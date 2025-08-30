Thể thao Thắng nghẹt thở Indonesia, U16 nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng; 9 cầu thủ có thể vắng mặt ở trận MU vs Burnley Thắng nghẹt thở Indonesia, U16 nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng; Cặp sao Chelsea lập công, Milan lần đầu thắng trận ở Serie A; 9 cầu thủ có thể vắng mặt ở trận MU vs Burnley... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Thắng nghẹt thở Indonesia, U16 nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng

Đánh bại chủ nhà U16 nữ Indonesia sau loạt luân lưu 11m, U16 nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng giải U16 nữ Đông Nam Á 2025.



U16 nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U16 nữ Indonesia. Dù vậy, đoàn quân của ông Okiyama đã không thể giành chiến thắng dễ dàng như dự đoán cho dù có bàn thắng dẫn điểm từ khá sớm. Thực tế diễn biến trên sân bắt đầu có lợi cho U16 nữ Việt Nam khi ở phút thứ ba, Ngọc Ánh tham gia tấn công và ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đoàn quân ông Okiyama nhanh chóng biến mất sau đó. Trong nỗ lực dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ, U16 nữ Indonesia đã được đền đáp ở phút 15. Nafeeza là tác giả của bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Sau bàn quân bình tỷ số, 2 đội chơi với tốc độ vừa phải, chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân nên không có nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra.

Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam.

Sang hiệp hai, HLV Okiyama tăng cường sức tấn công khi tung vào sân loạt cầu thủ Minh Ánh, Hà Yến Nhi, Lê Thị Hồng Thái và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kín kẽ của U16 nữ Indonesia đã khiến các cơ hội của U16 nữ Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu 11m.

Trên chấm 11m may rủi này, U16 nữ Việt Nam đã dứt điểm tốt hơn nên giành chiến thắng với tỷ số 7-6. Thắng lợi này giúp cho đoàn quân của ông Okiyama đứng hạng ba chung cuộc.

Cặp sao Chelsea lập công, Milan lần đầu thắng trận ở Serie A

Tại vòng 2 Serie A 2025/26, AC Milan đánh bại Lecce nhờ các pha lập công của Ruben Loftus-Cheek và Christian Pulisic. Đây là thắng lợi đầu tiên của Milan ở mùa giải này.

Milan bước vào trận đấu gặp Lecce với quyết tâm thắng trận bằng mọi giá sau thất bại tệ hại ở vòng 1 trước Cremonese. Tuy nhiên, HLV Max Allegri đã gặp khá nhiều vấn đề trong quá trình chuẩn bị. Rafael Leao và Ardon Jashari đều phải điều trị chấn thương còn Alex Jimenez bị loại khỏi đội hình do chờ đợi chuyển nhượng sang Bournemouth.

Với chiến thắng này, Milan có được ba điểm đầu tiên của mùa giải Serie A.

Sau tiếng còi khai cuộc tại sân San Siro, hậu vệ Matteo Gabbia bật cao đánh đầu tung lưới Lecce từ quả đá phạt góc của Luka Modric, nhưng bàn thắng bị hủy bỏ sau khi VAR xác nhận anh đã phạm lỗi với Lassana Coulibaly.

Thời gian tiếp theo, Milan có thêm cơ hội nhưng Ruben Loftus-Cheek lẫn Santiago Gimenez đều phung phí. Trong khi đó, Lecce có một vài tình huống phản công nguy hiểm nhưng thủ thành Maignan vẫn làm chủ tình hình. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, Gimenez tưởng như đã lập công cho Milan nhưng lại bị từ chối vì lỗi việt vị. Phải đợi tới phút 66, thế quân bình trận đấu mới bị phá vỡ khi Loftus-Cheek đánh đầu mở tỷ số cho Milan. Bàn thắng có đóng góp lớn từ Modric khi anh có đường chuyền chuẩn xác cho Loftus-Cheek lập công.

Có bàn thắng vượt lên, Milan tiếp tục đẩy mạnh tấn công và vào phút 86, Pulisic tận dụng sai lầm của hàng thủ Lecce để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Milan.

Với chiến thắng này, Milan có được ba điểm đầu tiên của mùa giải Serie A, trong khi Lecce vẫn phải tìm kiếm điểm số trong các trận đấu tới. Theo lịch thi đấu, đối thủ tiếp theo của Milan là Bologna.

9 cầu thủ có thể vắng mặt ở trận MU vs Burnley

MU đang đối mặt với cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng trước cuộc tiếp đón Burnley tại Old Trafford vào tối thứ Bảy. Theo cập nhật mới nhất, có tới 9 cầu thủ đôi bên đứng trước nguy cơ vắng mặt.



MU bước vào trận đấu này với áp lực nặng nề sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Họ khởi đầu mùa giải bằng thất bại 0-1 trước Arsenal, tiếp đó đánh rơi chiến thắng trước Fulham (hoà 1-1), và mới đây bị Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt luân lưu nghẹt thở.

Cả Lisandro và Marzaoui đều chưa thể ra sân.

Trước trận đấu với Burnley, HLV Ruben Amorim xác nhận sẽ không có sự phục vụ của Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez, cả hai vẫn đang trong quá trình lấy lại thể lực sau chấn thương. Ngoài ra, tình trạng của Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund và Kobbie Mainoo vẫn bỏ ngỏ.

HLV người Bồ Đào Nha hiểu rằng nhiều cầu thủ không được đá chính cảm thấy thất vọng, nhưng ông khẳng định tất cả sẽ có cơ hội nếu thể hiện tốt trong tập luyện.

Ở chiều ngược lại, Burnley của HLV Scott Parker cũng gặp khó khăn. 4 cái tên gồm Jordan Beyer, Connor Roberts, Manuel Benson và Zeki Amdouni có thể không kịp bình phục. Dù vậy, Parker có tin vui khi Axel Tuanzebe cùng tân binh Armando Broja đã trở lại thi đấu ở trận thắng Derby County tại Cúp Liên đoàn, sẵn sàng góp mặt cuối tuần này.

Trận đấu giữa MU và Burnley hứa hẹn sẽ là bước ngoặt cho cả hai đội. Quỷ đỏ cần chiến thắng để giải tỏa sức ép, còn Burnley muốn tận dụng cơ hội để tiếp tục chuỗi khởi đầu tích cực tại Premier League.