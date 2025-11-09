Quốc tế Nhận định, dự đoán Nice vs Nantes: Chủ nhà thắng nhọc Trận đấu giữa Nice vs Nantes giải Ligue 1 diễn ra vào 22h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Nice vs Nantes mới nhất

Trung vệ kỳ cựu Dante vắng mặt ở trận gần nhất vì chấn thương đầu gối, trong khi Youssouf Ndayishimiye và Mohamed Abdelmonem vẫn đang hồi phục sau chấn thương dây chằng chéo. Tanguy Ndombele và Ali Abdi ngồi ngoài do đau háng.

Moise Bombito và Mohamed-Ali Cho cũng vắng mặt vì chấn thương nhẹ. Kojo Peprah Oppong là người ghi bàn duy nhất trong trận gặp Le Havre, cũng là pha lập công đầu tiên của anh kể từ khi gia nhập Nice trong kỳ chuyển nhượng hè.

Về phía Nantes, Fabien Centonze chưa ra sân lần nào ở Ligue 1 mùa này vì chấn thương nhẹ.

Mostafa Mohamed là người mở tỷ số chỉ sau 8 phút trước Auxerre, còn thủ môn Anthony Lopes có 4 pha cứu thua để giữ sạch lưới đầu tiên trong màu áo mới.

Đội hình dự kiến Nice vs Nantes mới nhất

Nice:

Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Boudaoui, Diop, Bard; Jansson, Boga; Moffi

Nantes:

Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Hyun-seok, Coquelin, Lepenant; Benhattab, Mohamed, Albine

Nhận định bóng đá Nice vs Nantes mới nhất

Nice đã có khởi đầu mùa giải đầy bất ổn, với phong độ trái ngược giữa sân nhà và sân khách.

Trên sân khách, họ chưa giành nổi điểm nào từ đầu mùa, nhưng tại Allianz Riviera, đội bóng này đã thắng 4/5 trận gần nhất ở Ligue 1 tính cả mùa trước.

Hàng thủ của Nice khá chắc chắn trên sân nhà, khi 5 trận gần nhất tại Ligue 1 họ đều chỉ để thủng lưới tối đa 1 bàn, đồng thời ghi tổng cộng 13 bàn trong chuỗi trận đó.

Nếu thất bại cuối tuần này, thầy trò Franck Haise sẽ có số trận thua trên sân nhà nhiều hơn cả mùa trước (1 trận), đồng thời cân bằng chuỗi thua dài nhất của họ ở Ligue 1 mùa trước. Đây cũng sẽ là khởi đầu tệ nhất sau 4 vòng Ligue 1 kể từ mùa 2022-23 (chỉ giành 2 điểm).

Nice có thói quen tận dụng tốt lợi thế khi dẫn trước: cả 5 lần mở tỷ số gần nhất ở Ligue 1, họ đều giành chiến thắng. Ngược lại, mùa này họ chưa có điểm nào khi bị thủng lưới trước.

Về phía Nantes, sau hai trận bỏ lỡ cơ hội, họ cuối cùng cũng giành chiến thắng khi vượt qua Auxerre trên sân nhà vào cuối tháng 8.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Luis Castro trên cương vị HLV trưởng, và nếu tiếp tục thắng cuối tuần này, ông sẽ giúp Nantes có hai trận thắng liên tiếp tại Ligue 1 lần đầu tiên sau hơn một năm.

Chiến thắng đó cũng chấm dứt chuỗi ba trận không thắng của Nantes ở Ligue 1, trong thời gian họ chỉ ghi được tối đa 1 bàn mỗi trận.

Sau ba vòng đầu tiên, La Maison Jaune là đội ghi ít bàn nhất Ligue 1 (1 bàn), nhưng cũng là đội để lọt lưới ít nhất (2 bàn).

Nantes cũng có thói quen giống Nice: thắng 5 trận liên tiếp ở Ligue 1 khi ghi bàn mở tỷ số, nhưng mùa này họ thua cả 2 trận khi bị thủng lưới trước.

Đặc biệt, Nantes đang bất bại trong 7 lần đối đầu gần nhất với Nice trên mọi đấu trường, thắng 3/4 trận sân khách gần nhất trước đối thủ này, tất cả đều với cách biệt 1 bàn.

Dự đoán tỉ số Nice vs Nantes mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Nice vs Nantes như sau:

Sportsmole: Nice 2-0 Nantes

WhoScore: Nice 1-0 Nantes

Nice 1-0 Nantes Báo chúng tôi dự đoán: Nice 1-0 Nantes

Xem trực tiếp Nice vs Nantes khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Nice vs Nantes trong khuôn khổ giải Ligue 1 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.