Thể thao Ngoại binh – Chìa khóa chiến thuật mới tại V.League 2025 Sự đổi mới về chính sách ngoại binh ở mùa giải năm nay đang thổi một làn gió mới vào V.League. Với việc các đội bóng được đăng ký nhiều ngoại binh hơn, giải đấu cao nhất Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý về chiến thuật, lối chơi cũng như cách bố trí nhân sự từ các huấn luyện viên.

Một xu hướng đang trở nên phổ biến tại V.League là việc sử dụng công thức “3 ngoại binh rải đều 3 tuyến” – gồm một trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo. Theo thống kê sau những vòng đấu đầu tiên, có đến 8/14 đội bóng thường xuyên áp dụng cách bố trí này trong đội hình xuất phát.

Lý do rất đơn giản: Với lực lượng nội binh không quá nổi trội, việc tăng cường trục xương sống bằng 3 ngoại binh ở các vị trí then chốt giúp tạo ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trung vệ ngoại mang đến sự chắc chắn, tiền vệ trung tâm kiểm soát thế trận, còn tiền đạo ngoại luôn là mũi nhọn tạo đột biến.

Sông Lam Nghệ An là một trong những đội sử dụng 3 ngoại binh rải đều 3 tuyến. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy.

Ngoại binh thứ 4, nếu được sử dụng thường đóng vai trò bổ sung tùy theo diễn biến trên sân. Đa số các đội bóng lựa chọn một tiền đạo hoặc tiền vệ công để tăng sức ép tấn công khi cần tìm bàn thắng, hoặc thay đổi sơ đồ để giữ thế trận khi đã có lợi thế.

Tuy nhiên, các huấn luyện viên không hề rập khuôn trong cách dùng ngoại binh. Tùy vào đối thủ, phong độ từng cầu thủ cũng như mục tiêu cụ thể từng trận, họ sẵn sàng xoay chuyển cách sử dụng để mang lại hiệu quả tối đa.

Với những câu lạc bộ sở hữu lực lượng nội binh chất lượng, cách dùng ngoại binh có phần linh hoạt và “phóng khoáng” hơn.

Ninh Bình FC là ví dụ điển hình. Tân binh V.League mùa này không giấu tham vọng tạo nên bất ngờ, và điều đó thể hiện rõ qua cách bố trí đội hình. Với tuyến giữa gồm những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Dụng Quang Nho hay Châu Ngọc Quang, đội bóng cố đô không cần dùng đến ngoại binh ở hàng tiền vệ. Thay vào đó, họ lựa chọn sử dụng một trung vệ và hai tiền đạo ngoại để tăng cường khả năng kết liễu đối phương.

Tương tự là Thể Công Viettel, sở hữu những trung vệ hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng cùng sự bổ sung của Việt kiều Kyle Corona và 2 hậu vệ biên giàu tốc độ Phan Tuấn Tài, Trương Tiến Anh, đội bóng Quân đội có thể yên tâm ở hàng thủ. Nhờ vậy, họ có điều kiện dùng ngoại binh ở tuyến trên, hướng đến lối chơi tấn công chủ động và giàu sức mạnh.

Với việc được phép đăng ký 6 ngoại binh do tham dự các giải đấu cấp châu lục, Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định có nhiều lựa chọn hơn trong tay. Đây là hai trong số ít những đội bóng tại V.League hiện nay vừa sở hữu đội hình nội binh mạnh, vừa có chiều sâu ngoại binh.

Việc có thêm phương án giúp các huấn luyện viên của hai đội bóng này dễ dàng xoay tua, luân chuyển nhân sự nhằm đảm bảo thể lực và phong độ cho từng giai đoạn. Đồng thời, khả năng thích ứng chiến thuật cũng được nâng cao rõ rệt, tạo lợi thế lớn trong những trận cầu then chốt.

Câu lạc bộ Hải Phòng là 1 trong những đội bóng "phá cách" nhất tại V.League. Ảnh tư liệu: VPF

Câu lạc bộ phá cách nhất chắc chắn là Câu lạc bộ Hải Phòng. Không sở hữu dàn nội binh quá mạnh, đội bóng đất Cảng vẫn tạo được dấu ấn riêng với phong cách kiểm soát bóng đặc trưng. Dưới bàn tay huấn luyện của Chu Đình Nghiêm, Câu lạc bộ Hải Phòng đăng ký 2 tiền vệ, 2 tiền đạo ngoại và thường xuyên sử dụng 2 tiền vệ, 1 tiền đạo trong đội hình xuất phát.

Điều này giúp Câu lạc bộ Hải Phòng cầm trịch được khu trung tuyến – khu vực vốn luôn là “tử huyệt” của họ trong các mùa giải trước. Với bộ đôi tiền vệ ngoại đầy sức mạnh và khả năng xử lý bóng tinh tế, đội bóng đất Cảng đang thi đấu ngày một mượt mà, tổ chức tốt hơn và tạo ra nhiều phương án tấn công sáng tạo hơn.

Có thể nói, việc được đăng ký nhiều ngoại binh hơn đã tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn tại V.League. Không còn những đội bóng quá phụ thuộc vào một vài cá nhân, giờ đây các câu lạc bộ có thể chủ động hơn trước các tình huống như chấn thương, thẻ phạt hay sa sút phong độ.

Sự đổi mới này không chỉ giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, mà còn mở ra cơ hội để các huấn luyện viên thể hiện tài cầm quân, khả năng điều chỉnh chiến thuật và khai thác tối đa chất lượng nhân sự. V.League đang dần trở thành một sân chơi có tính chuyên nghiệp và chiến lược cao hơn – điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn mong mỏi suốt nhiều năm qua.