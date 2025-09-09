Quốc tế Nhận định, dự đoán Serbia vs Anh: Tam sư chùn bước Trận đấu giữa Serbia vs Anh vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Serbia vs Anh mới nhất

Serbia không ghi nhận ca chấn thương nào sau trận gặp Latvia, nhưng HLV Stojkovic dự kiến sẽ có vài thay đổi. Aleksandar Mitrovic – chân sút số một lịch sử đội tuyển với 62 bàn – có thể trở lại thay Luka Jovic, kết hợp cùng Dusan Vlahovic trên hàng công. Nemanja Gudelj và Nemanja Maksimovic nhiều khả năng tái xuất ở tuyến giữa, trong khi Nikola Milenkovic sẽ đá chính ở hàng thủ.

Anh cũng không gặp vấn đề lực lượng sau trận gặp Andorra. HLV Tuchel gần như giữ nguyên đội hình, nhưng Anthony Gordon và Morgan Rogers có thể được trao cơ hội thay Marcus Rashford và Eberechi Eze – những người chơi mờ nhạt trận trước. Ở hàng thủ, Ezri Konsa có thể thế chỗ Dan Burn, còn Elliot Anderson, người chơi ấn tượng trước Andorra, nhiều khả năng tiếp tục được đá chính.

Đội hình dự kiến Serbia vs Anh mới nhất

Serbia:

Petrovic; Milenkovic, Erakovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Maksimovic, Samardzic, Terzic; Mitrovic, Vlahovic

Anh:

Pickford; James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly; Anderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane

Nhận định bóng đá Serbia vs Anh mới nhất

Serbia mở màn vòng loại World Cup 2026 bằng trận hòa không bàn thắng trước Albania hôm 7/6, nhưng đã kịp trở lại với hai chiến thắng liên tiếp trước Andorra và Latvia.

Sau ba trận, “Đại bàng” ghi bốn bàn, chưa thủng lưới lần nào và giành bảy điểm, đứng thứ hai bảng K, kém đội đầu bảng Anh năm điểm. Nếu thắng ở lượt tới, họ sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn hai điểm, đồng thời củng cố cơ hội cạnh tranh ngôi đầu.

Dưới thời HLV Dragan Stojkovic, Serbia đặt mục tiêu ít nhất là giành suất play-off, nhưng một chiến thắng trước đối thủ lớn như Anh sẽ mang lại niềm tin lớn cho tham vọng đứng đầu. Họ đã ba lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup gần nhất (2010, 2018, 2022), nhưng đều dừng bước tại vòng bảng. Euro 2024 cũng chứng kiến Serbia không thể vượt qua vòng bảng.

Hai đội từng gặp nhau tại vòng bảng Euro 2024, khi Jude Bellingham ghi bàn duy nhất giúp Anh thắng 1-0.

Anh tiếp tục duy trì phong độ toàn thắng với chiến thắng 2-0 trước Andorra hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, màn trình diễn trước đội tuyển hạng 174 thế giới chưa thực sự thuyết phục. Declan Rice ghi bàn, cùng với pha phản lưới của Christian Garcia, để giúp “Tam sư” giữ vững ngôi đầu. Dù vậy, trong hai trận gặp Andorra, Anh chỉ ghi được ba bàn.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel trước đó cũng đã thắng Latvia và Albania, đồng thời giữ sạch lưới cả bốn trận vòng loại. Với sức mạnh hiện tại, Anh không gặp khó khăn trong việc giành vé dự World Cup, nhưng Tuchel vẫn chịu áp lực lớn, bởi đội tuyển đã vào chung kết hai kỳ Euro gần nhất nhưng chưa thể vô địch.

Tại World Cup, Anh từng xếp hạng tư năm 2018, vào tứ kết năm 2022. Ở giải đấu sắp tới, họ sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ nặng ký như Tây Ban Nha, Pháp và Brazil.

Dự đoán tỉ số Serbia vs Anh mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Serbia vs Anh như sau:

Sportsmole: Serbia 1-1 Anh

WhoScore: Serbia 1-2 Anh

Serbia 1-2 Anh Báo chúng tôi dự đoán: Serbia 1-1 Anh

Xem trực tiếp Serbia vs Anh khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Serbia vs Anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.