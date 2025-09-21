Thể thao Người cũ Sông Lam Nghệ An: Người thăng hoa, kẻ thất nghiệp Từng là nỗi thất vọng của Sông Lam Nghệ An nhưng khi trở lại quê nhà, Sebastian Zaracho đang thi đấu thăng hoa cùng Câu lạc bộ Guaraní, ngược lại tiền đạo Benjamin Kuku hiện đang trong tình cảnh thất nghiệp sau khi chia tay SLNA.

Sebastian Zaracho: Từ “tội đồ” thành người hùng và giấc mơ World Cup cùng Paraguay

Gia nhập Sông Lam Nghệ An với nhiều kỳ vọng, trung vệ người Paraguay - Sebastian Zaracho từng đối mặt với vô vàn áp lực sau chiếc thẻ đỏ tai hại ngay trong trận ra mắt. Khởi đầu không như mơ, phong độ sa sút khiến không ít người nghi ngờ về năng lực thật sự của cầu thủ sinh năm 1999.

Tuy nhiên, bước sang năm 2025, Zaracho đã chứng minh rằng, niềm tin mà Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An đặt vào anh là hoàn toàn có cơ sở. Khi đã hòa nhập tốt hơn, trung vệ người Paraguay dần tìm được tiếng nói chung với các đồng đội nơi hàng thủ, góp phần quan trọng vào chuỗi trận khởi sắc của đội bóng xứ Nghệ.

Sebastian Zaracho với bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 vào lưới Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Phong độ ổn định của Sebastian Zaracho là một trong những yếu tố then chốt giúp Sông Lam Nghệ An tiến tới trận chung kết Cup Quốc gia và quan trọng hơn cả là trụ hạng thành công tại V.League mùa giải 2024-2025.

Trong màu áo đội bóng xứ Nghệ, Zaracho đã có tổng cộng 23 lần ra sân, ghi được 2 bàn thắng. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 vào lưới Hoàng Anh Gia Lai, mang lại chiến thắng mang tính sống còn cho Sông Lam Nghệ An ở vòng áp chót.

Sau khi mùa giải khép lại, Zaracho nói lời chia tay Việt Nam để trở về quê nhà đầu quân cho CLB Club Guaraní - một trong những đội bóng giàu truyền thống tại Paraguay.

Điều đáng nói là trung vệ 26 tuổi này ngay lập tức ghi dấu ấn, khi được ra sân 9 trận liên tiếp kể từ tháng 7, ghi 1 bàn thắng và có thêm 1 pha kiến tạo. Dưới sự góp mặt của anh, Guaraní thắng tới 7/9 trận, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng Primera División Clausura - giai đoạn hai của giải VĐQG Paraguay.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, Sebastian Zaracho hoàn toàn có thể mơ về một viễn cảnh xa hơn: Được triệu tập vào Đội tuyển quốc gia Paraguay tham dự VCK World Cup 2026 - giải đấu mà đại diện Nam Mỹ đã giành được suất tham dự.

Benjamin Kuku - Khác biệt số phận

Trái ngược với câu chuyện đầy cảm hứng của Zaracho, tiền đạo Benjamin Kuku hiện đang trong tình cảnh thất nghiệp sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An.

Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Nigeria là chân sút chủ lực của Sông Lam Nghệ An khi góp mặt trong 29 trận đấu, ghi được 6 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo - thành tích tốt nhất trong đội hình.

Tiền đạo Benjamin Kuku vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Không chỉ đóng vai trò là mũi nhọn trên hàng công, Benjamin Kuku còn thường xuyên lùi sâu, làm tường và kết nối tuyến giữa, góp phần không nhỏ vào việc giữ lối chơi của đội bóng xứ Nghệ không bị rơi vào hỗn loạn trong giai đoạn khó khăn.

Thế nhưng, sau khi mùa giải khép lại, Benjamin Kuku không tìm được bến đỗ mới và vẫn đang tự tập luyện, chờ cơ hội trở lại. Với những gì đã thể hiện tại V.League, đặc biệt là tinh thần chuyên nghiệp và khả năng đóng góp toàn diện, hy vọng rằng Benjamin Kuku sẽ sớm tìm lại ánh sáng trong sự nghiệp.