền thống bóng đá của Nghệ An. Chúng tôi rất mong có sự phối hợp, quan tâm của các bên để cơ sở vật chất được cải thiện, qua đó giúp các em có điều kiện tập luyện tốt và tiếp nối niềm tự hào bóng đá xứ Nghệ”.

Đâu là nguyên nhân?

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, cơ sở vật chất đạt chuẩn là yếu tố quan trọng để duy trì thương hiệu. Do đó, nhà tài trợ Sông Lam Nghệ An cần xác định rõ trách nhiệm trong việc tái đầu tư, tu sửa sân tập.

Hằng năm, tỉnh Nghệ An đã cấp 30 tỷ đồng ngân sách cho công tác đào tạo. Các cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA đều phục vụ cho đội 1, thậm chí một số như thủ môn Văn Việt hay tiền vệ Đinh Xuân Tiến còn được CLB chuyển nhượng hoặc cho mượn, mang lại nguồn thu đáng kể. Rõ ràng, việc dành một phần kinh phí để nâng cấp sân bãi cho đào tạo trẻ là điều nhà tài trợ không nên né tránh.

Ông Nguyễn Hữu Phương - Trưởng phòng Quản lý Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An nhấn mạnh: “Bóng đá là môn thể thao có tính xã hội hóa rất cao. UBND tỉnh đã hỗ trợ mỗi năm 30 tỷ đồng cho đào tạo trẻ, đó là sự quan tâm lớn, giúp giảm bớt gánh nặng cho nhà tài trợ. Chính vì vậy, tập đoàn Tân Long cũng cần chia sẻ trách nhiệm, bố trí thêm kinh phí để tu sửa, nâng cấp sân bãi và cơ sở vật chất tập luyện, nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ”.

Thực tế, không thể chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước. Giải pháp căn cơ là sự chủ động của nhà tài trợ. Khi Nhà tài trợ xác định rõ trách nhiệm, vấn đề sẽ được tháo gỡ, đó là lời khẳng định cho việc cam kết lâu dài của CLB đối với công tác đào tạo trẻ.

Hơn thế, việc đầu tư sân bãi mang lại lợi ích thiết thực. Một sân tập đạt chuẩn không chỉ hạn chế chấn thương, nâng cao chất lượng huấn luyện mà còn giúp SLNA giữ vững sức hút trong bối cảnh nhiều học viện bóng đá trên cả nước đang phát triển mạnh mẽ.

Đã đến lúc Nhà tài trợ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An phải hành động. Việc tu sửa, nâng cấp sân tập là điều kiện cần để bảo vệ thương hiệu đào tạo trứ danh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho bóng đá trẻ xứ Nghệ nhằm tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của CLB.