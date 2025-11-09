Quốc tế Nhận định, dự đoán Bayer Leverkusen vs Frankfurt: Ác mộng từ người cũ Trận đấu giữa Bayer Leverkusen vs Frankfurt giải Bundesliga diễn ra vào 0h30 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Bayer Leverkusen vs Frankfurt mới nhất

Tân HLV Hjulmand chỉ có hai buổi tập cùng các học trò, nên nhiều khả năng đội hình sẽ không thay đổi nhiều so với trận hòa Bremen, nơi họ đã đánh rơi lợi thế dẫn 3-1.

Jeanuel Belocian có thể trở lại sau chấn thương đầu gối dài hạn, trong khi Jonas Hofmann gần như chắc chắn vắng mặt vì vẫn chưa bình phục chấn thương gân kheo. Tiền vệ 33 tuổi chưa thi đấu chính thức từ cuối mùa trước.

Ở phía Eintracht Frankfurt, thủ môn Kaua Santos vẫn vắng mặt, nên Michael Zetterer tiếp tục bắt chính sau khi được tin dùng ở toàn bộ các trận đấu từ đầu mùa.

Mario Gotze, nhà vô địch World Cup, đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ, trong khi Jessic Ngankam cũng chưa chắc thi đấu vì vấn đề ở chân.

Đội hình dự kiến Bayer Leverkusen vs Frankfurt mới nhất

Bayer Leverkusen: Flekken; Bade, Tapsoba, Quansah; Grimaldo, Garcia, Andrich, Tella; Tillman, Ben Seghir; Schick

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Theate, Collins, Koch, Kristensen; Larsson, Chaibi; Bahoya, Uzun, Doan; Burkardt

Nhận định bóng đá Bayer Leverkusen vs Frankfurt mới nhất

Bayer Leverkusen gây sốc cho làng bóng đá vào đầu tháng 9 khi quyết định sa thải HLV Erik ten Hag, chỉ hai tháng sau khi ông được bổ nhiệm.

Nhà cầm quân người Hà Lan mới dẫn dắt đội ba trận chính thức – trong đó có chiến thắng 4-0 trước một đội hạng tư ở Cúp Quốc gia Đức và trận hòa 3-3 với Werder Bremen ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Việc Ten Hag bị sa thải sớm đã lập kỷ lục tại Bundesliga, khi cựu HLV Manchester United trở thành người đầu tiên mất việc chỉ sau hai vòng đấu ở giải VĐQG.

Truyền thông Đức tiết lộ hàng loạt vấn đề trong nội bộ Leverkusen, từ việc mất niềm tin cho đến những lý do khó tin như việc cầu thủ tỏ ra không hài lòng vì phải tập chống đẩy.

Người được chọn thay thế là Hjulmand, cựu HLV tuyển Đan Mạch, người đã rời ghế hơn một năm qua. Ông vừa ký hợp đồng hai năm với mục tiêu vực dậy bầu không khí tại đội bóng.

Thử thách không hề dễ dàng cho Hjulmand khi trước mắt Leverkusen là một loạt trận đấu khó khăn từ nay đến kỳ nghỉ quốc tế tiếp theo.

Trận đấu vào thứ Sáu được xem là một trong số thử thách lớn ấy, khi đối thủ Eintracht Frankfurt đang ngày càng mạnh mẽ và đặc biệt ấn tượng ở mùa giải này.

Đội bóng của Dino Toppmoller đã khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 5-0 trước Engers tại Cúp Quốc gia Đức. Tại Bundesliga, họ tiếp tục đánh bại Werder Bremen 4-1 và Hoffenheim 3-1.

Frankfurt cho thấy ghi bàn không phải vấn đề, khi mùa trước họ chỉ kém ba đội về số bàn thắng: Borussia Dortmund, Bayern Munich và chính Leverkusen.

Đại bàng đang hướng tới trận mở màn Champions League gặp Galatasaray, nhưng họ vẫn muốn duy trì phong độ hưng phấn khi chạm trán một Leverkusen đang rối ren.

Đội bóng vùng Frankfurt cũng quyết tâm chấm dứt chuỗi 11 trận thua liên tiếp trước Leverkusen ở các giải đấu chính thức.

Dự đoán tỉ số Bayer Leverkusen vs Frankfurt mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Bayer Leverkusen vs Frankfurt như sau:

Sportsmole: Bayer Leverkusen 1-2 Frankfurt

WhoScore: Bayer Leverkusen 0-2 Frankfurt

Bayer Leverkusen 0-2 Frankfurt Báo chúng tôi dự đoán: Bayer Leverkusen 1-2 Frankfurt

Xem trực tiếp Bayer Leverkusen vs Frankfurt khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Bayer Leverkusen vs Frankfurt trong khuôn khổ giải Bundesliga diễn ra vào lúc 0h30 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.