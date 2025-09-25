Thể thao Công an Hà Nội thắng nhọc đội bóng Philippines; Arsenal, Man City vào vòng 4 Cúp Liên đoàn Arsenal, Man City vào vòng 4 Cúp Liên đoàn; Bốc thăm vòng 4 Carabao Cup; CAHN thắng nhọc đội bóng Philippines ... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Arsenal, Man City vào vòng 4 Cúp Liên đoàn

Tân binh Eberechi Eze ghi bàn đầu tiên trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trên sân Port Vale, thuộc khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh. Bàn thắng còn lại của Pháo thủ được ghi do công của Trossard.

Eberechi Eze ghi bàn đầu tiên cho Arsenal.

Cũng trong đêm qua, trận đấu giữa Huddersfield vs Man City tại vòng 3 League Cup đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội khách. Phil Foden chính là ngôi sao của trận đấu này với 1 bàn và 1 kiến tạo.

Ở các trận đấu còn lại, ĐKVĐ Newcastle vượt qua Bradford với tỷ số 4-1, Tottenham giành chiến thắng 3-0 trước Doncaster.

Bốc thăm vòng 4 Carabao Cup: Liverpool và Arsenal gặp khó, Man City dễ thở

Lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup 2025/26 đã được tiến hành ngay sau khi trận đấu giữa Port Vale và Arsenal khép lại.

Theo kết quả, Newcastle sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà St. James' Park, trong khi Arsenal chạm trán Brighton tại Emirates.

Đội bóng hạng Hai Grimsby Town, đội đã loại Man United ở vòng trước, tiếp tục hành trình kỳ diệu bằng cuộc đối đầu Brentford. Sẽ có một trận derby xứ Wales khi Wrexham đụng Cardiff City, đội vừa gây sốc khi loại Burnley.

Man City dễ thở ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác, Liverpool sẽ tiếp đón Crystal Palace, đương kim vô địch FA Cup, trên sân Anfield. Wolves và Chelsea tạo nên một cuộc so tài toàn Premier League tại Molineux. Trong khi đó, đại diện League One là Wycombe Wanderers sẽ tiếp Fulham tại Adams Park.

Kết quả bốc thăm vòng 4 Carabao Cup 2025/26:

Arsenal vs Brighton

Grimsby vs Brentford

Swansea vs Man City

Newcastle vs Tottenham

Wrexham vs Cardiff

Liverpool vs Crystal Palace

Wolves vs Chelsea

Wycombe vs Fulham

Các trận đấu vòng 4 Carabao Cup sẽ diễn ra trong tuần bắt đầu từ 27/10.

Julian Alvarez lập hat-trick đầu tiên tại châu Âu

Rạng sáng 25/9, tiền đạo người Argentina tỏa sáng giúp Atletico Madrid đánh bại Rayo Vallecano 3-2 ở vòng 6 La Liga.

Phút 88 trận đấu trên sân Metropolitano, người hâm mộ Atletico Madrid và huấn luyện viên Diego Simeone tỏ rõ sự lo lắng khi đội chủ nhà tấn công bế tắc. Trong thế trận khó khăn, Alvarez lên tiếng với một cú sút chân trái hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, khiến thủ môn đội khách không kịp trở tay.

Julian Alvarez lập hat-trick đầu tiên tại châu Âu.

Trước đó, cựu tiền đạo Man City ghi 2 bàn, lần lượt sau những pha dứt điểm cận thành chuẩn xác ở phút 15 và 80. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến châu Âu thi đấu, tiền đạo sinh năm 2000 lập hat-trick trong một trận đấu. Trước khi gia nhập Man City vào năm 2022, Alvarez từng ghi 6 bàn vào lưới Alianza Lima ở Copa Libertadores.

Vòng 1 Europa League: Antony vừa ghi bàn vừa kiến tạo giúp Betis có được 1 điểm

Với lợi thế sân nhà, Betis nhanh chóng tràn lên tấn công và tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 15 khi Antony kiến tạo cho Bakambu dứt điểm tung nóc lưới Nottingham.

Nhưng chỉ 3 phút sau, đội khách đã gỡ hòa nhờ pha dàn xếp mượt mà kết thúc bằng đường căng ngang của Gibbs White để Igor Jesus dễ dàng đệm bóng cận thành.

Kết quả các trận đấu khác tại Europa League đêm qua.

Tiền đạo người Brazil đưa Nottingham vượt lên dẫn 2-1 ở phút 23 với cú đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Douglas Luiz. Phải đến phút 85, Betis mới tìm được bàn gỡ khi Antony đệm bóng chuẩn xác từ đường trả ngược của Marc Roca, ấn định tỷ số 2-2.

Cao Quang Vinh ghi bàn phút 90, CAHN thắng nhọc đội bóng Philippines

CLB Công an Hà Nội (CAHN) nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận nhưng gặp bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của Cebu.

Thậm chí, họ còn thoát thua trong một vài pha phản công sắc bén của đối thủ. Điểm nhấn gây tranh cãi đến ở cuối hiệp 1 khi trọng tài rút lại quyết định thổi phạt đền cho CAHN sau khi tham khảo VAR.

Cao Quang Vinh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sang hiệp 2, HLV Mano Polking tăng cường hàng công với nhiều sự thay đổi, tạo sức ép liên tục. Tuy nhiên, các cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong tiếc nuối.

Phải đến phút 90, Cao Quang Vinh đá bồi rất nhanh tung lưới đội bóng Philippines. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp CAHN giành 3 điểm quý giá, nuôi hy vọng đi tiếp ở Cúp các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2025/26.