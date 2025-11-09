Thể thao Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Đội bóng khó lường dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh Thất bại 1-3 trong ngày mở màn V.League những tưởng sẽ khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chùn bước ở mùa giải năm nay. Nhưng những kết quả ở 2 vòng đấu gần đây đã cho thấy đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh là 1 tập thể không dễ bị vượt qua.

Ở mùa giải năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi thăng hoa và về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Đó là thứ hạng cao nhất mà đội bóng này từng đạt được kể từ khi góp mặt tại sân chơi V.League. Chính vì vậy, sự chia tay bất ngờ của huấn luyện viên Thành Công sau mùa giải đã để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Người hâm mộ Hà Tĩnh không khỏi băn khoăn khi người kế nhiệm – huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh – là một cái tên còn khá mới mẻ ở đấu trường V.League.

Onoja Joseph là 1 trong những quân bài quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã cho thấy những phẩm chất đáng nể trong vai trò thuyền trưởng. Dù xuất phát không mấy suôn sẻ, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh đã nhanh chóng chứng tỏ khả năng điều chỉnh và ứng biến chiến thuật của mình. Thay vì cố gắng giữ lại lối đá tấn công phóng khoáng, nhà cầm quân sinh năm 1982 này đã mạnh dạn áp dụng triết lý bóng đá thực dụng, chú trọng vào sự chắc chắn và tính hiệu quả trong từng pha bóng.

Sự chuyển hướng này phát huy tác dụng gần như ngay lập tức. Trong hai trận đấu gần nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác: chắc chắn, khoa học và đầy tính kỷ luật. Trước những đối thủ khó chịu như SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa, hàng phòng ngự đội bóng núi Hồng thi đấu kiên cường và không để thủng lưới bàn nào. Trong hệ thống ấy, trung vệ Helerson Mateus Do Nascimento và tiền vệ phòng ngự Onoja Joseph chính là hai cái tên nổi bật nhất. Một người là “lá chắn thép” nơi trung tâm hàng thủ, người còn lại làm nhiệm vụ quét và thu hồi bóng đầy hiệu quả ở tuyến giữa.

Chơi phòng ngự chủ động nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không hề lép vế trong các tình huống tấn công. Trái lại, họ biết cách tận dụng rất tốt những pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Bộ đôi Lê Viktor và Atshimene Charles chính là mũi nhọn trong các đợt phản công sắc bén. Khả năng hoạt động rộng, tốc độ và sự ăn ý giữa hai cầu thủ này luôn khiến hàng thủ đối phương rơi vào trạng thái báo động.

Đặc biệt, dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang khai thác rất hiệu quả các tình huống cố định – một “vũ khí” tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang tính sát thương cực cao. Hai bàn thắng xuất phát từ các pha bóng chết trong hai trận gần nhất đã minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị bài bản của ban huấn luyện.

Atshimene Charles nổ súng giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Đông Á Thanh Hóa. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Từ một đội bóng tưởng như sẽ rơi vào khủng hoảng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang vươn lên mạnh mẽ để khẳng định bản lĩnh của mình. Dù mùa giải mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, nhưng những gì mà thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh thể hiện đã khiến các đối thủ phải dè chừng. Đặc biệt, ở vòng đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An – đội bóng láng giềng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Sông Lam Nghệ An cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước lối chơi phòng ngự phản công khó chịu đến từ đội bóng láng giềng. Một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đầy kỷ luật, hiệu quả và đang hưng phấn là bài toán không dễ giải cho bất kỳ đối thủ nào ở thời điểm này.