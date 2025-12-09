Quốc tế Nhận định, dự đoán Everton vs Aston Villa: Bàn thắng phút cuối Trận đấu giữa Everton vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Everton vs Aston Villa mới nhất

Người hâm mộ Everton háo hức chứng kiến Jack Grealish trong màu áo xanh, và anh có cơ hội đi vào lịch sử Premier League nếu kiến tạo 2 bàn ở 3 trận liên tiếp.

Beto ghi bàn mở tỉ số tại Molineux và đã có 8 bàn trong 21 trận dưới thời Moyes – chỉ 4 cầu thủ ở Premier League ghi nhiều hơn – nhưng anh vẫn chịu sức ép cạnh tranh từ Thierno Barry.

Vitaliy Mykolenko không thể lên tuyển Ukraine và gần như chắc chắn vắng mặt cùng Jarrad Branthwaite. Bộ đôi hậu vệ Adam Aznou và Nathan Patterson cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, nhưng tân binh Merlin Rohl có thể được trao cơ hội ra mắt sau khi gia nhập vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Bên phía Aston Villa, Amadou Onana và Ross Barkley đều chưa chắc kịp trở lại; Onana gặp vấn đề gân kheo, còn Barkley thiếu thể lực. Matty Cash cũng đang bỏ ngỏ vì chấn thương cơ tứ đầu, trong khi Boubacar Kamara chưa sẵn sàng, và Andres Garcia chắc chắn vắng mặt.

Tân binh Harvey Elliott – mượn từ Liverpool – có thể ra mắt ngay tại thành phố quê hương, còn Jadon Sancho, đến từ Manchester United ngày cuối kỳ chuyển nhượng, cũng đang nỗ lực giành suất đá chính.

Đội hình dự kiến Everton vs Aston Villa mới nhất

Everton:

Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Aston Villa:

Martinez; Konsa, Pau Torres, Mings, Digne; McGinn, Tielemans, Elliott; Malen, Watkins, Rogers

Nhận định bóng đá Everton vs Aston Villa mới nhất

Sau khi chỉ giành được đúng 1 điểm trong tháng 8 ở ba mùa giải gần nhất cộng lại, Everton bất ngờ vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League với 6 điểm, nhờ hai chiến thắng liên tiếp trước kỳ nghỉ quốc tế.

Đoàn quân của David Moyes đã đánh bại Brighton & Hove Albion 2-0 trong trận chính thức đầu tiên tại sân nhà mới, rồi tiếp tục có một chiến thắng hiếm hoi trên sân Wolverhampton Wanderers, vượt qua những phút cuối đầy căng thẳng để giành thắng lợi 3-2.

Jack Grealish tiếp tục là ngôi sao sáng với cú đúp kiến tạo – lặp lại thành tích anh vừa làm được trước Brighton – và anh sẽ muốn duy trì phong độ này khi đối đầu đội bóng thời niên thiếu Aston Villa cuối tuần này.

Chỉ có hai CLB trong lịch sử từng thắng cả hai trận đầu tiên tại Premier League khi chuyển sang sân nhà mới, nhưng với 5 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, Everton tin rằng họ có thể gia nhập danh sách hiếm hoi đó.

Con số này ngang bằng với tổng số trận thắng mà Everton có được trong 21 trận trước đó, và không đội bóng nào ở giải đấu đã giành nhiều điểm hơn họ kể từ tháng 5 (16 điểm).

Chiến thắng tại Molineux cũng là trận thắng thứ 9 trong năm 2025, vượt qua tổng số trận thắng trong cả năm 2024 (8). Lần gần nhất họ thắng liền hai trận sau khi thua ở vòng mở màn, Everton đã giành vé dự Champions League mùa 2004/05.

Tuy nhiên, Aston Villa lại là “kỵ giơ” của Everton: kể từ khi trở lại Premier League năm 2019, Villa bất bại cả 12 lần gặp nhau (thắng 9), và Everton chưa ghi nổi bàn nào trong 4 lần tiếp đón gần nhất. Chỉ một lần trong lịch sử, họ từng trải qua chuỗi tịt ngòi sân nhà trước một đối thủ còn tệ hơn – đó là Liverpool của những năm 1970.

Trong cùng khoảng thời gian này, Villa có 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp trên sân khách trước Everton – kỷ lục trong lịch sử CLB. Dù vậy, họ vừa trải qua cú sốc lớn khi để thua Crystal Palace 0-3 ngay tại Villa Park, thất bại nặng nề nhất trên sân nhà sau 18 tháng.

Đáng lo hơn, Villa hiện là đội duy nhất chưa ghi bàn tại Premier League, chỉ xếp trên Wolves nhờ hiệu số. Lần gần nhất họ không thắng trong cả ba trận mở màn mùa giải là ở Championship 2017/18, còn việc tịt ngòi cả ba trận đầu mùa mới chỉ xảy ra một lần trong lịch sử, ở mùa 1997/98.

Nhiệm vụ của HLV Unai Emery giờ là ngăn Villa trở thành CLB thứ năm trong lịch sử Premier League tịt ngòi cả bốn trận đầu mùa, đồng thời phải nhanh chóng tìm lại phong độ trước khi bước vào những mặt trận cúp và châu Âu vào cuối tháng này.

Dự đoán tỉ số Everton vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Everton vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Everton 2-1 Aston Villa

WhoScore: Everton 2-2 Aston Villa

Everton 2-2 Aston Villa Báo chúng tôi dự đoán: Everton 2-1 Aston Villa

Xem trực tiếp Everton vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Everton vs Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.