Thể thao Âu Văn Hoàn và những trăn trở với công tác huấn luyện bóng đá trẻ ở Sông Lam Nghệ An Từ một hậu vệ giàu nhiệt huyết trên sân cỏ đến vai trò người thầy tận tâm, Âu Văn Hoàn đang tiếp tục hành trình cống hiến cho bóng đá quê hương. Anh mang trong mình những trăn trở với công tác huấn luyện bóng đá trẻ ở Sông Lam Nghệ An.

Những trăn trở trong nghề huấn luyện

Trên sân tập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, dễ dàng nhận ra hình ảnh một huấn luyện viên trẻ vừa nghiêm khắc, vừa gần gũi với học trò. Đó là Âu Văn Hoàn. Anh từng là hậu vệ cánh phải máu lửa trong màu áo đội tuyển quốc gia, nay đang gánh trên vai trọng trách ươm mầm cho lớp kế cận của bóng đá xứ Nghệ.

HLV Âu Văn Hoàn (ngoài cùng bên trái) trao đổi cùng lãnh đạo trung tâm và huấn luyện viên ở CLB SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sau thời gian thể hiện tốt ở đội U12, nhận thấy sự nhiệt huyết và năng lực huấn luyện, lãnh đạo trung tâm đã quyết định bổ nhiệm Âu Văn Hoàn làm HLV trưởng Đội U15 SLNA. Tuy sở hữu lợi thế về thể hình, nhưng các cầu thủ ở đội bóng này vẫn còn hạn chế về kỹ thuật và kỹ năng chơi bóng. Đó chính là bài toán mà HLV trẻ Âu Văn Hoàn cần giải quyết trong hành trình mới.

“Công việc huấn luyện đòi hỏi mình phải hy sinh nhiều, thậm chí có lúc chưa cân bằng được giữa gia đình và công việc. Nhưng nhìn thấy học trò tiến bộ từng ngày, tôi cảm thấy nỗ lực của mình là xứng đáng”, HLV Âu Văn Hoàn bộc bạch.

Các đồng nghiệp đánh giá cao sự tận tâm ấy. HLV Lê Kỳ Đại (U11 SLNA) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi một cầu thủ thành công như anh Hoàn quay lại làm công tác đào tạo trẻ. Với các em nhỏ, anh là một người đi trước để học hỏi”. Trong khi đó, HLV Quế Ngọc Mạnh (U12 SLNA) khẳng định: “Anh Hoàn là người rất tâm huyết. Dù còn trẻ, anh luôn ham học hỏi, cập nhật phương pháp huấn luyện mới để truyền đạt cho học trò.”

Không chỉ là thầy dạy bóng đá, Hoàn còn là người truyền cảm hứng cho học trò. Nguyễn Đình An - cầu thủ U12 SLNA, kể lại: “Có những lúc em bị ốm phải uống thuốc, thầy Hoàn luôn quan tâm và cho phép nghỉ ngơi để hồi phục. Thầy dặn khi nào đủ sức thì tập, không được thì cũng không ép buộc. Nhưng một khi đã ra sân, thầy luôn nhắc phải tập trung tối đa, cố gắng hết sức”.

Với HLV Âu Văn Hoàn, đào tạo bóng đá trẻ không chỉ dừng ở việc tạo ra những cầu thủ giỏi mà còn là xây dựng những con người có trách nhiệm và đạo đức. “Lứa tuổi U15 có nhiều khác biệt, mỗi em một tính cách, một hoàn cảnh. Nhiệm vụ của tôi là làm sao để gắn kết tập thể, tạo môi trường cho các em vừa tiến bộ về chuyên môn, vừa rèn luyện nhân cách”, Âu Văn Hoàn khẳng định.

Bằng sự tận tâm, HLV sinh năm 1989 quan sát kỹ từng học trò để kịp thời điều chỉnh. Anh nhấn mạnh vai trò của kỷ luật và tinh thần tập thể, đồng thời không quên nhắc nhở về nỗ lực. “Tôi luôn nhắc nhở các em, nếu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì phải phấn đấu không ngừng”, Hoàn chia sẻ.

Luôn hướng trái tim về quê hương

Trong hơn 20 năm qua, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn thường nói: “Bao giờ sông Lam cạn nước, bóng đá Nghệ An mới hết tài năng”. Câu nói ấy nay lại đúng với thế hệ của Âu Văn Hoàn. Từ một cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia, anh giờ gánh trên vai trách nhiệm gieo mầm cho thế hệ kế tiếp. Đó là những đứa con tương lai của bóng đá Nghệ An và rộng hơn là bóng đá nước nhà.

Nhìn lại quá khứ, Âu Văn Hoàn không phải cái tên nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam, nhưng lại luôn để lại dấu ấn bởi sự bền bỉ, máu lửa và tinh thần cống hiến. Anh là một phần trong tập thể SLNA từng bước lên ngôi vô địch V.League 2011.

Âu Văn Hoàn từng là hậu vệ của đội tuyển Việt Nam.

Trải qua nhiều đội bóng V.League, Hoàn vẫn luôn hướng trái tim về quê hương. “Những kỷ niệm đẹp nhất của tôi luôn gắn với Sông Lam Nghệ An. Nhớ lại ngày còn là cầu thủ phải dọn hành lý rời CLB, cảm xúc lúc đó thật sự buồn và hụt hẫng. Nhưng vì tình yêu bóng đá quê hương, tôi biết mình sẽ trở lại để cống hiến”, anh kể.

Từ một hậu vệ cần mẫn, giờ đây Hoàn đã bước sang trang mới, với vai trò huấn luyện viên đội trẻ. Nếu như trong sự nghiệp cầu thủ, anh góp phần mang về những chiến thắng cho đội bóng xứ Nghệ, thì trong công việc hiện tại, anh lại góp phần gieo mầm những chiến thắng tương lai.

Người hâm mộ kỳ vọng, với sự tận tâm, Âu Văn Hoàn sẽ giúp U15 SLNA không chỉ đạt thành tích tốt hơn mà quan trọng hơn, sẽ đào tạo nên nhiều cầu thủ đủ phẩm chất để khoác áo đội một SLNA và xa hơn là đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Ở tuổi đời còn khá trẻ, Âu Văn Hoàn đang đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện. Nhưng bằng tình yêu quê hương, sự cầu thị và tinh thần trách nhiệm, anh hứa hẹn sẽ trở thành một trong những nhân tố quan trọng đưa công tác đào tạo trẻ của SLNA tiếp tục vững bước. Và như người hâm mộ xứ Nghệ luôn tin tưởng, từ sự tận tụy của HLV trẻ Âu Văn Hoàn hôm nay, những mầm xanh của bóng đá Nghệ An sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, giữ gìn và nối dài niềm tự hào bóng đá xứ Nghệ.