Quốc tế Nhận định, dự đoán Fulham vs Leeds: Trắng tay ra về Trận đấu giữa Fulham vs Leeds giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Fulham vs Leeds mới nhất

Fulham chỉ có một ca chấn thương là Issa Diop, người đang gặp vấn đề chưa xác định và sẽ được kiểm tra trước trận. Antonee Robinson dự kiến đá chính lần đầu mùa này ở vị trí hậu vệ trái, khả năng Timothy Castagne sẽ phải nhường chỗ. Bộ tứ Calvin Bassey, Joachim Andersen và Kenny Tete vẫn giữ vị trí.

Ba tân binh Kevin, Samuel Chukwueze và Jonah Kusi-Asare – trong đó Kevin là bản hợp đồng kỷ lục của CLB – đều có thể góp mặt trong danh sách thi đấu, nhưng chưa rõ HLV Silva có tung họ đá chính ngay hay không.

Về phía Leeds, thủ môn Lucas Perri sẽ vắng mặt hai trận tới vì chấn thương đùi gặp phải ở trận hòa Newcastle, Karl Darlow sẽ bắt chính. Ethan Ampadu và Ao Tanaka đã trở lại tập luyện sau chấn thương đầu gối và sẽ được đánh giá thêm.

Tiền đạo Lukas Nmecha và Joel Piroe cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do đang gặp vấn đề thể lực. Nếu vắng họ, Dominic Calvert-Lewin có thể được trao suất đá chính đầu tiên trên hàng công, với Daniel James và Willy Gnonto hoạt động ở hai cánh.

Đội hình dự kiến Fulham vs Leeds mới nhất

Fulham:

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Sessegnon, King, Iwobi; Jimenez

Leeds United:

Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Gruev, Longstaff; James, Calvert-Lewin, Gnonto

Nhận định bóng đá Fulham vs Leeds mới nhất

Fulham bước vào kỳ nghỉ quốc tế trong sự thất vọng khi để thua 0-2 trước Chelsea trong trận derby Tây London tại Premier League, nơi VAR trở thành tâm điểm tranh cãi trên sân Stamford Bridge.

Tài năng trẻ Joshua King tưởng như đã có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng pha lập công bị VAR từ chối sau khi Rodrigo Muniz bị xác định phạm lỗi “bất cẩn” trong tình huống trước đó. Tiếp đó, Ryan Sessegnon bị thổi phạt vì để bóng chạm tay trong vòng cấm, trao cơ hội để Enzo Fernandez nhân đôi cách biệt, sau khi Joao Pedro mở tỉ số bằng một pha đánh đầu.

HLV Marco Silva tỏ ra phẫn nộ với trọng tài Robert Jones, gọi các quyết định của VAR là “không thể tin nổi”. Fulham đã phải nhận phạt đền trong 5 trận Premier League liên tiếp – kỷ lục dài nhất trong lịch sử giải đấu, ngang với Wimbledon (1999) và Norwich City (2011). Chưa từng có đội nào để đối thủ được hưởng 11m trong 6 trận liên tiếp.

Fulham hiện là một trong bốn đội vẫn chưa có chiến thắng nào mùa này, mới chỉ giành 2 điểm sau 3 trận. “The Cottagers” đứng trước nguy cơ không thắng trong 4 trận mở màn mùa giải hạng cao nhất lần thứ tư trong lịch sử, sau các mùa 1951-52 (7 trận), 2011-12 và 2020-21 (6 trận).

Đội bóng của Silva cũng đã 12 trận không giữ sạch lưới tại Premier League, và chỉ có 5 lần trắng lưới trong 43 trận gần nhất. Kể từ mùa 2022-23, chỉ West Ham (22) có số lần giữ sạch lưới ít hơn. Dù vậy, Fulham từng thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất với Leeds, tạo chút tự tin trước cuộc chạm trán cuối tuần này.

Leeds United khởi đầu mùa giải trở lại Premier League với chiến thắng 1-0 trước Everton trên sân Elland Road. Tuy nhiên, sau đó đội vô địch Championship mùa trước đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Họ thua đậm 0-5 trước Arsenal, rồi bị Sheffield Wednesday loại ở vòng 2 Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu, trước khi hòa 0-0 với Newcastle dù chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích.

Dẫu vậy, HLV Daniel Farke vẫn lạc quan, nhấn mạnh rằng việc có 4 điểm sau 3 trận cùng với 2 trận giữ sạch lưới là tín hiệu tích cực. Ông khẳng định bất kỳ tân binh nào cũng cần “hệ thống phòng ngự chắc chắn” để trụ hạng.

Leeds sẽ cần khắc phục phong độ tệ hại tại London, khi đã thua 8 trận liên tiếp ở Premier League tại thủ đô, thủng lưới 26 bàn. Lần gần nhất họ có chuỗi thua dài hơn ở London là giai đoạn 1925-1930 (12 trận).

Dự đoán tỉ số Fulham vs Leeds mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Fulham vs Leeds như sau:

Sportsmole: Fulham 2-1 Leeds

WhoScore: Fulham 2-0 Leeds

Fulham 2-0 Leeds Báo chúng tôi dự đoán: Fulham 2-1 Leeds

Xem trực tiếp Fulham vs Leeds khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Fulham vs Leeds trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.