Quốc tế Nhận định, dự đoán Real Betis vs Nottingham: Kết đắng cho chủ nhà Trận đấu giữa Real Betis vs Nottingham giải Europa League diễn ra vào 2h00 ngày 25/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Real Betis vs Nottingham mới nhất

Betis không có sự phục vụ của nhạc trưởng Isco, người vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá gặp phải trong giai đoạn tiền mùa giải.

Tiền đạo Pablo Garcia cũng vắng mặt do được triệu tập vào đội tuyển U20 Tây Ban Nha dự World Cup tại Chile.

Ngoài ra, khả năng ra sân của Diego Llorente, Ricardo Rodriguez và Nelson Deossa còn bỏ ngỏ.

Về phía đội khách, họ thiếu vắng Nicolas Dominguez và Ola Aina vì chấn thương, trong khi Oleksandr Zinchenko và Omari Hutchinson không đủ điều kiện thi đấu do không có tên trong danh sách dự Europa League.

Forest hy vọng Murillo sẽ kịp trở lại sau khi bỏ lỡ hai trận gần nhất vì chấn thương nhẹ.

Nếu kịp bình phục, Murillo sẽ đá cặp cùng Nikola Milenkovic ở trung tâm hàng thủ, trong khi Callum Hudson-Odoi cũng có thể được đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị và thi đấu hơn 30 phút trong trận hòa Burnley.

Đội hình dự kiến Real Betis vs Nottingham mới nhất

Real Betis:

Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Fornals, Altimira; Antony, Lo Celso, Ezzalzouli; Cucho

Nottingham Forest:

Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Morato; Luiz, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Nhận định bóng đá Real Betis vs Nottingham mới nhất

Betis góp mặt ở Europa League sau khi giành được 60 điểm qua 38 trận, kết thúc mùa trước ở vị trí thứ sáu tại La Liga.

Los Verdiblancos đang mơ tiến xa hơn so với chiến dịch Conference League mùa trước, nơi họ lần đầu tiên vào chung kết cúp châu Âu nhưng thua Chelsea 1-4.

Trong tám lượt trận sắp tới, đội bóng xứ Andalusia sẽ lần lượt chạm trán Forest, Ludogorets, Genk, Lyon, Utrecht và Dinamo Zagreb với mục tiêu giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Betis bước vào trận mở màn gặp Forest với tinh thần hứng khởi sau khi đánh bại Real Sociedad 3-1 trên sân nhà cuối tuần qua, nhờ một bàn phản lưới và các pha lập công của Cucho Hernandez cùng Pablo Fornals.

Đội bóng của Pellegrini hiện có hai trận thắng, ba trận hòa và một thất bại sau sáu vòng đấu tại La Liga, với tổng cộng chín điểm, tạm đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng.

Trong bối cảnh sân Benito Villamarin đang được cải tạo, Betis có khởi đầu tích cực tại “sân tạm” La Cartuja, khi thắng hai trong ba trận sân nhà đầu tiên mùa này (thua một).

Los Verdiblancos cũng có thể tự tin bởi họ chỉ thua một trong 18 trận gần nhất ở vòng bảng hoặc giai đoạn vòng bảng các cúp châu Âu (thắng 11, hòa 6).

Nottingham Forest sẽ trở lại đấu trường châu Âu lần đầu kể từ khi bị Bayern Munich loại ở tứ kết UEFA Cup mùa 1995-96.

Nuno Espirito Santo là người đưa Forest trở lại trời Âu, khi giúp đội bóng kết thúc ở vị trí thứ bảy cùng suất dự Conference League mùa trước, trước khi họ được nâng lên Europa League sau khi Crystal Palace bị xuống hạng.

Tuy nhiên, Nuno không còn cơ hội dẫn dắt Forest tại châu Âu, do bị sa thải đầu tháng này sau khi mối quan hệ với ông chủ Evangelos Marinakis rạn nứt.

CLB vùng East Midlands đã chọn Postecoglou – một HLV từng vô địch Europa League – để thay thế. Nhà cầm quân này đặt mục tiêu vô địch giải đấu hai mùa liên tiếp, sau khi cùng Tottenham Hotspur lên ngôi năm ngoái.

Mục tiêu trước mắt của Postecoglou là giành chiến thắng đầu tiên cùng Forest, sau khi khởi đầu bằng chuỗi ba trận không thắng, trong đó có thất bại trước Arsenal ở Premier League và Swansea City tại Cúp Liên đoàn.

Forest tiếp tục gây thất vọng khi chỉ có được một điểm trên sân Burnley cuối tuần qua, sau khi bàn mở tỷ số sớm của Nico Williams bị Jaidon Anthony gỡ hòa.

“Tricky Trees” hiện đã trải qua năm trận chính thức không biết mùi chiến thắng kể từ trận thắng 3-1 trước Brentford ở vòng mở màn Premier League. Họ sẽ hành quân đến Tây Ban Nha với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên trong mùa giải.

Dự đoán tỉ số Real Betis vs Nottingham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Real Betis vs Nottingham như sau:

Sportsmole: Real Betis 2-1 Nottingham

WhoScore: Real Betis 1-1 Nottingham

Real Betis 1-1 Nottingham Báo chúng tôi dự đoán: Real Betis 1-1 Nottingham

Xem trực tiếp Real Betis vs Nottingham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Real Betis vs Nottingham trong khuôn khổ giải Europa League diễn ra vào lúc 2h00 ngày 25/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.