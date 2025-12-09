Quốc tế Nhận định, dự đoán Arsenal vs Nottingham: Pháo thủ thắng kịch tính Trận đấu giữa Arsenal vs Nottingham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 18h30 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Nottingham mới nhất

Có nhiều nguồn tin trái chiều về chấn thương mắt cá của William Saliba. Báo chí Pháp cho rằng trung vệ này có thể phải nghỉ tới bốn tuần, nhưng nhà báo Charles Watts nói với Sports Mole rằng khung thời gian đó có thể chưa chính xác.

Dù thế nào, Saliba gần như chắc chắn sẽ nhường chỗ cho Cristhian Mosquera – người đã chơi tốt tại Anfield – ở trận đấu thứ Bảy, trong khi Ben White cũng có thể trở lại sau chấn thương nhẹ để mang đến cho Arteta thêm một phương án phòng ngự.

Christian Norgaard cũng nằm trong danh sách “50-50” vì vấn đề nhỏ, còn Gabriel Jesus (dây chằng chéo), Kai Havertz (đầu gối) và Bukayo Saka (gân kheo) chắc chắn sẽ vắng mặt.

Tuy nhiên, Arsenal đã vượt qua kỳ nghỉ quốc tế mà không mất thêm cầu thủ nào, và nhiều khả năng Eberechi Eze sẽ có trận đá chính đầu tiên cho “Pháo thủ” sau màn trình diễn nhạt nhòa của Gabriel Martinelli trước Liverpool.

Về phía đội khách, Postecoglou sớm đối mặt khó khăn ở vị trí hậu vệ biên khi Ola Aina dính chấn thương gân kheo trong màu áo Nigeria gặp Nam Phi hồi đầu tháng.

Hậu vệ Oleksandr Zinchenko – đang được Forest mượn từ Arsenal – không thể đối đầu CLB chủ quản, nên tân binh Nicolo Savona có thể sẽ phải ra mắt trong hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Nicolas Dominguez (đầu gối) cũng không thể góp mặt trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Nottingham mới nhất

Arsenal:

Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze

Nottingham Forest:

Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates; McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Nhận định bóng đá Arsenal vs Nottingham mới nhất

Từ một cựu HLV của Spurs đến một người khác, giai đoạn đầu mùa đầy biến động của Nottingham Forest đã khép lại bằng sự ra đi không thể tránh khỏi của Nuno Espirito Santo – khi mối quan hệ rạn nứt với ban lãnh đạo trở thành rào cản không thể vượt qua – và việc nhanh chóng bổ nhiệm nhà vô địch Europa League Postecoglou hồi đầu tuần này.

Sau khi Santo và chủ tịch Evangelos Marinakis, người thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, chứng kiến mối quan hệ của họ đổ vỡ – được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa ông và cựu giám đốc thể thao Arsenal, nay là Trưởng bộ phận Bóng đá Toàn cầu của Forest, Edu – Marinakis đã mang về một HLV có bảng thành tích vô địch không thể phủ nhận, nhưng lại theo đuổi triết lý bóng đá gần như đối lập hoàn toàn với người tiền nhiệm.

Nếu đội bóng của Santo từng nổi tiếng nhờ khả năng phòng ngự chắc chắn – ít nhất là cho tới gần đây – và những pha phản công sắc bén, thì Tottenham dưới thời Postecoglou lại được biết đến với hàng thủ dâng cao đầy hỗn loạn và lối chơi tấn công phủ đầu không khoan nhượng. Dù vậy, những chiến thắng tối thiểu ở Europa League trước Eintracht Frankfurt và Manchester United có thể đã phác họa phần nào bức tranh khác.

Việc Postecoglou có áp đặt ngay triết lý của mình hay không vẫn còn là dấu hỏi, khi ông tiếp quản một tập thể chỉ giành được bốn điểm sau chín trận và vừa trải qua thất bại ê chề 0-3 trên sân nhà trước một West Ham United vốn được coi là “vô vọng”.

Thất bại tủi hổ tại City Ground đó đã đánh dấu trận thứ 11 liên tiếp Forest không giữ sạch lưới ở Premier League, và kể từ ngày 6 tháng 1 đến nay, họ cũng chưa từng ngăn đối thủ ghi bàn khi làm khách ở giải đấu cao nhất nước Anh, dù cả tám trận gần nhất trên sân khách đều chứng kiến cả hai đội cùng lập công.

Tottenham dưới thời Postecoglou gắn liền với sự hỗn loạn, còn Arsenal của Mikel Arteta hiện đã theo đuổi cách tiếp cận kiểm soát hơn – điều suýt chút nữa giúp họ giành điểm quý giá trên sân của đương kim vô địch Liverpool trước kỳ nghỉ quốc tế.

Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã gục ngã bởi cú sút phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai ở những phút cuối, chấm dứt mạch toàn thắng từ đầu mùa 2025/26 và dấy lên làn sóng chỉ trích mới về lối chơi bị coi là quá tiêu cực của Arteta, dù những con số thống kê lại kể một câu chuyện khác.

Arsenal tung ra nhiều cú sút hơn, chạm bóng nhiều hơn trong vòng cấm đối thủ và chuyền nhiều hơn ở khu vực 1/3 cuối sân so với Liverpool, nhưng thống kê duy nhất thực sự quan trọng lại là tỉ số 1-0 nghiêng về “Lữ đoàn đỏ”, đội hiện đã hơn Arsenal ba điểm trên đỉnh bảng xếp hạng.

Dù vậy, Liverpool đang có hiệu số bàn thắng bại kém hơn và sẽ chỉ ra sân vào Chủ nhật, trong khi Chelsea (xếp thứ hai) gặp Brentford muộn vào tối thứ Bảy. Do đó, nếu Arsenal giành chiến thắng trong trận đấu sớm giờ trưa, họ sẽ tạm thời trở lại ngôi đầu bảng ít nhất trong vài giờ.

Arsenal cũng đã trải qua chuỗi 36 năm bất bại trước Forest trên sân nhà – lần gần nhất thua là tại Highbury năm 1989 – trong khi Arteta từng thắng ba và hòa một trước Postecoglou ở các trận derby Bắc London khi ông này còn dẫn dắt Tottenham.

Dự đoán tỉ số Arsenal vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Arsenal vs Nottingham như sau:

Sportsmole: Arsenal 2-0 Nottingham

WhoScore: Arsenal 2-1 Nottingham

Arsenal 2-1 Nottingham Báo chúng tôi dự đoán: Arsenal 2-1 Nottingham

Xem trực tiếp Arsenal vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Arsenal vs Nottingham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 18h30 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.