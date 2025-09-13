Thể thao Gặp U17 Becamex TP. Hồ Chí Minh, U17 SLNA hướng đến 3 điểm trong ngày ra quân Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2025 U17 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U17 Becamex TP. Hồ Chí Minh trong ngày ra quân Bảng B Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia năm 2025. Thầy trò huấn luyện viên Hải Nam quyết tâm hướng đến 3 điểm để đạt mục tiêu sớm giành vé vào vòng tứ kết.

Giải quyết từng trận đấu một

U17 SLNA bước qua vòng loại với kết quả ổn định, trong đó, trải qua 10 trận, giành 21 điểm, đứng nhì Bảng B sau PVF-CAND. Đội bóng trẻ xứ Nghệ thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trận. Những con số đó cho thấy tập thể này có nền tảng vững chắc, đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở vòng chung kết.

Niềm vui của các cầu thủ U17 SLNA khi vượt qua vòng loại. Ảnh: Đức Anh

Bước đến vòng chung kết, U17 Sông Lam Nghệ An nằm ở Bảng B, quy tụ 4 đội: SLNA, Hà Nội, HAGL và Becamex TP. HCM. Nhìn tổng thể, chất lượng các đội khá cân bằng, không có sự vượt trội rõ rệt. HLV Hải Nam đánh giá: “Đã vào vòng chung kết thì đội nào cũng có thế mạnh. Mỗi trận đấu đều khó khăn, vì vậy, chúng tôi phải tập trung để giải quyết từng trận một”.

Huấn luyện viên U17 SLNA - ông Hải Nam (đứng ngoài cùng). Ảnh: Đức Anh

Với cách tiếp cận đó, ban huấn luyện không đặt mục tiêu xa vời mà xác định đi từng bước chắc chắn. Tuy nhiên, để thuận lợi ở vòng tứ kết, SLNA cần hướng tới vị trí nhất bảng. Nếu đạt được điều này, họ nhiều khả năng sẽ tránh được những ứng viên hàng đầu như Viettel hay PVF-CAND ở vòng knock-out.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm

Trong 3 đối thủ cùng bảng, Becamex TP.HCM được xem là “dễ thở” hơn so với Hà Nội và HAGL. Tại vòng loại, đội bóng này chỉ thắng 2/10 trận, hòa 8, giành 14 điểm và xếp thứ 3 bảng D. Thành tích khiêm tốn cho thấy năng lực chưa thực sự nổi bật. Đây chính là cơ hội để SLNA tìm kiếm 3 điểm khởi đầu.

Dẫu vậy, ban huấn luyện vẫn thận trọng. HLV Hải Nam cho biết: “Chúng tôi không có nhiều thông tin về đối thủ này, nhưng không vì thế mà chủ quan. Toàn đội xác định phải tập trung tối đa để hướng đến chiến thắng”.

Khó khăn lớn nhất của SLNA ở trận ra quân nằm ở yếu tố thời tiết và lực lượng. Thi đấu tại miền Nam vào thời điểm thường xuyên có mưa chiều, lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ của đội có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một số cầu thủ trụ cột đang gặp chấn thương, khiến HLV Hải Nam phải cân nhắc trong cách sắp xếp đội hình.

Dù vậy, sự chuẩn bị về thể lực và tinh thần được đánh giá là khá tốt. Những ngày trước trận đấu, SLNA đã làm quen điều kiện thời tiết, tập trung rèn chiến thuật và gia tăng sự linh hoạt trong cách triển khai. Ban Huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ trẻ có thể thích nghi nhanh để phát huy tối đa lối chơi đã được xây dựng từ vòng loại.

Với bóng đá trẻ, một trận thắng mở màn có ý nghĩa lớn, không chỉ về điểm số mà còn ở tinh thần. Nếu giành 3 điểm trước Becamex TP.HCM, SLNA sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua tấm vé tứ kết, đồng thời, tạo đà tâm lý để đối đầu 2 đối thủ khó khăn hơn là Hà Nội và HAGL.

U17 SLNA với quyết tâm giành 3 điểm trong ngày ra quân vòng chung kết U17 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Ngược lại, nếu để mất điểm, hành trình phía trước sẽ trở nên phức tạp, bởi khoảng cách thực lực giữa các đội ở bảng B không quá xa. Điều này càng khiến trận ra quân trở thành phép thử quan trọng cho sức mạnh thực có của đội bóng xứ Nghệ.

Trước đối thủ không quá vượt trội, mục tiêu 3 điểm của U17 SLNA là hoàn toàn khả thi. Vấn đề còn lại nằm ở cách nhập cuộc, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Một chiến thắng ngay trong trận mở màn sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng, đồng thời, khẳng định vị thế trong cuộc đua tranh ngôi vương.

Trận đấu với Becamex TP.HCM vì thế mang tính bản lề. Với sự chuẩn bị đã có, U17 SLNA được kỳ vọng sẽ hoàn thành nhiệm vụ và giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.