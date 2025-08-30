Thể thao V.League và sự phân cấp sau 3 vòng đấu đầu tiên Mới chỉ trôi qua 3 vòng đấu nhưng đã có những sự phân top tại V.League. Tuy vẫn có những bất ngờ nhưng đây là sự phân cấp đã được dự báo từ trước.

V.League 2025-2026 mới chỉ trôi qua ba vòng đấu, nhưng cục diện đã phần nào được định hình khi các đội bóng được đầu tư mạnh mẽ bắt đầu thể hiện sức mạnh. Trong đó, những cái tên như Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định và đặc biệt là Ninh Bình FC đang cho thấy họ thực sự là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

Đáng chú ý nhất chính là Ninh Bình FC – tân binh của mùa giải năm nay. Không chỉ mang đến làn gió mới bằng lối chơi hiện đại, đội bóng này còn sở hữu dàn cầu thủ vô cùng chất lượng như Rodrigues Gustavo Henrique, Daniel Da Silva Dos Anjos, Geovane Magno, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến. Với 3 trận toàn thắng, ghi được 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần, Ninh Bình FC đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng và sớm gửi lời thách thức đến phần còn lại của V.League.

Tương tự, Công an Hà Nội cũng đang có màn khởi đầu rất ấn tượng. Dù phải chạm trán những đối thủ khó nhằn như Thể Công Viettel hay Câu lạc bộ Hà Nội, nhà vô địch V.League 2023 vẫn giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi tới 8 bàn thắng. Với lực lượng được bổ sung chất lượng, đặc biệt là bản hợp đồng "bom tấn" Stefan Mauk, đội bóng ngành Công an tiếp tục cho thấy họ là đối trọng lớn nhất trong cuộc đua vô địch mùa này.

Ninh Bình FC đang bay cao sau 3 trận toàn thắng. Ảnh: VPF

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định dù khởi đầu không quá ấn tượng nhưng vẫn có được 2 chiến thắng sau 3 trận đấu. Với đội hình đắt giá nhất V.League và chiều sâu lực lượng đồng đều, đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể tăng tốc bất cứ lúc nào. Khi đã "vào guồng", Thép Xanh Nam Định đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào, và họ chắc chắn vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Ngoài những "đại gia" nói trên, các đội bóng như Câu lạc bộ Hải Phòng, Công an TP.HCM, Thể Công Viettel hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang âm thầm tích lũy điểm số để vươn lên. Trong đó, Công an TP.HCM và Viettel là những đội bóng giàu tham vọng, sở hữu lực lượng ổn định và lối chơi kỷ luật. Sẽ không bất ngờ nếu họ chen chân vào nhóm đầu trong thời gian tới.

Trái ngược với sự thăng hoa của các đội bóng được đầu tư mạnh mẽ, Câu lạc bộ Hà Nội đang trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của mùa giải. Lịch thi đấu không quá khó, nhưng đội bóng Thủ đô chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận, trong đó có trận thua bẽ bàng 2-4 trước Công an Hà Nội và có thời điểm bị dẫn trước đến 4-0. Những kết quả ấy rõ ràng không xứng tầm với đội hình dày dạn kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng của họ.

Tuy nhiên, quãng nghỉ sắp tới của V.League có thể là cơ hội quý giá để đội bóng của bầu Hiển thực hiện những điều chỉnh chiến thuật, vực dậy tinh thần, nhất là khi mục tiêu của họ không gì khác ngoài chức vô địch nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập câu lạc bộ.

Ở chiều ngược lại, nhóm đua trụ hạng cũng đang dần lộ diện với những cái tên quen thuộc. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục sa sút khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 vòng đấu và đặc biệt là chưa ghi được bàn thắng nào. Sau khi mất đi hàng loạt trụ cột, đội bóng phố Núi rõ ràng đang gặp khủng hoảng cả về lực lượng lẫn lối chơi.

Tình hình cũng không khá hơn là bao với SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn vẫn chưa thể cải thiện màn trình diễn của mình so với mùa trước. Dù được đầu tư mạnh ở kỳ chuyển nhượng hè, họ mới chỉ có 1 điểm sau 3 vòng, cho thấy sự bế tắc trong lối chơi và chiến thuật của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn.

Bảng xếp hạng V.League sau 3 vòng đấu đầu tiên. Ảnh: VPF

Đáng lo ngại nhất có lẽ là Đông Á Thanh Hóa. Không chỉ chưa định hình được lối chơi dưới thời huấn luyện viên Choi Won Kwon, đội bóng xứ Thanh còn chịu tổn thất nghiêm trọng khi đội trưởng Doãn Ngọc Tân dính chấn thương nặng. Gần đây, họ còn phải đối mặt với biến cố nơi thượng tầng khi Chủ tịch Cao Tiến Đoan vướng vào rắc rối cá nhân. Đây sẽ là giai đoạn đầy thử thách với Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Trong khi đó, những đội bóng như Sông Lam Nghệ An, PVF-CAND hay Becamex Bình Dương có màn khởi đầu không quá tệ, nhưng vẫn cần nỗ lực tích lũy điểm số qua từng vòng đấu để tránh rơi vào cuộc chiến trụ hạng căng thẳng ở giai đoạn sau.

Sau 20 trận đấu đầu tiên, V.League 2025-2026 đã chứng kiến 55 bàn thắng, trung bình 2,75 bàn/trận – một con số ấn tượng phản ánh sự cởi mở, hấp dẫn và quyết liệt của giải đấu. Việc các đội bóng mạnh tay đầu tư trong kỳ chuyển nhượng đã nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời biến V.League trở thành một sân chơi ngày càng đáng xem.

Với những gì đã thể hiện trong 3 vòng đấu đầu tiên, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một mùa giải rực lửa, nơi không có chỗ cho sự chủ quan, bất ngờ luôn có thể xảy ra và kịch tính đến những phút cuối cùng của mùa giải.