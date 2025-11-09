Thứ Năm, 11/9/2025
Nhận định, dự đoán Al Ittihad vs Al Fateh: Ông lớn gục ngã

Lương Đàm 11/09/2025 10:29

Trận đấu giữa Al Ittihad vs Al Fateh giải Saudi Pro League diễn ra vào 0h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
library_upload_21_2023_09_996x664_al-ittihad-al-fateh-_720f059.jpg

Thông tin lực lượng Al Ittihad vs Al Fateh mới nhất

Dù Juan Pedroza của Al Okhdood lập cú đúp, Benzema đã đáp trả bằng hat-trick để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng Joao Felix.

Steven Bergwijn cũng tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nhất trên sân (4 lần).

Al Ittihad không gặp ca chấn thương mới sau trận mở màn, nhưng thủ môn Predrag Rajkovic vẫn ngồi ngoài vì vấn đề cơ bắp.

Bên phía Al Fateh, Amine Sbai sẽ vắng mặt sau tấm thẻ đỏ ở phút 21 trong trận gặp Al Fayha.

Zaydou Youssouf – người ghi bàn trong thất bại đó – nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá cặp ở tuyến giữa cùng Sofiane Bendebka, cầu thủ có 12 bàn mùa trước.

Tiền đạo Mourad Batna, vua phá lưới mùa trước của Al Fateh với 13 bàn, cũng sẽ góp mặt bên cánh phải, hy vọng tạo nên cú sốc lịch sử ngay tại Jeddah.

Đội hình dự kiến Al Ittihad vs Al Fateh mới nhất

Al Ittihad:

Al-Absi; Mitaj, Danilo, Al-Mousa, Shanqeeti; Kante, Fabinho, Aouar; Bergwijn, Benzema, Diaby

Al Fateh:

Bukhari; Baattia, Fernandes, Saadane, Qasheesh; Batna, Youssouf, Bendebka, Al-Zubaidi; Anazi, Vargas

Nhận định bóng đá Al Ittihad vs Al Fateh mới nhất

Sau thất bại trước Al-Nassr ở bán kết Siêu cúp Ả Rập Xê Út, Al Ittihad cần một cú hích ngay trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Saudi Pro League khi gặp Al Okhdood.

Các học trò của HLV Laurent Blanc đã làm được điều đó, ghi tới 5 bàn trong chiến thắng 5-2 trước đội đứng hạng 15 mùa trước. Karim Benzema góp một cú hat-trick – một trong hai hat-trick ở vòng 1 (Joao Felix của Al-Nassr cũng làm được) – như một lời cảnh báo gửi đến toàn giải.

1161732213395.jpg

Nhờ chiến thắng này, Al Ittihad đã có 15 trận thắng trong 22 trận ở năm 2025, nhiều hơn Al-Nassr hai trận, và chỉ để thua 2 lần trong giai đoạn đó.

Mùa trước, đội bóng thành Jeddah thắng 16 và hòa 1 trong 17 trận sân nhà ở giải VĐQG, vì vậy CĐV kỳ vọng họ sẽ giành trọn 3 điểm ở vòng 2. Niềm tin này càng có cơ sở khi Al Ittihad toàn thắng 5 lần gần nhất tiếp đón Al Fateh tại Jeddah, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 3.

Tuy nhiên, Al Fateh của HLV Jose Gomes từng gây bất ngờ trong năm 2025 khi đánh bại Al Ittihad, một trong hai thất bại hiếm hoi của đội bóng này.

Dù chiến thắng đó diễn ra tại Al-Mubarraz, nó đã chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước đối thủ, đồng thời khép lại 4 năm chờ đợi để hạ gục đội bóng thành Jeddah.

Gomes lúc này đặt mục tiêu giúp Al Fateh lần đầu thắng Al Ittihad kể từ khi loại họ ở tứ kết Cúp Nhà vua tháng 3/2021 với tỷ số 2-1.

Lần gần nhất Al Fateh rời Jeddah với ít nhất 1 điểm đã cách đây gần 6 năm, khi hòa 1-1 vào tháng 12/2019. Còn chiến thắng sân khách gần nhất trước Al Ittihad đã từ tháng 3/2013.

Những con số thống kê đó cho thấy thách thức rất lớn với Al Fateh ở vòng đấu này, nhất là khi họ khởi đầu mùa giải bằng thất bại sít sao trên sân nhà.

Dự đoán tỉ số Al Ittihad vs Al Fateh mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Al Ittihad vs Al Fateh như sau:

  • Sportsmole: Al Ittihad 2-0 Al Fateh
  • WhoScore: Al Ittihad 3-1 Al Fateh
  • Báo chúng tôi dự đoán: Al Ittihad 3-1 Al Fateh

Xem trực tiếp Al Ittihad vs Al Fateh khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Al Ittihad vs Al Fateh trong khuôn khổ giải Saudi Pro League diễn ra vào lúc 0h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

