Quốc tế Nhận định, dự đoán Auxerre vs Monaco: Đội khách gieo bão tố Trận đấu giữa Auxerre vs Monaco giải Ligue 1 diễn ra vào 2h05 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Auxerre vs Monaco mới nhất

Auxerre sẽ tiếp tục vắng Nathan Buayi-Kiala (dây chằng chéo) và Sinaly Diomande (chấn thương đùi). Thủ môn Donovan Leon bị treo giò trận cuối cùng trong án phạt 2 trận sau tấm thẻ đỏ trước Nice, nên Theo De Percin nhiều khả năng bắt chính.

Với Monaco, Vanderson nghỉ trận gặp Strasbourg do chấn thương bắp chân, còn thủ môn Lukas Hradecky bị bong gân đầu gối ở cuối trận. Paul Pogba và Ansu Fati vẫn cần thêm 1–2 tuần nữa mới đạt thể trạng thi đấu.

Ở trận đấu gần nhất, Maghnes Akliouche và Folarin Balogun giúp Monaco dẫn trước 2 bàn, trước khi Akliouche kiến tạo để Takumi Minamino ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Đội hình dự kiến Auxerre vs Monaco mới nhất

Auxerre:

De Percin; Senaya, Sierralta, Akpa, Oppegard; Casimir, El Azzouzi, Danois, Osman; Mara; Sinayoko

Monaco:

Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Golovin; Balogun

Nhận định bóng đá Auxerre vs Monaco mới nhất

Auxerre bước vào giai đoạn đầu mùa Ligue 1 năm nay với kịch bản khá giống mùa trước: chơi ổn định trên sân nhà nhưng gặp nhiều khó khăn khi xa Burgundy.

Mùa 2024-25, có tới 27/42 điểm của họ đến từ sân Stade de l’Abbe Deschamps, và ba điểm duy nhất ở mùa này cũng được giành tại đây trong trận mở màn gặp Lorient (1-0).

Cuối tuần này, Auxerre có cơ hội thắng hai trận sân nhà đầu tiên trong một mùa Ligue 1 lần đầu tiên kể từ mùa 2012-13 (khi còn ở Ligue 2).

Mùa trước, họ giữ sạch lưới 7 trận tại sân nhà, và nếu làm được điều tương tự vòng này, Auxerre sẽ lần đầu tiên có hai trận giữ sạch lưới liên tiếp tại Ligue 1 trên sân nhà kể từ tháng 5/2011.

Tại Stade de l’Abbe Deschamps mùa trước, Auxerre bất bại khi dẫn trước sau hiệp một, giành trọn 3 điểm ở 5/6 trận như vậy.

Tuy nhiên, đội bóng đang đứng trước nguy cơ thua 3 trận sân nhà liên tiếp tại Ligue 1 trước Monaco – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử CLB.

Về phía Monaco, điểm tựa của họ vẫn là sân nhà, nơi đã mang về 6 điểm sau 3 vòng.

Trái lại, phong độ sân khách đang là vấn đề khi họ đã đánh rơi điểm ở 4/5 chuyến làm khách gần nhất, không ghi bàn trong 2 trận gần đây.

HLV Adi Hutter chưa từng thua hai trận sân khách liên tiếp cùng Monaco, nhưng chuỗi này có nguy cơ bị phá vỡ sau thất bại 0-1 trước Lille ở vòng 2, với bàn thua ở phút bù giờ do Olivier Giroud ghi.

Monaco cũng để thủng lưới trong 4 trận Ligue 1 liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ giai đoạn tháng 12/2024 – 2/2025 (8 trận).

Mùa trước, Monaco đã 4 lần mất điểm khi ghi bàn trước trên sân khách, tổng cộng đánh rơi 11 điểm.

Dù vậy, Les Monegasques áp đảo Auxerre với 6 chiến thắng liên tiếp, ghi ít nhất 3 bàn trong 4 lần chạm trán gần nhất ở Ligue 1.

Dự đoán tỉ số Auxerre vs Monaco mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Auxerre vs Monaco như sau:

Sportsmole: Auxerre 0-2 Monaco

WhoScore: Auxerre 1-3 Monaco

Auxerre 1-3 Monaco Báo chúng tôi dự đoán: Auxerre 1-3 Monaco

Xem trực tiếp Auxerre vs Monaco khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Auxerre vs Monaco trong khuôn khổ giải Ligue 1 diễn ra vào lúc 2h05 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.