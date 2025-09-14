Quốc tế Nhận định, dự đoán Barcelona vs Valencia: Yamal quẩy nát hàng thủ Trận đấu giữa Barcelona vs Valencia giải La Liga diễn ra vào 2h00 ngày 15/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Valencia mới nhất

Barcelona sẽ vắng Ter Stegen, Gavi, Alejandro Balde và Frenkie de Jong vì chấn thương, khiến HLV Flick gặp khó ở tuyến giữa. Marc Casado nhiều khả năng đá cặp cùng Pedri, Dani Olmo chơi ở vị trí số 10, còn Ferran Torres tiếp tục lĩnh xướng hàng công trong bối cảnh Lewandowski chưa đảm bảo thể lực sau chấn thương gân kheo. Ở hàng thủ, Pau Cubarsi và Gerard Martin có thể được trao cơ hội đá chính.

Valencia đang có lực lượng đầy đủ, không cầu thủ nào chấn thương. Javi Guerra tiếp tục là điểm tựa ở hàng tiền vệ dù tương lai của anh vẫn được đồn đoán. Trên hàng công, Arnaut Danjuma và Diego Lopez – những người đã ghi bàn mùa này – nhiều khả năng ra sân từ đầu, trong khi đội trưởng Jose Gaya vẫn sẽ án ngữ hành lang trái.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Valencia mới nhất

Barcelona:

J Garcia; Kounde, E Garcia, Cubarsi, Martin; Pedri, Casado; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres

Valencia:

Agirrezabala; Tarrega, Diakhaby, Copete; Foulquier, Guerra, Santamaria, Gaya; Lopez, Danjuma, Rioja

Nhận định bóng đá Barcelona vs Valencia mới nhất

rận đấu này vốn được lên lịch để khai trương sân Camp Nou mới, nhưng ngày khánh thành lại tiếp tục bị hoãn. Do đó, cuộc đối đầu sẽ diễn ra tại sân Johan Cruyff, nơi chỉ có sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Đây thường là sân nhà của đội B và đội nữ Barcelona, và lần đầu tiên trong lịch sử, sân nhỏ bé này sẽ được chọn làm địa điểm tổ chức một trận La Liga.

Barcelona cần gạt bỏ mọi sự xao nhãng để tập trung trở lại sau trận hòa thất vọng 1-1 với Rayo Vallecano. Trước đó, thầy trò Hansi Flick đã thắng cả hai trận mở màn trước Mallorca và Levante, ghi 6 bàn, nhưng màn ngược dòng trước Levante bộc lộ nhiều vấn đề, và họ cũng không thực sự chơi tốt trước Rayo.

Hiện tại, Barcelona có 7 điểm sau ba vòng, tạm đứng thứ 4, kém Real Madrid hai điểm. Nếu không thắng, họ có nguy cơ bị đối thủ truyền kiếp nới rộng khoảng cách lên 5 điểm. Sau vòng này, Barcelona sẽ chuyển sự tập trung sang Champions League, nơi họ mở màn bằng chuyến làm khách Newcastle United ngày 18/9.

Về phía Valencia, họ khởi đầu mùa bằng trận hòa 1-1 với Real Sociedad, sau đó thua Osasuna 0-1. Tuy nhiên, Los Che đã kịp tìm lại sự tự tin bằng chiến thắng 3-0 trước Getafe, nâng tổng điểm lên 4 sau ba vòng và tạm xếp thứ 9.

Mùa trước, Valencia kết thúc ở vị trí thứ 12, và mùa này họ đặt mục tiêu cao hơn sau một kỳ chuyển nhượng bận rộn với 8 bản hợp đồng mới. Lịch sử đối đầu lại không đứng về phía họ: trong 230 lần gặp Barcelona, Valencia chỉ thắng 59, thua cả 4 trận gần nhất, để lọt lưới tới 18 bàn. Mùa trước, Barcelona từng vùi dập Los Che 7-1 trong trận lượt đi, và Valencia đã không thắng trên sân khách trước Barca ở La Liga từ tháng 4/2016.

Dự đoán tỉ số Barcelona vs Valencia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Barcelona vs Valencia như sau:

Sportsmole: Barcelona 3-0 Valencia

WhoScore: Barcelona 2-0 Valencia

Barcelona 2-0 Valencia Báo chúng tôi dự đoán: Barcelona 3-1 Valencia

Xem trực tiếp Barcelona vs Valencia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Barcelona vs Valencia trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 2h00 ngày 15/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.