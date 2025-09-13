Thể thao 3 tháng đặc biệt của U23 Việt Nam sẽ có những gì; HLV Shin Tae Yong tái hợp Indonesia, nhận lương lên đến 40 tỷ? 3 tháng đặc biệt của U23 Việt Nam sẽ có những gì?; HLV Shin Tae Yong tái hợp Indonesia, nhận lương lên đến 40 tỷ?; Amorim chọn thủ môn cho derby Manchester... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

3 tháng đặc biệt của U23 Việt Nam sẽ có những gì?

U23 Việt Nam đang bước vào quãng thời gian có thể coi là bản lề cho hành trình hướng tới 2 mục tiêu lớn: SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm 2025 và VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Trong năm đầu tiên nắm quyền, HLV Kim Sang-sik đã khởi đầu suôn sẻ khi giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, đồng thời giành vé dự VCK U23 châu Á. 2 chiến tích liên tiếp không chỉ mang lại danh hiệu, mà còn tạo sự ổn định tâm lý và củng cố niềm tin cho thế hệ cầu thủ trẻ. Tuy vậy, tất cả đều hiểu rằng, những thành công ấy chỉ là bước đệm, bởi những thử thách ở sân chơi châu lục và khu vực SEA Games khốc liệt hơn nhiều.

U23 Việt Nam sẽ có 3 tháng chuẩn bị cho các sự kiện lớn.

Một trong những nhiệm vụ lớn nhất với HLV Kim Sang-sik lúc này là xây dựng phong cách tấn công hiệu quả. Dưới thời Kim Sang-sik, điểm tích cực dễ thấy là tính tổ chức và sự gắn kết trong lối chơi. Hàng thủ ít mắc sai lầm, các vị trí có sự hỗ trợ hợp lý hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, bóng đá hiện đại không thể chỉ dựa vào phòng ngự. Nếu muốn bảo vệ vị thế ở SEA Games và cạnh tranh sòng phẳng tại VCK U23 châu Á, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cần phát triển thêm những phương án tấn công chủ động, tốc độ và đột biến.

Thể lực cũng là yếu tố then chốt. Lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB và đội tuyển dễ khiến cầu thủ rơi vào tình trạng quá tải. Vì vậy, BHL phải có kế hoạch phân bổ nhân sự, kết hợp hồi phục và xoay tua lực lượng hợp lý.

Thách thức lớn nhất dành cho HLV Kim Sang-sik chính là sự cân bằng, vừa đáp ứng kỳ vọng giành HCV SEA Games, vừa xây dựng nền tảng để tiến xa tại VCK U23 châu Á 2026. Một lộ trình khôn ngoan, có sự tính toán dài hạn sẽ giúp U23 Việt Nam duy trì sự tự tin, mà vẫn tránh quá tải cho các trụ cột. Thời gian chuẩn bị không nhiều, nên sự phối hợp giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các CLB và BHL càng trở nên quan trọng. Cơ sở vật chất, kế hoạch tập luyện, định hướng nhân sự và cả sự đầu tư chiến lược đều phải đồng bộ.

3 tháng tới có thể sẽ đầy căng thẳng, nhưng cũng mở ra cơ hội lớn để U23 Việt Nam nâng tầm. Chúng ta có thể kỳ vọng, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, thế hệ cầu thủ trẻ sẽ viết thêm những trang sử mới, nối dài niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Với nền tảng từ những thành công bước đầu, cùng sự đầu tư đúng hướng, U23 Việt Nam hoàn toàn có quyền tin, sẽ hoàn thành mục tiêu đặt ra tại SEA Games 33 cũng như hướng tới VCK U23 châu Á 2026 với một khát vọng vươn xa hơn.

HLV Shin Tae Yong tái hợp Indonesia, nhận lương lên đến 40 tỷ?

Trang Bolatimes bất ngờ có thông tin gây chú ý: "PSSI đang cân nhắc đưa HLV Shin Tae Yong trở lại dẫn dắt U23 Indonesia thay thế Gerald Vanenburg. Quyết định này xuất hiện sau thất bại của Garuda Muda khi không thể giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, dù chỉ kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng J.

Nếu bản hợp đồng này được thông qua, PSSI sẽ phải chuẩn bị một mức lương khổng lồ cho HLV Shin Tae Yong. Theo các báo cáo, con số này dự kiến sẽ lên tới khoảng 1,5 triệu USD/năm, tức khoảng 23,6 tỷ rupiah mỗi năm. Đây là mức lương cao hơn đáng kể so với hợp đồng cũ, vốn chỉ vào khoảng 15,3 tỷ rupiah/năm.

Các diễn đàn bóng đá Indonesia bất ngờ bình luận về thông tin HLV Shin Tae Yong tái hợp Indonesia.

Trước đó, cựu Chủ tịch PSSI Iriawan (Iwan Bule) từng tiết lộ Shin Tae-yong nhận mức lương 1,1 tỷ rupiah/tháng, biến ông trở thành một trong những HLV được trả cao nhất Đông Nam Á".

Thông tin kể trên ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Indonesia. Nhưng đây có thể chỉ là tin đồn khi chưa có thông tin nào cho thấy dấu hiệu HLV Shin Tae Yong tái hợp với bóng đá Indonesia. Có thể chỉ là vấn đề được đưa ra để thu hút người hâm mộ Indonesia, khi U23 Indonesia gây thất vọng tại vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Shin Tae Yong tiếp tục bị nhắc đến dày đặc nhờ thành tích đưa U23 Indonesia vào bán kết U23 châu Á 2024.

Với HLV Shin Tae Yong, ông đang làm việc ở K-League. HLV Shin Tae Yong dẫn dắt Ulsan HD khi thay thế Kim Pan Gon. Nhưng mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng xấu. Cựu HLV tuyển Indonesia ra mắt với chiến thắng 1-0 trước Jeju, rồi thua 3 trận liên tiếp. Tình cảnh của Ulsan HD thực sự đáng lo khi chỉ hơn đội áp chót đúng 3 điểm.

Amorim chọn thủ môn cho derby Manchester

HLV Ruben Amorim xác nhận Altay Bayindir sẽ trấn giữ khung thành MU thay vì Senne Lammens trong trận derby với Man City thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9 (giờ Hà Nội).

"Lammens có tiềm năng rất lớn, tôi hài lòng với những gì cậu ấy thể hiện. Nhưng vào thời điểm này, đội bóng cần một thủ môn nhiều kinh nghiệm và thật sự bản lĩnh", Amorim giải thích về quyết định chọn Bayindir.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không quên dành lời động viên cho tân binh trẻ: "Lammens có đủ tiềm năng để trở thành thủ môn số 1 của Manchester United trong nhiều năm tới".

Lammens chưa có cơ hội ra sân cho MU.

Mùa giải này, thủ môn người Cameroon không có cơ hội sân tại Premier League. Anh mới bắt chính trong trận thua trước Grimsby ở Carabao Cup trước khi chuyển sang khoác áo Trabzonspor dưới dạng cho mượn. Ngược lại, MU sớm lên kế hoạch thay thế Onana khi ký hợp đồng với thủ môn Lammens Hè này.

Thủ môn người Bỉ gia nhập MU với bản hợp đồng trị giá 18 triệu Bảng. Lammens nổi bật với phản xạ và những tình huống cứu thua bằng chân. Anh được đánh giá có phong cách chơi gần tương đồng với David de Gea.

Cơ hội có thể sớm đến với Lammens khi Bayindir chơi không tốt trong cả 3 trận Premier League từ đầu mùa.