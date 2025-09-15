Thể thao Xác định đối thủ của Sông Lam Nghệ An; MU thua đậm trong trận Derby thành Manchester Xác định đối thủ của Sông Lam Nghệ An; MU thua đậm trong trận Derby thành Manchester... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h giờ qua.

Xác định đối thủ của Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia

Với chiến thắng 2-0 trước Câu lạc bộ Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng đã ghi tên mình vào vòng sau. Ở vòng 1/8, đội bóng sông Hàn sẽ có chuyến làm khách đến sân Vinh để gặp Sông Lam Nghệ An.

SHB Đà Nẵng sẽ là đối thủ của Sông Lam Nghệ An ở vòng 1/8. Ảnh: VPF

Ở các trận đấu khác, Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 3-1 trước Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Thể Công Viettel đều vượt qua Quảng Ninh, Đại học Văn Hiến và Câu lạc bộ Hà Nội với cùng tỷ số 1-0.

Liverpool thắng nhọc nhằn, MU thua đậm trong trận Derby thành Manchester

Đương kim vô địch ngoại Hạng Anh Liverpool đã phải rất vất vả để có được chiến thắng trước đội bóng mới lên hạng Burnley. Phải nhờ đến pha đá phạt đền thành công của Mohamed Salah ở phút thứ 90+5 đội chủ sân Anfield mới giành được chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Với chiến thắng này, Liverpool vững chắc ở vị trí đầu bảng với 12 điểm sau 4 trận đấu.

Manchester United nhận thất bại đậm đà trong trận Derby thành Manchester. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, MU lại cho thấy phong độ thất thường dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim khi để thua 0-3 trước đội bóng hàng xóm Manchester City. Các bàn thắng của nửa xanh thành Manchester được ghi bởi Phil Fodel và cú đúp của tiền đạo Erling Haaland. Với trận thua này, MU đã tụt xuống vị trí thứ 14, trong khi Manchester City vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Barcelona thắng set tennis

Barcelona đã tìm lại mạch thắng bằng chiến thắng 6-0 trước Valencia. 6 bàn thắng của đội bóng xứ Catalonia được chia đều cho 3 cầu thủ Lewandowski, Raphinha và Fermin Lopez. Với chiến thắng này, Barcelona vươn lên vị trí nhì bảng với 10 điểm kém Real Madrid 2 điểm.

Barcelona giành chiến thắng 6-0 trước Valencia.

Ở các trận đấu khác diễn ra đêm qua, Celta hòa Girona 1-1, Levante hòa Real Betis 2-2 và Osasuna thắng Rayo Vallecano 2-0.

AC Milan có chiến thắng thứ 2 liên tiếp

Lão tướng Luka Modric tỏa sáng để ghi bàn duy nhất giúp cho AC Milan giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp. Chiến thắng này giúp cho AC Milan vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Luka Modric giúp cho AC giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, AS Roma đã nhận trận thua đầy bất ngờ trước Torino ngay trên sân nhà. Bàn thắng của Torino được ghi do công của Giovanni Simeone ở phút thứ 59.

Ở các trận đấu khác, Atalanta có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua Lecce với tỷ số 4-1. Trong khi Lazio cũng bất ngờ để thua trước Sassuolo với tỷ số 1-0.