Quốc tế Nhận định, dự đoán Brighton vs Tottenham: Quật ngã chủ nhà Trận đấu giữa Brighton vs Tottenham giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 21h00 ngày 20/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Brighton vs Tottenham mới nhất

Brighton càng thêm thất vọng ở trận gặp Bournemouth khi Jack Hinshelwood (mắt cá) và Maxin De Cuyper (đầu gối) đều phải rời sân trong hiệp một. Hinshelwood đã gia nhập danh sách chấn thương cùng Adam Webster và Solly March (đều đầu gối), còn De Cuyper vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Trong khi đó, Mats Wieffer (đầu gối) và Diego Gomez (ốm) đã bình phục và sẵn sàng thi đấu.

Nếu De Cuyper không kịp trở lại, Ferdi Kadioglu sẽ đá hậu vệ trái bên cạnh Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke và Joel Veltman. Ở tuyến giữa, Carlos Baleba hoặc Yasin Ayari sẽ thay thế Hinshelwood.

Yankuba Minteh đang dẫn đầu Premier League về tỷ lệ qua người thành công với ít nhất 10 lần thử (65% – 13/20) và sẽ tiếp tục góp mặt trên hàng công cùng Mitoma, Georginio Rutter và Danny Welbeck.

Về phía Tottenham, Dominic Solanke vẫn chưa kịp hồi phục chấn thương mắt cá và sẽ vắng mặt, bên cạnh Yves Bissouma (chấn thương nhẹ), Kota Takai (bàn chân), James Maddison, Dejan Kulusevski và Radu Dragusin (đều đầu gối).

HLV Frank cân nhắc thay đổi một vài vị trí, với Destiny Udogie trở lại và có thể chiếm suất hậu vệ trái của Djed Spence. Tiền vệ phòng ngự Joao Palhinha cũng hy vọng được đá chính thay Rodrigo Bentancur.

Trên hàng công, Richarlison, Mathys Tel và Randal Kolo Muani cạnh tranh vị trí trung phong, với khả năng cao Richarlison được chọn. Anh có thể đá cặp cùng Xavi Simons và tân binh Mohammed Kudus, trong khi Brennan Johnson – người từng ghi bàn vào lưới Brighton mùa trước – cũng sẵn sàng trở lại ở hai cánh.

Đội hình dự kiến Brighton vs Tottenham mới nhất

Brighton & Hove Albion:

Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck

Tottenham Hotspur:

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Nhận định bóng đá Brighton vs Tottenham mới nhất

Brighton bước vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 9 với sự hứng khởi sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City trên sân nhà, nhưng họ nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất cuối tuần qua khi để thua Bournemouth cũng với tỷ số 1-2.

Kaoru Mitoma ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa để gỡ hòa cho Brighton chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhưng đội bóng vẫn trắng tay rời sân Vitality khi Jan Paul van Hecke phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền mà Antoine Semenyo thực hiện thành công, ấn định thất bại thứ hai của “Chim mòng biển” sau bốn vòng đấu.

HLV Fabian Hurzeler tỏ ra “thất vọng” trong trận thứ 50 dẫn dắt Brighton, cho rằng các học trò “không nhận được phần thưởng xứng đáng” cho nỗ lực bền bỉ, đặc biệt là trong hiệp hai. Dù vậy, kết quả này khiến Brighton đứng thứ 13 trên BXH, hơn nhóm xuống hạng 1 điểm và kém top 4 năm điểm.

Trở lại sân Amex cuối tuần này sẽ là lợi thế lớn cho Brighton, bởi họ chỉ thua 1 trong 10 trận Premier League gần nhất trước khán giả nhà (thắng 6, hòa 3) và bất bại 6 trận liên tiếp tại đây (thắng 3, hòa 3) kể từ thất bại 0-3 trước Aston Villa hồi tháng 4.

Brighton có quyền tự tin giành trọn điểm trước Tottenham, nhất là khi họ thắng 3 trong 4 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, bao gồm cú đúp mùa trước (3-2 trên sân nhà và 4-1 sân khách) – lần duy nhất trong lịch sử họ thắng liền hai trận ở giải đấu trước Spurs.

Tottenham đã có sự trở lại mạnh mẽ sau thất bại đầu tiên dưới thời Thomas Frank (thua Bournemouth 0-1) trước kỳ nghỉ quốc tế. Họ thắng liền hai trận trước West Ham và Villarreal mà không để thủng lưới.

Chiến thắng 3-0 trên sân khách trước West Ham khi đối thủ chỉ còn 10 người được nối tiếp bằng thắng lợi 1-0 trước Villarreal tại Champions League giữa tuần, nhờ bàn phản lưới ngay phút thứ 4 của thủ môn Luiz Junior.

Nếu như dưới thời HLV cũ Ange Postecoglou, Tottenham thiên về lối chơi tấn công, thì hiện tại đội bóng của Frank tập trung hơn vào sự chắc chắn phòng ngự. Ông “hài lòng với khả năng phòng ngự” khi Spurs không để đối thủ tung ra cú sút trúng đích nào trước Villarreal.

Tottenham mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 450 phút thi đấu chính thức từ đầu mùa, hiện đứng thứ ba trên BXH Premier League. Họ đã thắng cả hai trận sân khách đầu tiên tại giải với tổng tỷ số 5-0; lần gần nhất Spurs thắng ba trận liên tiếp trên sân khách ở Premier League là dưới thời Jose Mourinho vào tháng 11/2020.

Tottenham đã thua trong cả hai lần gần nhất làm khách tại Amex, nhưng chưa từng thua ba trận liên tiếp trên sân Brighton. Về phần HLV Frank, ông chỉ thua 1 trong 6 lần đối đầu gần nhất với Brighton (thắng 2, hòa 3) khi còn dẫn Brentford, sau khi từng thất bại cả hai trận ở mùa 2021-22.

Dự đoán tỉ số Brighton vs Tottenham mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Brighton vs Tottenham như sau:

Sportsmole: Brighton 2-3 Tottenham

WhoScore: Brighton 1-2 Tottenham

Brighton 1-2 Tottenham Báo chúng tôi dự đoán: Brighton 1-2 Tottenham

Xem trực tiếp Brighton vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Brighton vs Tottenham trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.