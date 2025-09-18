Thể thao Onoja Joseph và trận Derby đặc biệt Onoja Joseph đang chứng tỏ là tấm lá chắn vững chắc nơi tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều này càng làm cho Sông Lam Nghệ An tiếc nuối hơn khi để vuột mất tiền vệ người Nigeria ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.



Ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, cái tên Onoja Joseph từng khiến người hâm mộ Sông Lam Nghệ An đứng ngồi không yên. Khi tiền vệ người Nigeria hết hạn hợp đồng với CLB Naft Al-Basra (Iraq) và trở thành cầu thủ tự do, nhiều nguồn tin khẳng định anh đã rất gần với việc cập bến sân Vinh. Những cuộc đàm phán đã diễn ra, báo chí thậm chí còn đưa tin anh và Gustavo Sant Ana Santos chuẩn bị khoác áo Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, phút chót, tất cả sụp đổ trong tiếc nuối.

Gustavo chuyển hướng đầu quân cho SHB Đà Nẵng, còn Onoja Joseph bị đồn là sẽ quay lại gia hạn hợp đồng với đội bóng cũ. Với người hâm mộ xứ Nghệ, đó là một sự hụt hẫng không nhỏ, bởi lẽ Onoja sở hữu mọi phẩm chất mà họ kỳ vọng nơi một tiền vệ trung tâm: thể lực sung mãn, khả năng đánh chặn hiệu quả, ít chấn thương và lối chơi máu lửa – đúng chất “máy quét” giữa sân.

Onoja Joseph đang chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tưởng chừng như giấc mơ ấy khép lại thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Trong những ngày cuối cùng trước khi mùa giải khởi tranh, Onoja Joseph bất ngờ gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – một đội bóng mà anh từng thử việc không thành công ở mùa 2024-2025. Thậm chí, nhiều người tin rằng cơ hội của anh ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại sau lần thử sức không thành.

Tuy nhiên, thời thế đã đổi thay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giờ đây không còn nằm dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công mà đã chuyển giao cho huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh – một nhà cầm quân trẻ, thực dụng và luôn khát khao tạo ra điều mới. Và cũng chính tại đây, Onoja Joseph đã tìm được mảnh đất lành để thể hiện bản thân.

Chỉ sau vài trận đấu, tiền vệ người Nigeria đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong hệ thống của huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Tiền vệ người Nigeria thi đấu lăn xả, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt và luôn là tấm lá chắn vững chắc ngay trước hàng thủ. Cũng chính nhờ sự hiện diện của Onoja Joseph mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được 2 chiến thắng liên tiếp và không để lọt lưới bàn nào – một thành tích cực kỳ đáng nể.

Phong độ ấn tượng đó giúp Onoja Joseph ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ Hà Tĩnh. Nhưng sắp tới đây, thử thách lớn nhất của anh sẽ đến – cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An trong trận Derby Nghệ Tĩnh.

Không đơn thuần là một trận derby, đây còn là màn so tài giữa hai nhân vật đáng chú ý nhất nơi tuyến giữa: Onoja Joseph (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Carlos Enrique (Sông Lam Nghệ An). Cả hai đều là những ngoại binh có thiên hướng phòng ngự, sở hữu thể hình tốt, khả năng đánh chặn hiệu quả và không ngại va chạm. Cuộc đối đầu giữa họ không chỉ là màn so găng chiến thuật, mà còn là nơi định đoạt cán cân thế trận ở khu vực trung tuyến.

Carlos Enrique đang rất nỗ lực để khẳng định mình trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Với Onoja Joseph, đó là cơ hội để chứng tỏ rằng Sông Lam đã sai khi để anh vuột mất. Với Carlos Enrique, đó là thời khắc để chứng minh rằng anh là lựa chọn đúng đắn của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Trong một trận đấu mang nhiều ý nghĩa địa phương và cảm xúc như Derby Nghệ Tĩnh, từng pha cắt bóng, từng cú xoạc hay đường chuyền mở biên đều có thể tạo ra sự khác biệt.

Nhất là khi, các trận Derby Nghệ Tĩnh thường xuyên diễn ra khá cân bằng. Phải nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân mới có thể tạo ra được sự khác biệt. Do đó, màn đối đầu giữa Onoja Joseph và Carlos Enrique rất thú vị và đáng được chờ đợi ở trận đấu sắp tới.

Carlos Enrique sẽ xóa nhòa hình ảnh của Onoja Joseph, hay là Onoja Joseph sẽ khiến Sông Lam Nghệ An phải tiếc nuối hơn nữa? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút đầy căng thẳng trên sân Vinh cuối tuần này.