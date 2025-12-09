Quốc tế Nhận định, dự đoán Newcastle vs Wolverhampton: Chích chòe tung cánh Trận đấu giữa Newcastle vs Wolverhampton giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 13/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Wolverhampton mới nhất

HLV Eddie Howe sẽ phải cân nhắc sắp xếp hàng công sau khi đưa về Woltemade và Wissa, cả hai nhiều khả năng ra mắt cuối tuần này. Anthony Gordon vẫn bị treo giò, trong khi tân binh Anthony Elanga thậm chí còn không được sử dụng ở trận trước.

Newcastle hy vọng Joelinton có thể trở lại sau chấn thương, còn Jacob Ramsey – rời sân sớm ở trận gặp Leeds – nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt ở hàng tiền vệ.

Về phía Wolves, Jorgen Strand Larsen – mục tiêu cũ của Newcastle – có thể tái xuất sau khi theo dõi trận thua Everton từ khán đài. Anh sẽ cạnh tranh với tân binh Tolu Arokodare từ Genk và Fer Lopez, người đã gây ấn tượng khi vào sân thay người vòng trước.

Hugo Bueno vẫn đang hồi phục chấn thương nhẹ, còn Ki-Jana Hoever gặp vấn đề đầu gối, nhưng cả hai có thể sẵn sàng. Tân binh Ladislav Krejci cũng có thể góp mặt sau khi chuyển tới từ Girona nhưng chưa được ra sân.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Wolverhampton mới nhất

Newcastle United:

Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes

Wolverhampton Wanderers:

Jose Sa; S Bueno, Agbadou, Krejci; R Gomes, J Gomes, Bellegarde, Moller Wolfe; Fer Lopez, Strand Larsen, Arias

Nhận định bóng đá Newcastle vs Wolverhampton mới nhất

Nếu câu chuyện lùm xùm ngoài sân cỏ liên quan đến Alexander Isak chưa đủ rắc rối, thì màn khởi đầu của Newcastle trong tháng đầu mùa giải cũng mang lại nhiều thất vọng, khi họ chưa có nổi một chiến thắng sau ba trận.

“The Magpies” trở thành đội bóng thứ năm trong lịch sử Premier League khởi đầu mùa giải với hai trận hòa 0-0 liên tiếp trên sân khách, lần lượt trước Aston Villa và Leeds United, cùng với thất bại đau đớn ở những phút cuối trước Liverpool – kết quả đáng chú ý nhất trong ba vòng đầu.

Đây mới là lần thứ hai trong lịch sử, Newcastle khởi đầu bằng hai trận sân khách không bàn thắng – lần trước diễn ra từ năm 1901. Đáng nói, họ đã hòa 0-0 nhiều hơn trong mùa này (hai lần) so với tổng cộng hai mùa trước cộng lại (một lần).

Kết quả ấy góp phần kéo dài chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League, đẩy đội bóng đối diện nguy cơ có chuỗi dài nhất trong ba năm qua. Lần gần nhất họ thua ba trận liên tiếp tại St James’ Park là từ tháng 2/2021, và kịch bản ấy có thể lặp lại nếu Newcastle tiếp tục gục ngã ở vòng này.

Dù vậy, vẫn có một vài điểm sáng, đặc biệt ở hàng thủ, khi Newcastle là đội để đối phương dứt điểm ít nhất giải đấu cho tới nay (18). Tuy nhiên, vấn đề lớn nằm ở hàng công thiếu sắc bén, và sự góp mặt của hai tân binh Nick Woltemade cùng Yoane Wissa có thể đem lại sự khác biệt.

Wolves có thể là đối thủ lý tưởng, bởi Newcastle chỉ thua hai trong 20 lần gặp Wolves ở Premier League, và họ luôn ghi bàn trong mọi lần đối đầu. Xa hơn nữa, Wolves chỉ thắng một trong 22 chuyến làm khách gần nhất tại Tyneside, giữ sạch lưới đúng hai lần trong tổng cộng 43 chuyến, lần cuối cùng là từ năm 1974.

Trong khi đó, phong độ hiện tại của Wolves không mang lại nhiều hy vọng xoay chuyển lịch sử. Họ là đội duy nhất tại Premier League chưa có điểm nào, đang đứng cuối bảng.

HLV Vitor Pereira sẽ rất lo ngại nguy cơ viết nên trang sử buồn, khi “Bầy sói” có thể thua cả bốn trận mở màn mùa giải lần đầu tiên trong lịch sử 127 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Nguyên nhân chính là khả năng phòng ngự yếu kém, khi Wolves đã thủng lưới nhiều nhất giải đấu với 8 bàn thua, sau các thất bại trước Man City, Bournemouth và Everton.

Sau chuỗi trận thăng hoa hồi tháng 3 và 4 giúp họ thoát hiểm khỏi nhóm rớt hạng, Wolves lại trở về hình ảnh bạc nhược trước đó. Kể từ sau sáu trận thắng liên tiếp ấy, họ chỉ giành được một điểm trong bảy trận gần nhất, và chuyến làm khách tại Newcastle cũng là thử thách khó nhằn khác, trước khi trận đấu với Leeds tuần sau trở thành “chung kết” quan trọng.

Dự đoán tỉ số Newcastle vs Wolverhampton mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Newcastle vs Wolverhampton như sau:

Sportsmole: Newcastle 2-0 Wolverhampton

WhoScore: Newcastle 2-1 Wolverhampton

Newcastle 2-1 Wolverhampton Báo chúng tôi dự đoán: Newcastle 2-0 Wolverhampton

Xem trực tiếp Newcastle vs Wolverhampton khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Newcastle vs Wolverhampton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 13/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.