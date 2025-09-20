Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang chứng tỏ mình là đối thủ có lối chơi khó chịu. Và nếu không cẩn thận, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể mất điểm trước đội bóng láng giềng ở trận derby diễn ra vào ngày 21/9.

Sau thất bại 1-3 ở trận đấu mở màn, ít ai nghĩ rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có thể nhanh chóng trở lại mạnh mẽ đến vậy. Đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh đã chứng minh thất bại ấy chỉ là cú vấp nhất thời. 3 chiến thắng liên tiếp sau đó không chỉ giúp họ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn khẳng định bản lĩnh của một tập thể giàu tính kỷ luật và sự hiệu quả.

Điểm đáng chú ý nhất trong chuỗi trận thăng hoa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là họ không cần chơi áp đảo đối thủ về mặt thế trận hay kiểm soát bóng vượt trội. Thay vào đó, đội bóng núi Hồng chọn cách tiếp cận thận trọng, ru ngủ đối phương bằng lối chơi chậm rãi, chắc chắn, rồi bất ngờ tung ra đòn kết liễu đầy sắc bén. Cách vận hành ấy mang lại hiệu quả tối đa, và đang trở thành “đặc sản” của đội bóng này dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh.

Trung vệ Helerson là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Xuân Thủy

Ở hàng phòng ngự, trung vệ Helerson là thủ lĩnh không thể thay thế. Kinh nghiệm và khả năng chỉ huy của cầu thủ người Brazil là chốt chặn vững chắc trước khung thành. Phía trên anh, tiền vệ đánh chặn Onoja Joseph đang ngày càng khẳng định vai trò của một “máy quét” thực thụ. Khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ, đọc tình huống thông minh và sức bền đáng nể của cầu thủ người Nigeria là yếu tố then chốt giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì thế trận an toàn nơi phần sân nhà.

Với bộ đôi này làm nền tảng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn có thể chơi thong dong, chờ thời cơ mà không cần quá vội vàng. Thậm chí, chỉ cần một trận hòa cũng đủ khiến đối thủ rơi vào trạng thái mất kiên nhẫn – tiền đề cho các tình huống phản công nhanh mà họ vốn rất thuần thục.

Trong những pha chuyển trạng thái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sở hữu những cầu thủ có tốc độ và sự đột biến như Viktor Lê, Atsimene Charles hay lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng. Đây là những cái tên đủ khả năng tạo ra khác biệt chỉ bằng một pha xử lý. Đặc biệt, Trọng Hoàng với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn còn đóng vai trò điều tiết và kết nối tuyến giữa rất hiệu quả.

Không chỉ phản công sắc bén, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh còn tỏ ra nguy hiểm ở các tình huống cố định. Những cú treo bóng vào vòng cấm luôn tiềm ẩn nguy cơ với các đối thủ, đặc biệt là khi họ sở hữu các cầu thủ không chiến tốt như Helerson hay Atsimene Charles. Chính các tình huống “bóng chết” này thường là giải pháp khai thông thế bế tắc khi trận đấu lâm vào trạng thái giằng co.

Với những điểm mạnh như vậy, dễ hiểu vì sao nhiều người hâm mộ đang lo lắng Sông Lam Nghệ An trong trận derby sắp tới.

Trong những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An thường gặp khó trước các đối thủ chơi phòng ngự kỷ luật. Khi không thể xuyên phá được hệ thống phòng ngự kín kẽ, lối chơi của Sông Lam Nghệ An dễ trở nên bế tắc và rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Đặc biệt, trong các tình huống mải mê tham gia tấn công, hàng thủ đội bóng của HLV Phan Như Thuật đã để lộ nhiều khoảng trống ở phía sau, tạo điều kiện cho đối phương phản đòn. Trận gặp Câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua là 1 minh chứng điển hình.

Sông Lam Nghệ An sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đó là bài học rõ ràng mà huấn luyện viên Phan Như Thuật và các học trò cần rút ra nếu không muốn tái lập sai lầm tương tự trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh "già rơ".

Ở trận Derby vào ngày 21/9, sự toan tính chiến thuật sẽ đóng vai trò quyết định. Huấn luyện viên Phan Như Thuật cần có những phương án cụ thể để hóa giải lối chơi phòng ngự phản công của đối thủ. Có thể là việc kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến, bịt chặt các khoảng trống hai biên – nơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thường khai thác – hoặc việc bố trí một cầu thủ có khả năng cầm nhịp trận đấu nhằm tránh rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.

Rõ ràng, đây là một trận Derby không dễ dàng cho Sông Lam Nghệ An và càng khó khăn hơn khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang vào “phom”. Nhưng với lợi thế sân nhà và kết quả tốt các cuộc đối đầu trong thời gian gần đây, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng vào một kết quả thuận lợi cho Sông Lam Nghệ An trong trận Derby Nghệ Tĩnh diễn ra vào ngày 21/9.