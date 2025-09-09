Quốc tế Nhận định, dự đoán Bosnia vs Áo: Thoát thua phút cuối Trận đấu giữa Bosnia vs Áo vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bosnia vs Áo mới nhất

HLV Barbarez cân nhắc việc có nên tiếp tục để đội trưởng Edin Dzeko đá cặp cùng Ermedin Demirovic trên hàng công hay bổ sung thêm tiền vệ khi gặp đối thủ mạnh nhất bảng. Bosnia thiếu vắng nhiều trụ cột: Anel Ahmedhodzic tiếp tục bị loại, Arjan Malic và Sead Kolasinac chấn thương, còn Ermin Bicakcic bị gạch tên do không có CLB.

Dzenis Burnic hoặc Amar Dedic sẽ lấp vào cánh trái, trong khi Stjepan Radeljic và Adrian-Leon Barisic sẽ đá cặp trung vệ; Jusuf Gazibegovic, cầu thủ sinh ra ở Áo, giữ vị trí hậu vệ phải.

Phía Áo, hàng thủ chào đón sự trở lại của thủ quân David Alaba sau chấn thương sụn chêm, còn thủ môn Alexander Schlager cũng thi đấu lại sau chấn thương cổ tay. Tuy nhiên, Maximilian Wober và Gernot Trauner vẫn vắng mặt, còn Stefan Posch bị treo giò.

Trên hàng công, Marko Arnautovic vẫn là lựa chọn số một, trong khi Andreas Weimann và Michael Gregoritsch sẽ sẵn sàng vào sân từ ghế dự bị.

Đội hình dự kiến Bosnia vs Áo mới nhất

Bosnia-Herzegovina: Vasilj; Gazibegovic, Barisic, Radeljic, Burnic; Hajradinovic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko

Áo: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

Nhận định bóng đá Bosnia vs Áo mới nhất

Bosnia nối dài mạch thắng khi dễ dàng vượt qua San Marino 6-0 vào thứ Bảy, dù phải đến phút 70 họ mới thực sự bùng nổ sau bàn thắng thứ hai của Edin Dzeko. Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của họ ở bảng H.

Khởi đầu bằng hai trận thắng hồi tháng 3, Bosnia tiếp tục giữ lợi thế bằng chiến thắng trước San Marino hồi tháng 6, cũng nhờ pha lập công duy nhất của Dzeko.

Mục tiêu của Bosnia là lần thứ hai góp mặt tại vòng chung kết World Cup kể từ năm 2014. Hiện họ đang dẫn đầu bảng, xếp trên Romania và Áo, dù Áo vẫn còn trong tay một trận chưa đấu và kém ba điểm.

HLV Sergej Barbarez đã vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và giờ đây đối đầu Áo chính là thử thách lớn nhất. Nếu thắng, Bosnia sẽ nắm trong tay quyền tự quyết ngôi đầu.

Áo khởi đầu muộn do bận tham dự vòng play-off Nations League mùa trước, nhưng kể từ đó họ đã liên tục bám đuổi Bosnia. Trong 5 lần chạm trán thế kỷ này, Áo mới chỉ thắng Bosnia đúng một lần.

Các trận đấu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh sẽ quyết định việc họ có giành ngôi nhất bảng hay phải chấp nhận suất play-off. Đoàn quân của Ralf Rangnick đã thắng cả 3 trận: vượt qua Romania 2-1, thắng San Marino 4-0 chỉ sau nửa giờ thi đấu, và mới đây hạ Cyprus 1-0 nhờ quả phạt đền của Marcel Sabitzer.

Sau màn trình diễn khá tích cực tại Euro năm ngoái, Rangnick chịu áp lực lớn phải đưa Áo trở lại World Cup lần đầu kể từ năm 1998, nên từ nay đến tháng 11 họ không được phép mắc sai lầm.

Dự đoán tỉ số Bosnia vs Áo mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bosnia vs Áo như sau:

Sportsmole: Bosnia 2-1 Áo

WhoScore: Bosnia 1-1 Áo

Bosnia 1-1 Áo Báo chúng tôi dự đoán: Bosnia 1-1 Áo

Xem trực tiếp Bosnia vs Áo khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bosnia vs Áo trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.