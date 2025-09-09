Quốc tế Nhận định, dự đoán Cyprus vs Romania: Ra về với 3 điểm Trận đấu giữa Cyprus vs Romania vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 10/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Cyprus vs Romania mới nhất

Cyprus vừa trao cơ hội ra mắt cho thủ môn gốc Brazil Fabio (Omonia Nicosia) trong trận gặp Áo, và anh có thể tiếp tục bắt chính thay Joel Mall. HLV Mantzios nhiều khả năng không thay đổi nhiều trong đội hình, dù tiền đạo Pieros Sotiriou (APOEL) đang nỗ lực trở lại. Ioannis Pittas, người đã ghi 2/3 bàn cho Cyprus ở vòng loại, sẽ là mũi nhọn trên hàng công.

Romania sẽ có vài sự điều chỉnh sau thất bại trước Canada. Florin Tanase – chân sút hàng đầu vòng loại của họ với 2 bàn – có thể trở lại đội hình chính. Dennis Man và đội trưởng Nicolae Stanciu sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho tiền đạo cắm, vị trí mà Denis Dragus nhiều khả năng đảm nhiệm do Daniel Birligea chấn thương.

Hai cái tên cùng họ Marin - Razvan và Marius - dự kiến đảm nhận khu trung tuyến, bên cạnh lựa chọn khác là đội trưởng FCSB, Darius Olaru.

Đội hình dự kiến Cyprus vs Romania mới nhất

Cyprus: Fabiano; Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas; Kastanos, Kyriakou; Loizou, Sotiriou, Tzionis; Pittas

Romania: Moldovan; Ratiu, Burca, Ghita, Sorescu; R. Marin, M. Marin; Man, Stanciu, Tanase; Dragus

Nhận định bóng đá Cyprus vs Romania mới nhất

Cyprus đã chơi khá chắc chắn khi chỉ để Áo ghi một bàn cuối tuần qua, nhưng thất bại 0-1 tại Vienna khiến hy vọng mong manh giành vé dự World Cup tiếp tục bị dội thêm gáo nước lạnh.

Ở bảng H, họ khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước San Marino nhưng sau đó toàn thua ba trận liên tiếp, lần lượt trước Bosnia, Romania và Áo. Trong bốn trận còn lại, ba trận diễn ra trên sân nhà – cơ hội để Cyprus nuôi hy vọng giành thêm điểm.

Hiện tại họ kém vị trí play-off sáu điểm và đã đá nhiều hơn một trận, vì vậy chiến thắng trước Romania là điều bắt buộc nếu muốn tiếp tục nuôi mộng. Ở lượt đi tại Bucharest, thầy trò Apostolos Mantzios thua 0-2 khi để lọt lưới hai bàn ngay trước giờ nghỉ, nối dài chuỗi thất bại trước Romania từ Nations League mùa trước.

Trong khi chủ nhà gần như chắc chắn lỡ hẹn thêm một kỳ giải lớn, Romania vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp dù đã trải qua vài cú vấp.

Đội bóng của HLV Mircea Lucescu đang đứng thứ ba bảng H với 6 điểm sau 4 trận. Họ đã ghi tổng cộng 7 bàn vào lưới Cyprus và San Marino, nhưng cũng lần lượt thất bại trước hai đối thủ cạnh tranh chính.

Romania đặt mục tiêu giành quyền dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998 – giai đoạn hoàng kim mà họ từng vào tứ kết và vòng 1/8. Tuy nhiên, nếu còn mắc thêm sai lầm, giấc mơ này sẽ khó thành hiện thực.

Cuối tuần trước, Romania thua Canada 0-3 trong trận giao hữu, nhưng kết quả đó sẽ sớm bị quên lãng nếu họ có được chiến thắng trên đất Cyprus.

Dự đoán tỉ số Cyprus vs Romania mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Cyprus vs Romania như sau:

Sportsmole: Cyprus 1-2 Romania

WhoScore: Cyprus 0-2 Romania

Cyprus 0-2 Romania Báo chúng tôi dự đoán: Cyprus 0-2 Romania

Xem trực tiếp Cyprus vs Romania khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Cyprus vs Romania trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 10/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.