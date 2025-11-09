Quốc tế Nhận định, dự đoán Sevilla vs Elche: Níu chân kẻ mạnh Trận đấu giữa Sevilla vs Elche giải La Liga diễn ra vào 1h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sevilla vs Elche mới nhất

Batista Mendy, Fabio Cardoso, Alexis Sanchez và Cesar Azpilicueta đều có thể ra mắt Sevilla trong trận đấu này sau khi cập bến sân Ramon Sanchez Pizjuan ở giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Tuy nhiên, HLV Almeyda nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin dùng những cầu thủ đã thi đấu ấn tượng trong chiến thắng trước Girona, nên Azpilicueta có thể là gương mặt duy nhất trong số bốn tân binh được đá chính ngay từ đầu.

Sevilla chắc chắn vắng Joan Jordan vì chấn thương, trong khi Tanguy Nianzou, Akor Adams và Chidera Ejuke cần trải qua kiểm tra thể lực muộn để xác định khả năng ra sân.

Về phía Elche, Yago Santiago có thể không kịp bình phục, nhưng ngoài ra đội hình gần như đầy đủ.

Khả năng cao Elche sẽ giữ nguyên đội hình đã thắng Levante, với Rafa Mir tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Đội bóng tân binh này đang gây ấn tượng với hệ thống phòng ngự 5 người, Pedro Bigas sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng ở trung tâm hàng thủ, trong khi tài năng trẻ trưởng thành từ lò Real Madrid, Alvaro Rodriguez, được kỳ vọng góp mặt trên hàng công.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Elche mới nhất

Sevilla:

Nyland; Azpilicueta, Castrin, Salas, Suazo; Agoume, Gudelj; Ajuke, Vargas, Gonzalez; Romero

Elche:

Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Chust, Valera; Aguado, Febas; Mendoza; Rodriguez, Mir

Nhận định bóng đá Sevilla vs Elche mới nhất

Sevilla khởi đầu mùa giải 2025-26 bằng hai thất bại liên tiếp trước Athletic Bilbao và Getafe, vì vậy áp lực đè nặng lên đội bóng trong cuộc chạm trán Girona ngày 30/8.

HLV Matias Almeyda đã nhận được phản ứng đúng như mong đợi từ các học trò, khi bàn thắng của Alfon Gonzalez và Isaac Romero mang về ba điểm quý giá, giúp Sevilla vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Mùa trước, Los Nervionenses kết thúc ở vị trí thứ 17 tại La Liga, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm – đây là mùa giải tệ hại nhất của họ kể từ khi phải rớt hạng khỏi La Liga năm 2000-01.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Sevilla đã bổ sung bảy tân binh, nhưng cũng mất hai trụ cột: Loic Bade gia nhập Bayer Leverkusen và Dodi Lukebakio chuyển sang Benfica.

Từng là nhà vô địch Tây Ban Nha, Sevilla đã ba mùa liên tiếp (2020–2022) cán đích ở vị trí thứ 4, nhưng ba mùa gần đây họ chỉ lần lượt đứng thứ 12, 14 và 17, cho thấy đội bóng đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn.

Về phía Elche, CLB này cán đích ở vị trí Á quân Segunda Division mùa trước để giành vé trở lại La Liga, và đội bóng của HLV Eder Sarabia đã có khởi đầu rất hứa hẹn.

Elche hòa trong hai trận ra quân trước Real Betis và Atletico Madrid, sau đó thắng Levante 2-0 ngay trước kỳ nghỉ quốc tế, với các bàn thắng của Rafa Mir và Rodrigo Mendoza.

Có được 5 điểm sau 3 trận, Elche tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích rất đáng chú ý, bởi đội bóng vùng Valencia chưa từng cán đích cao hơn vị trí thứ 13 tại La Liga kể từ mùa 1974-75, khi họ xếp thứ 8.

Trong mùa hè vừa qua, Elche hoạt động rất sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng, mang về 13 tân binh (cả mua đứt lẫn mượn), đồng thời chia tay 13 cầu thủ.

Trong 50 lần đối đầu Sevilla trên mọi đấu trường, Elche chỉ thắng 14 trận. Lần gần nhất họ vượt qua Sevilla là vào tháng 3/2021, còn cuộc chạm trán gần nhất vào tháng 5/2023 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Dự đoán tỉ số Sevilla vs Elche mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sevilla vs Elche như sau:

Sportsmole: Sevilla 2-1 Elche

WhoScore: Sevilla 2-2 Elche

Sevilla 2-2 Elche Báo chúng tôi dự đoán: Sevilla 1-1 Elche

Xem trực tiếp Sevilla vs Elche khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sevilla vs Elche trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 1h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.