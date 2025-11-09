Quốc tế Nhận định, dự đoán Marseille vs Lorient: Nhấn chìm tân binh Trận đấu giữa Marseille vs Lorient giải Ligue 1 diễn ra vào 0h45 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Marseille vs Lorient mới nhất

Thủ môn Ruben Blanco vắng mặt ở vòng hai vì chấn thương đầu gối, Geoffrey Kondogbia bị chấn thương đầu, còn CJ Egan Riley nhận thẻ đỏ trước phút 30 và sẽ bị treo giò trận này.

Ở vòng ba, De Zerbi thực hiện hai sự thay đổi: Bilal Nadir thay Amine Gouiri, còn Hamed Traore có trận ra mắt trong màu áo OM thay Ulisses Garcia. Benjamin Pavard cũng đang chờ cơ hội ra sân đầu tiên sau khi được mượn từ Inter Milan.

Với Lorient, Nathaniel Adejei nghỉ trận gặp Lille do chấn thương, Bandiougou Fadiga gặp vấn đề mắt cá, Panos Katseris dính chấn thương đùi, Pablo Pagis bị đau bắp chân và Isaak Toure vẫn đang hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo.

Tosin Aiyegun là người ghi bàn duy nhất cho Lorient trước Lille, cũng là pha lập công thứ hai của anh tại Ligue 1 mùa này. Chân sút sinh ra ở Nigeria nhưng khoác áo đội tuyển Benin hiện đang là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Đội hình dự kiến Marseille vs Lorient mới nhất

Marseille:

Rulli; Murillo, Balerdi, Aguerd, Garcia; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang

Lorient:

Kamara; Silva, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Abergel, Yongwa; Aiyegun, Sanusi; Bamba

Nhận định bóng đá Marseille vs Lorient mới nhất

Mùa giải thứ hai của Roberto De Zerbi trên cương vị HLV trưởng Marseille chưa diễn ra suôn sẻ, khi đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng sau ba vòng, với hai thất bại.

Trong 40 năm qua, chỉ hai lần Marseille thua ba trong bốn trận mở màn Ligue 1, lần gần nhất là mùa 2015-16.

Niềm an ủi cho họ là hai trận tiếp theo đều diễn ra trên sân Velodrome, nơi Marseille đã thắng 8/9 trận gần nhất ở Ligue 1, bao gồm cả chiến thắng 5-2 trước Paris FC hồi tháng 8.

Hàng công của đội bóng thành phố cảng gặp khó khăn khi không ghi bàn ở 2/3 trận Ligue 1 mùa này, nhưng trên sân nhà, họ vẫn duy trì được sự bùng nổ.

Les Phoceens đã ghi từ 3 bàn trở lên trong 5 trận liên tiếp tại Ligue 1 ở Velodrome – chuỗi dài nhất kể từ giai đoạn tháng 9 đến tháng 12 năm 1952 (7 trận).

Đặc biệt, Marseille toàn thắng 5 lần gần nhất tiếp đón Lorient, trong đó hai trận gần nhất đều với tỷ số 3-1.

Về phía Lorient, sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Rennes ở vòng hai, tân binh Ligue 1 đã bị Lille dội “gáo nước lạnh” vào cuối tháng 8.

Toàn bộ 8 bàn thua của Lorient tại Ligue 1 mùa này đều đến trong hiệp hai, bao gồm 7 bàn ở trận gặp Lille.

Họ đã thua cả 5 trận sân khách gần nhất ở Ligue 1 kể từ năm 2024, không ghi nổi bàn nào trong 4 trận.

Lorient cũng đã thua 8 trận liên tiếp ở Ligue 1 trong tình thế bị dẫn hoặc hòa sau hiệp một, nhưng lại thắng cả 2 trận gần đây khi dẫn bàn sau 45 phút.

Chỉ sau 3 vòng đấu, Lorient đã thủng lưới 12 lần – bằng tổng số bàn thua mà họ phải nhận trong 14 trận cuối mùa trước tại Ligue 2.

Lorient chưa từng thắng tại Velodrome kể từ tháng 4/2015, khi họ vượt qua OM 5-3 trong một trận đấu đôi công kịch tính.

Dự đoán tỉ số Marseille vs Lorient mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Marseille vs Lorient như sau:

Sportsmole: Marseille 3-0 Lorient

WhoScore: Marseille 2-0 Lorient

Marseille 2-0 Lorient Báo chúng tôi dự đoán: Marseille 3-0 Lorient

Xem trực tiếp Marseille vs Lorient khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Marseille vs Lorient trong khuôn khổ giải Ligue 1 diễn ra vào lúc 0h45 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.