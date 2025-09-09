Quốc tế Nhận định, dự đoán Hungary vs Bồ Đào Nha: Ronaldo tung đòn kết liễu Trận đấu giữa Hungary vs Bồ Đào Nha vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Hungary vs Bồ Đào Nha mới nhất

Hungary sẽ thiếu vắng Roland Sallai vì án treo giò sau thẻ đỏ trước Ireland. Barna Toth nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính. Dominik Szoboszlai, ngôi sao của Liverpool, tiếp tục giữ vai trò trung tâm ở hàng tiền vệ.

Bên phía Bồ Đào Nha, HLV Roberto Martinez có thể chỉ thay đổi một vị trí, khi Bernardo Silva sẵn sàng trở lại đội hình chính thay Pedro Neto. Joao Felix, người vừa lập cú đúp, sẽ tiếp tục được tin dùng ở cánh trái.

Cristiano Ronaldo đã nâng thành tích lên 140 bàn cho đội tuyển quốc gia với cú đúp trước Armenia. Ở tuổi 40, anh vẫn là mũi nhọn chủ lực trên hàng công của Selecao.

Đội hình dự kiến Hungary vs Bồ Đào Nha mới nhất

Hungary:

Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Styles; Bolla, A Toth, Szoboszlai, B Toth; Vargas

Bồ Đào Nha:

Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; J Neves, Vitinha, Fernandes; B Silva, Ronaldo, Felix

Nhận định bóng đá Hungary vs Bồ Đào Nha mới nhất

Hungary đã khởi đầu đầy hứng khởi trước Cộng hòa Ireland khi dẫn 2-0 chỉ sau 15 phút, nhờ các pha lập công của Barnabas Varga và Roland Sallai. Tuy nhiên, chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa, với Adam Idah ghi bàn ở phút bù giờ thứ ba, khép lại trận hòa kịch tính 2-2.

Đội tuyển Hungary từng hai lần vào chung kết World Cup (1938, 1954) và vào tứ kết các năm 1962, 1966. Tuy vậy, họ đã vắng mặt ở vòng chung kết từ năm 1986 tới nay, vì thế chiến dịch này mang ý nghĩa rất lớn.

Hungary đã dự ba kỳ Euro gần nhất, nhưng đều bị loại từ vòng bảng năm 2020 và 2024. Với việc nằm chung bảng cùng Bồ Đào Nha, con đường đi tiếp của họ càng trở nên khó khăn.

Trong lịch sử đối đầu, Bồ Đào Nha thắng 10, hòa 4 sau 14 lần gặp Hungary, bắt đầu từ năm 1926. Ở lần gần nhất chạm trán, Bồ Đào Nha thắng 3-0 tại Euro 2021.

Bồ Đào Nha khởi đầu chiến dịch vòng loại nhẹ nhàng khi thắng Armenia 5-0, với Joao Felix và Cristiano Ronaldo cùng lập cú đúp, còn Joao Cancelo cũng góp một bàn.

Selecao das Quinas dừng bước ở tứ kết Euro 2024 và World Cup 2022, những kết quả gây thất vọng so với chất lượng đội hình. Thành tích tốt nhất của họ tại World Cup là hạng ba năm 1966, ngoài ra còn có vị trí thứ tư năm 2006.

Giấc mơ vô địch World Cup cùng Ronaldo sẽ là một câu chuyện đáng nhớ, và dù không phải ứng viên hàng đầu, chất lượng đội hình đủ để Bồ Đào Nha tiến sâu. Họ từng vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang Nations League, trong đó có chức vô địch đầu năm nay. Hiện tại, Bồ Đào Nha đang có chuỗi bốn trận thắng liên tiếp.

Dự đoán tỉ số Hungary vs Bồ Đào Nha mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Hungary vs Bồ Đào Nha như sau:

Sportsmole: Hungary 1-2 Bồ Đào Nha

WhoScore: Hungary 2-4 Bồ Đào Nha

Hungary 2-4 Bồ Đào Nha Báo chúng tôi dự đoán: Hungary 1-2 Bồ Đào Nha

Xem trực tiếp Hungary vs Bồ Đào Nha khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Hungary vs Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.