Quốc tế Nhận định, dự đoán Crystal Palace vs Sunderland: Chủ nhà áp đảo Trận đấu giữa Crystal Palace vs Sunderland giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Sunderland mới nhất

Ismaila Sarr đã góp dấu giày vào 9 bàn thắng trong 12 lần đá chính gần nhất cho Palace trên mọi đấu trường (6 bàn, 3 kiến tạo), nhưng anh sẽ phải nghỉ dài hạn sau chấn thương gân kheo khi tập trung cùng đội tuyển Senegal.

Adam Wharton cũng rút khỏi đội tuyển Anh vì chấn thương đùi và gia nhập danh sách điều trị cùng Cheick Doucoure, Chadi Riad (đầu gối), Eddie Nketiah (đùi) và Caleb Kporha (lưng).

Ba tân binh Yermy Pino, Christantus Uche và Jaydee Canvot đều có khả năng đá chính trận đầu tiên tại Premier League, trong đó Pino nhiều khả năng thay Sarr. Jefferson Lerma có thể thay Wharton ở tuyến giữa để đá cặp cùng Will Hughes – người có nguy cơ trở thành cầu thủ thứ năm trong lịch sử Premier League bị phạt thẻ vàng trong cả bốn trận đầu mùa.

Phía Sunderland, Daniel Ballard sắp trở lại sau chấn thương háng nhưng trận này vẫn quá sớm cho anh. Romaine Mundle (gân kheo), Aji Alese, Luke O'Nien (cùng chấn thương vai), Leo Hjelde (bắp chân) và Dennis Cirkin (cổ tay) tiếp tục vắng mặt.

Ba tân binh Brian Brobbey, Bertrand Traore và Lutsharel Geertruida – được chiêu mộ trong hai ngày cuối kỳ chuyển nhượng – đều có thể ra sân. Geertruida nhiều khả năng được bố trí ở vị trí hậu vệ phải nhưng phải cạnh tranh với Trai Hum.

Wilson Isidor đã ghi 2 bàn trong 3 lần vào sân thay người và sẽ cạnh tranh vị trí đá chính trên hàng công với Eliezer Mayenda. Simon Adingra cũng hy vọng có thể chiếm một suất đá chính ở hai cánh, thay thế Chemsdine Talbi hoặc Enzo Le Fee.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Sunderland mới nhất

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Lerma, Hughes, Mitchell; Kamada, Pino; Mateta

Sunderland:

Roefs; Geertruida, Mukiele, Alderete, Reinildo; Diarra, Xhaka, Sadiki; Talbi, Mayenda, Adingra

Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Sunderland mới nhất

Crystal Palace bước vào kỳ nghỉ quốc tế với tâm trạng hứng khởi khi giành vé dự vòng bảng Conference League sau chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Fredrikstad ở vòng play-off, rồi tiếp tục đánh bại Aston Villa 3-0 tại Premier League cách đây hai tuần.

Một cú sút xa tuyệt đẹp của đội trưởng Marc Guehi – người vẫn ở lại sau khi thương vụ sang Liverpool đổ bể vào ngày chót – cùng các bàn thắng của Jean-Philippe Mateta và Ismaila Sarr đã giúp “Đại bàng” bay cao với chiến thắng ấn tượng tại Villa Park, cũng là trận thắng đầu tiên ở Premier League mùa này sau hai trận hòa liên tiếp trước Chelsea và Nottingham Forest.

Xuất hiện tin đồn rằng Palace lo ngại HLV Oliver Glasner sẽ ra đi khi hậu trường trở nên căng thẳng sau một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động. Dù vậy, CLB vẫn hy vọng thuyết phục được chiến lược gia người Áo ở lại và thậm chí gia hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau.

Tính cả mùa trước, Palace đang sở hữu chuỗi bất bại dài nhất hiện tại ở Premier League với chín trận liên tiếp không thua (thắng 3, hòa 6). Lần gần nhất họ bất bại ít nhất 10 trận ở hạng đấu cao nhất đã diễn ra từ tháng 5 đến tháng 10/1990 (12 trận).

Đội vô địch FA Cup mùa trước cũng đầy tự tin khi được chơi trên sân nhà, nơi họ đã bất bại 11 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ giữa tháng 2. Ngoài ra, Palace chỉ thua một trong 16 trận gần nhất ở Premier League trước các đội mới thăng hạng (thắng 10, hòa 5), thất bại duy nhất là 1-2 trước Luton Town vào tháng 11/2023.

Được dự đoán là ứng viên xuống hạng, Sunderland lại khởi đầu khá ấn tượng trong lần trở lại Premier League sau tám năm vắng bóng, khi giành 6 điểm trong tổng số 9 điểm tối đa.

Trận thua 0-2 trên sân Burnley là vết gợn duy nhất, còn lại HLV Regis Le Bris đã dẫn dắt đội bóng mới mẻ của mình thắng West Ham 3-0 và Brentford 2-1 trên sân nhà, trong đó thắng lợi trước Brentford đến ngay trước kỳ nghỉ quốc tế.

Hiện nằm trong nhóm 6 đội dẫn đầu bảng xếp hạng, Sunderland hướng tới việc trở thành tân binh thứ ba trong lịch sử Premier League thắng ba trong bốn trận mở màn mùa giải, sau Nottingham Forest (1994) và Bolton Wanderers (2001).

Thống kê đối đầu mang đến sự khích lệ: đội khách đã thắng 5/6 lần gặp Palace gần nhất ở Premier League (hòa 1). Trong tám lần chạm trán, chiến thắng duy nhất của đội chủ nhà là 3-1 tại Selhurst Park hồi tháng 8/2013.

Tuy vậy, Sunderland thường gặp khó trên sân khách đầu mùa: họ đã không thắng trong 25 trận Premier League liên tiếp diễn ra vào tháng 8 hoặc tháng 9 (hòa 12, thua 13) kể từ chiến thắng 1-0 trước Bolton tháng 8/2009.

Dự đoán tỉ số Crystal Palace vs Sunderland mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Crystal Palace vs Sunderland như sau:

Sportsmole: Crystal Palace 2-0 Sunderland

WhoScore: Crystal Palace 2-1 Sunderland

Crystal Palace 2-1 Sunderland Báo chúng tôi dự đoán: Crystal Palace 2-0 Sunderland

Xem trực tiếp Crystal Palace vs Sunderland khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Crystal Palace vs Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.