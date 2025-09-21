Quốc tế Nhận định, dự đoán Sunderland vs Aston Villa: Công làm thủ phá Trận đấu giữa Sunderland vs Aston Villa giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 21/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Aston Villa mới nhất

HLV Le Bris cho biết tiền vệ Enzo Le Fée có thể trở lại, nhưng sẽ phải cạnh tranh vị trí với Granit Xhaka và Habib Diarra.

Trên hàng công, Wilson Isidor gần như chắc suất đá chính, được hỗ trợ hai bên cánh bởi Simon Adingra và Chemsdine Talbi.

Trung vệ Daniel Ballard cũng nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi anh góp mặt ngay từ đầu ở hai vòng mở màn.

Về phía Aston Villa, hàng tiền vệ đang gặp khủng hoảng chấn thương khi cả Amadou Onana và Youri Tielemans đều vắng mặt.

HLV Emery dự kiến xếp Lamare Bogarde đá cặp tiền vệ trung tâm, trong khi sự trở lại của Boubacar Kamara là tin rất tích cực.

Không loại trừ khả năng Harvey Elliott và Evann Guessand được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên ở mùa này.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Aston Villa mới nhất

Sunderland:

Roefs; Hume, Ballard, Alderete, Mandava; Diarra, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Adingra

Aston Villa:

Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Bogarde, Kamara; Guessand, Elliott, Rogers; Watkins

Nhận định bóng đá Sunderland vs Aston Villa mới nhất

Sunderland có thể nói đã khá may mắn khi tránh được thất bại trước Palace, bởi Yeremi Pino cùng đồng đội chỉ không ghi bàn do dứt điểm thiếu chính xác và hàng thủ của “Mèo đen” kịp thời cản phá.

Khởi đầu của HLV Régis Le Bris tại Premier League tốt hơn so với kỳ vọng, đặc biệt nếu nhìn vào việc phải đến vòng 6, cả ba đội xuống hạng mùa 2024-25 mới giành được chiến thắng đầu tiên.

Một thành tích sân nhà ấn tượng có thể giúp Sunderland trụ lại giải đấu. Tại Stadium of Light mùa này, đội chủ nhà đã thắng cả hai trận tại Premier League và họ kỳ vọng sẽ có chiến thắng thứ ba vào Chủ nhật.

Thất bại duy nhất trong 90 phút của Sunderland sau 5 trận mùa này là trận thua 0-2 trước kình địch Burnley hôm 23/8. Ba ngày sau, họ còn bị Huddersfield Town loại ở Cúp Liên đoàn sau loạt sút luân lưu.

Sunderland đã ghi 5 bàn và thủng lưới 3 lần ở Premier League mùa này, nhưng trung bình chỉ có 2,3 cú sút trúng đích mỗi trận – thấp thứ hai toàn giải.

Aston Villa cầm hòa Everton 0-0 hôm 13/9, dù đội bóng vùng Merseyside phung phí nhiều cơ hội, tạo ra hơn 2 bàn thắng kỳ vọng (xG) nhưng không thể tận dụng, trong khi Villa chỉ có đúng một cú sút trúng đích.

Đoàn quân của HLV Unai Emery từng nuôi tham vọng dự cúp châu Âu, nhưng họ khởi đầu mùa 2025-26 khá thất vọng với 2 trận thua và 2 trận hòa. Tại Cúp Liên đoàn hôm thứ Ba, họ còn bị Brentford loại trên chấm phạt đền.

Trên sân khách, Villa thua 2 và hòa 1 sau 3 trận mùa này, nối tiếp phong độ kém cỏi cuối mùa trước khi để thua 3/4 chuyến làm khách cuối cùng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Villa không ghi bàn ở cả 4 trận mở màn Premier League. Tính về chỉ số bàn thắng kỳ vọng, chỉ Wolverhampton Wanderers (2,9 xG) còn tệ hơn.

Kể từ năm 2010, Villa đã thắng 6/15 lần đối đầu Sunderland và chỉ thua 3 trận. Hai đội chưa gặp lại kể từ năm 2018.

Dự đoán tỉ số Sunderland vs Aston Villa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Sunderland vs Aston Villa như sau:

Sportsmole: Sunderland 2-1 Aston Villa

WhoScore: Sunderland 1-2 Aston Villa

Sunderland 1-2 Aston Villa Báo chúng tôi dự đoán: Sunderland 2-2 Aston Villa

Xem trực tiếp Sunderland vs Aston Villa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Sunderland vs Aston Villa trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 21/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.