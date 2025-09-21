Chủ Nhật, 21/9/2025
Chơi hơn người, Sông Lam Nghệ An vẫn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa

Đức Anh 21/09/2025 20:31

Dù chơi hơn người và có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, Sông Lam Nghệ An vẫn để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa trong trận đấu thuộc vòng 4 V.League 2025/26.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An mới giành được 3 điểm với 1 trận thắng và 2 thất bại. Phong độ chưa ổn định khiến thầy trò HLV Phan Như Thuật chịu nhiều áp lực khi bước vào vòng 4.

a4fad314ed11674f3e00.jpg
Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại đang cho thấy sự hưng phấn. Dù khởi đầu bằng thất bại 1-3 trước Ninh Bình, đội bóng của HLV Nguyễn Công Mạnh nhanh chóng trở lại bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa. Thành tích này đưa Hà Tĩnh vươn lên nhóm trên bảng xếp hạng và tạo thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại sân Vinh.

Những trận đấu giữa SLNA và Hà Tĩnh luôn mang một màu sắc đặc biệt, không chỉ bởi tính chất derby mà còn bởi sự cân bằng hiếm thấy. Từ khi Hà Tĩnh góp mặt tại V.League, 2 đội đã gặp nhau 9 lần thì có tới 6 trận kết thúc bất phân thắng bại. SLNA nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng 1-0, còn Hà Tĩnh từng ghi dấu ấn bằng trận thắng 2-0 ở mùa 2021. Điều đó khiến giới mộ điệu tiếp tục chờ đợi một kịch bản kịch tính, nơi cả hai bên đều không muốn nhường bước.

Trước trận derby này, SLNA chịu tổn thất lớn khi trung vệ Hoàng Văn Khánh chấn thương. Hàng thủ đội chủ nhà vì vậy sẽ đặt niềm tin vào sự kết hợp của Julian Garcia và Lê Văn Thành, cùng 2 cánh quen thuộc do Vương Văn Huy và Hồ Văn Cường đảm trách. Tuyến giữa SLNA vẫn được bố trí 4 cầu thủ gồm: Bá Quyền, Khắc Ngọc, Long Vũ và Ngô Văn Lương . Trên hàng công, Olaha và More là 2 mũi nhọn chủ lực.

Được thi đấu trên sân nhà, SLNA nhập cuộc tự tin và chủ động cầm bóng dâng cao để tấn công. Trong đó, 2 cánh được đội chủ sân Vinh lựa chọn để tìm kiếm cơ hội.

Sau nhiều pha tiếp cận khung thành của Thanh Tùng đến phút thứ 7, SLNA đã mở được tỷ số. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, Justin Garcia chọn điểm rơi quá chuẩn giữa vòng vây cầu thủ đội khách để thực hiện cú đánh đầu đưa bóng đập đất rồi bật vào mành lưới đối phương.

f0dd136fac6a26347f7b.jpg
Olaha bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia cắt với tuyến tiền vệ. Ảnh: Chung Lê

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện được nhiệm vụ đó thì tiếp tục lại nhận thêm bất lợi. Trong một pha tranh chấp lệch bên cánh phải theo hướng tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Huỳnh Tuấn Tài có cú đạp trúng vào ống đồng của Văn Huy. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau đó check VAR và quyết định đổi sang thẻ đỏ.

Huỳnh Tuấn Tài bị truất quyền thi đấu, buộc huấn luyện viên Công Mạnh phải đưa lão tướng Trọng Hoàng vào sân thay cho Đinh Tuấn Tài. Tuy nhiên, với bất lợi về mặt nhân sự đã không thể khiến cho đội khách tìm kiếm được cơ hội trước cầu môn của Văn Bình. Thậm chí, SLNA còn tạo ra vô số cơ hội trước khung thành của thủ môn Thanh Tùng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Dẫu vậy, hiệp 1 đã khép lại mà SLNA chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, SLNA dù chơi hơn người nhưng không mạo hiểm dâng cao tấn công. Chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã vùng lên mạnh mẽ. Và với quyết tâm được đẩy lên cao, đội khách đã đưa được trận đấu về vạch xuất phát. Bàn quân bình tỷ số được ghi ở phút 55, sau tình huống tạt bóng đầy cảm giác từ bên cánh trái của Mai Sỹ Hoàng, Vikto Le chọn vị trí hợp lý để đánh đầu làm tung lưới thủ môn Cao Văn Bình.

2578768496005583709.jpg
SLNA thể hiện lối đá khá đơn điệu. Ảnh: Chung Lê

Sau khi bị gỡ hòa, SLNA dâng cao tấn công với quyết tâm giành chiến thắng. Đội bóng của HLV Phan Như Thuật đã triển khai lên bóng từ nhiều hướng. Tuy nhiên, các pha tấn công của đội chủ nhà khá đơn điệu, giúp hàng thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không quá khó khăn để chặn đứng.

Chính vì vậy, trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa 1-1.

