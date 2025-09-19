Thể thao Thủ môn Nguyễn Filip chơi quá tệ; Haaland tạo cột mốc lịch sử ở Champions League Thật khó tin khi thủ môn Nguyễn Filip chào sân chơi châu lục với hai bàn thua vì mắc lỗi; Rạng sáng 19/9, Haaland tỏa sáng giúp Man City nhấn chìm Napoli ở vòng phân hạng. Đó là thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua...

Thật khó tin khi thủ môn Nguyễn Filip chào sân chơi châu lục với hai bàn thua vì mắc lỗi.

Trận đấu mở màn AFC Champions League Two 2025/26 của CLB CAHN đã trở thành kỷ niệm buồn với thủ môn Nguyễn Filip, khi anh trực tiếp mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Có thể nói là trận đấu quá tệ của Nguyễn Filip.

Ở phút 49, CLB CAHN vẫn đang duy trì thế trận cân bằng với đội chủ nhà Beijing Guoan, và dẫn trước 1 bàn. Thế nhưng, cú sút xa không quá hiểm từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Zhongguo lại bất ngờ trở thành bàn thắng. Thủ môn Nguyễn Filip đổ người chậm và không chính xác, để bóng đi qua trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và khán giả. Một bàn thua có thể nói rất tai hại.

Chưa dừng lại, đến phút 65, Nguyễn Filip chuyền bóng sai địa chỉ ngay trước vòng cấm. Zhang Yuan của Beijing Guoan lập tức tận dụng cơ hội, tung cú dứt điểm nhanh gọn để nâng tỷ số lên 2-1.

Sai lầm liên tiếp của người gác đền mang hai dòng máu Việt – CH Séc khiến CAHN rơi vào thế khó theo cách khó tin nhất, bởi anh đã không làm điểm tựa mà sắm vai “tội đồ” của CLB CAHN.

Đây là lần đầu tiên CAHN góp mặt tại đấu trường châu lục, song màn ra mắt của thủ môn Nguyễn Filip rõ ràng đã gây thất vọng.

Đương kim vô địch TP. HCM I lần đầu bại trận

Đương kim vô địch TP. HCM I đã phải nếm trải thất bại đầu tiên của mùa giải khi để thua Than KSVN 0-1.

Trận thua của đội đương kim vô địch diễn ra ở vòng 4 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025. Kết quả này không chỉ khiến đội bóng thành phố trắng tay mà còn đánh mất luôn ngôi đầu bảng vào tay ứng viên tranh vô địch Hà Nội.

Trận thua này khiến TP. HCM I dừng lại ở 9 điểm sau 4 vòng đấu, đánh mất ngôi đầu bảng về tay Hà Nội – đội vừa đánh bại TP. HCM II với tỷ số 2-0 để vươn lên dẫn đầu cùng 10 điểm. Than KSVN với chiến thắng quý giá đã leo lên vị trí thứ ba với 7 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam dù có bàn thắng đầu tiên tại mùa giải nhờ công Anh Trân nhưng vẫn thua Thái Nguyên T&T 1-2.

Haaland tạo cột mốc lịch sử ở Champions League

Rạng sáng 19/9, Haaland tỏa sáng giúp Man City nhấn chìm Napoli ở vòng phân hạng.

Phút 56 trận đấu tại Etihad Ering Haaland, chọn vị trí chuẩn xác để đón đường treo bóng của Foden, trước khi tung cú đánh đầu từ cự ly gần, mở tỷ số cho Man City.

Haaland liên tục ghi bàn.

Haaland đã ghi đến 8 bàn chỉ trong 3 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Tính riêng ở đấu trường Champions League, Haaland đã có pha lập công thứ 50 chỉ trong 49 trận, hiệu suất không chân sút nào trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu có thể chạm đến. Người đạt cột mốc 50 bàn nhanh thứ 2 Champions League là Ruud van Nistelrooy với 62 lần ra sân.

Trước đó, chính Haaland tạo bước ngoặt cho trận đấu bằng pha đột phá, buộc Giovanni Di Lorenzo phải nhận thẻ đỏ ngay từ phút 21. Kể từ thời khắc này, Napoli chỉ còn biết chịu trận trước những pha tấn công như sóng vỗ bờ từ chủ nhà.

Màn so tài tại Etihad khép lại với 23 lần dứt điểm cho Man City. Ở chiều ngược lại, Napoli chỉ có vỏn vẹn 1 cơ hội. 2-0 nghiêng về ManCity ở trận đấu này.

Cái tên bất ngờ dẫn đầu Champions League

Rạng sáng 19/9, Frankfurt vùi dập Galatasaray 5-1 để vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League.

Eintracht Frankfurt có màn khởi đầu chiến dịch UEFA Champions League 2025/26 vô cùng ấn tượng bằng màn lội ngược dòng trước Galatasaray. Trong khi “Đại bàng” chiếm ngôi đầu của PSG, Galatarasay lại kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách tại cúp châu Âu lên con số 7 (hòa 3, thua 4).

Eintracht Frankfurtbước vào trận đấu với phong độ cao, toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên ở giải quốc nội.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với phong độ cao, toàn thắng cả 5 vòng đầu tiên ở giải quốc nội và chỉ thủng lưới đúng một bàn. Sự tự tin sớm được cụ thể hóa khi Yunus Akgun tung cú sút chân trái hiểm hóc đưa Galatasaray vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 8.

Khi trận đấu còn 15 phút, Ansgar Knauff tận dụng sai lầm của Gabriel Sara để ấn định chiến thắng đậm nhất lịch sử (5-1) dự Champions League cho Frankfurt.