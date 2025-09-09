Quốc tế Nhận định, dự đoán Na Uy vs Moldova: Tan nát trước sức mạnh Bắc Âu Trận đấu giữa Na Uy vs Moldova vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Na Uy vs Moldova mới nhất

Na Uy khởi đầu loạt trận quốc tế bằng trận giao hữu với Phần Lan hôm thứ Năm, sử dụng nhiều trụ cột. Erling Haaland ghi bàn duy nhất để mang về chiến thắng, và anh chắc chắn tiếp tục lĩnh xướng hàng công, bên cạnh đội trưởng Martin Odegaard. Andreas Schjelderup (Benfica) chơi nổi bật và cũng nhiều khả năng được ra sân trong tuyến tấn công.

Moldova không dính thêm chấn thương nào sau thất bại 0-4 trên sân nhà trước Israel. Dù không có nhiều gương mặt nổi bật, tiền đạo Virgiliu Postolachi vẫn được nhắc đến khi bàn thắng duy nhất của anh trong bảy trận gần đây lại đến trên sân khách.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Moldova mới nhất

Na Uy: Nyland; Wolfe, Ostigard, Ajer, Ryerson; Myhre, Berge, Odegaard; Schjelderup, Haaland, Bobb

Moldova: Avram; Reabciuk, Dumbravanu, Craciun, Baboglo, Platica; Ionita, Rata, Caimacov; Bodisteanu, Postolachi

Nhận định bóng đá Na Uy vs Moldova mới nhất

Na Uy đã vắng bóng tại các giải đấu lớn trong nhiều năm qua, một thực tế khó tin nếu xét đến dàn cầu thủ chất lượng mà họ sở hữu.

Erling Haaland và Martin Odegaard là hai cái tên tiêu biểu, nhưng đội hình còn có nhiều ngôi sao khác đang thi đấu ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thế nhưng, Na Uy chưa từng góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998, và Euro gần nhất họ tham dự đã diễn ra từ năm 2000.

Người hâm mộ từng kỳ vọng thế hệ vàng hiện tại sẽ viết lại lịch sử, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, cho tới lúc này. Thầy trò Stale Solbakken đang đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Với phong độ này, Na Uy bắt đầu tin rằng 2026 có thể là năm họ trở lại sân khấu lớn.

Trong khi đó, Moldova chưa từng góp mặt ở một giải đấu lớn nào và khả năng tạo nên khác biệt ở chiến dịch này gần như bằng không. Họ đã thua cả bốn trận vòng loại, ghi 2 bàn nhưng thủng lưới tới 14 bàn – một trong những chiến dịch tệ hại nhất trong nhiều năm qua.

Thầy trò Serghei Clescenco không ghi bàn ở ba trong bốn trận và mới bị Na Uy hạ 0-5 trên sân nhà. Trước các đối thủ Bắc Âu, họ cũng thường nhận kết cục cay đắng, trong đó có thất bại 0-8 trước Đan Mạch cách đây bốn năm – trận thua nặng nề nhất lịch sử.

Dự đoán tỉ số Na Uy vs Moldova mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Na Uy vs Moldova như sau:

Sportsmole: Na Uy 3-0 Moldova

WhoScore: Na Uy 4-1 Moldova

Na Uy 4-1 Moldova Báo chúng tôi dự đoán: Na Uy 5-0 Moldova

Xem trực tiếp Na Uy vs Moldova khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Na Uy vs Moldova trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.