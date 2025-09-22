Quốc tế Nhận định, dự đoán Espanyol vs Valencia: Bầy Dơi gục ngã Trận đấu giữa Espanyol vs Valencia giải La Liga diễn ra vào 23h00 ngày 23/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Espanyol vs Valencia mới nhất

Espanyol không có ca chấn thương nào trước trận đấu hôm thứ Ba, nhưng Pere Milla sẽ vắng mặt vì án treo giò ba trận và đây là trận thứ hai.

Tiền đạo giàu kinh nghiệm Kike Garcia có thể được trao cơ hội đá chính lần thứ hai mùa này nếu HLV Gonzalez muốn thay đổi hàng công.

Ở hàng thủ, Gonzalez nhiều khả năng tiếp tục tin tưởng bộ tứ Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera và Carlos Romero.

Phía Valencia cũng không ghi nhận ca chấn thương nào, giúp HLV Corberan có đầy đủ lực lượng để lựa chọn.

Hugo Duro đang cạnh tranh suất đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thứ hai trong mùa ở trận thắng Athletic.

Nếu được chọn thay Dani Raba, Duro nhiều khả năng sẽ đá cặp tiền đạo cùng tân binh Arnaut Danjuma.

Đội hình dự kiến Espanyol vs Valencia mới nhất

Espanyol:

Dimitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Exposito, Gonzalez, Lozano; Dolan, Puado, Kike

Valencia:

Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Rioja, Santamaria, Guerra, Lopez; Duro, Danjuma

Nhận định bóng đá Espanyol vs Valencia mới nhất

Sau khi trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng mùa trước, những dấu hiệu ban đầu trong chiến dịch La Liga mới cho thấy Espanyol có thể đặt mục tiêu cao hơn ở mùa giải này.

Đoàn quân của Manolo Gonzalez giành 10 điểm sau bốn vòng đầu, trong đó có ba chiến thắng trên sân nhà trước Atletico Madrid, Osasuna và Mallorca.

Tuy nhiên, chuỗi bất bại đã dừng lại trong chuyến làm khách tại Santiago Bernabeu hôm thứ Bảy, khi họ để thua 0-2 bởi các bàn thắng của Eder Militao và Kylian Mbappe.

Đứng ở vị trí thứ tư, Espanyol sẽ trở lại RCDE Stadium với mục tiêu duy trì thành tích toàn thắng trên sân nhà, khi họ đang là một trong bốn đội La Liga có thành tích này.

Periquitos đã không thua trong sáu lần chạm trán gần nhất với Valencia, dù năm trận liên tiếp gần đây đều kết thúc với tỷ số hòa.

Lần gần nhất Espanyol thắng Valencia là tại Mestalla vào tháng 12/2021, còn thắng lợi gần nhất trên sân nhà trước đối thủ đã diễn ra từ tháng 8/2018.

Valencia hiện đứng thứ 11 trên BXH với thành tích hai thắng, một hòa và hai thua sau năm vòng.

Los Che giành trọn 10 điểm trên sân Mestalla, bao gồm cả chiến thắng 2-0 trước Athletic Bilbao hôm thứ Bảy.

Trong trận đấu đó, Valencia tận dụng tối đa chiếc thẻ đỏ ở phút 61 của Dani Vivian: Baptiste Santamaria ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB rồi kiến tạo để Hugo Duro ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Dù chiến thắng mang lại sự hứng khởi, Valencia vẫn có chút lo ngại khi trở lại xứ Catalonia chỉ 10 ngày sau thất bại nặng nề 0-6 trước Barcelona tại Estadi Johan Cruyff.

Kết quả này kéo dài chuỗi bốn trận không thắng trên sân khách ở La Liga, kể từ sau khi họ hạ Las Palmas 3-2 hồi đầu tháng 5.

Nếu muốn giành ba điểm, Valencia sẽ phải đánh bại Espanyol ngay tại RCDE Stadium lần đầu tiên kể từ chiến thắng 2-1 vào tháng 11/2019, khi Dani Parejo và Maxi Gomez cùng lập công.

Dự đoán tỉ số Espanyol vs Valencia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Espanyol vs Valencia như sau:

Sportsmole: Espanyol 2-1 Valencia

WhoScore: Espanyol 2-0 Valencia

Espanyol 2-0 Valencia Báo chúng tôi dự đoán: Espanyol 2-1 Valencia

Xem trực tiếp Espanyol vs Valencia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Espanyol vs Valencia trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h00 ngày 23/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.