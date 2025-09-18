Quốc tế Nhận định, dự đoán Copenhagen vs Bayer Leverkusen: Thua đau phút cuối Trận đấu giữa Copenhagen vs Bayer Leverkusen giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 18/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Copenhagen vs Bayer Leverkusen mới nhất

HLV Jacob Neestrup của Copenhagen sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ quan trọng Magnus Mattsson, người dự kiến phải nghỉ hết mùa giải vì chấn thương đầu gối.

Cầu thủ 26 tuổi dính chấn thương trong trận play-off vòng loại Champions League gặp FC Basel hồi tháng trước.

Tài năng trẻ Oliver Hojer vẫn phải ngồi ngoài sau ca phẫu thuật, còn Jonathan Moalem chưa bình phục chấn thương hông.

Ở chiều ngược lại, Bayer Leverkusen cũng chịu tổn thất lớn trong chiến thắng trước Eintracht Frankfurt hôm thứ Sáu tuần trước.

Tiền vệ Exequiel Palacios phải lên bàn mổ vì chấn thương cơ háng nghiêm trọng và gần như sẽ nghỉ hết mùa giải.

Nhiều khả năng Aleix Garcia sẽ được lựa chọn thay thế trong chuyến làm khách tại Copenhagen, trong khi Patrik Schick – người đã ghi ba bàn mùa này – sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Đội hình dự kiến Copenhagen vs Bayer Leverkusen mới nhất

Copenhagen: Kotarski; Lopez, Hatzidiakos, Pereira, Huescas; Lerager, Delaney; Achouri, Elyounoussi, Larsson; Cornelius

Bayer Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Bade, Quansah; Grimaldo, Garcia, Andrich, Vazquez; Tillman, Tella; Schick

Nhận định bóng đá Copenhagen vs Bayer Leverkusen mới nhất

Mùa trước, Copenhagen đã khép lại hành trình Champions League để chuyển sang Europa Conference League, nơi họ tiến đến vòng 16 đội trước khi bị loại bởi nhà vô địch sau đó là Chelsea.

Sau một năm vắng bóng ở sân chơi đỉnh cao, nhà vô địch Đan Mạch sẽ trở lại đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu Âu – khởi đầu bằng trận gặp Bayer Leverkusen vào tối thứ Năm này.

“The Lions” đã phải trải qua một hành trình vòng loại đầy khắc nghiệt, lần lượt đánh bại Drita, Malmo FF và Basel để giành quyền góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

Khác với những trận đấu nhạt nhòa mùa trước trước các đội như Hearts, Dinamo Minsk hay Jagiellonia Bialystok, Copenhagen năm nay được “thưởng” bằng những lá thăm chạm trán Tottenham, Napoli và Barcelona.

Copenhagen đang rất cần tạo đà tâm lý trước những trận đấu lớn ấy, và họ chắc chắn muốn tận dụng lợi thế sân nhà để kiếm điểm. Vấn đề là 8 lần gần nhất tiếp các đội bóng Đức trên sân nhà, họ đều phải nhận thất bại.

Chưa dừng lại ở đó, cuối tuần qua “The Lions” còn để thua Brondby 1-2 – thất bại cay đắng trước kình địch lớn nhất tại giải VĐQG Đan Mạch.

Trong khi Copenhagen gục ngã trước đội bóng mới của Steve Cooper, thì Bayer Leverkusen đã mở ra một kỷ nguyên mới đầy ấn tượng.

HLV Kasper Hjulmand đã thay thế Erik ten Hag, và nhà cầm quân người Đan Mạch có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp “Die Werkself” vùi dập Eintracht Frankfurt 3-1.

Với 4 bàn thắng, 2 thẻ đỏ và 1 quả phạt đền, trận đấu đầu tiên của Hjulmand cùng Leverkusen thực sự đầy kịch tính. Nhà cầm quân 53 tuổi chắc chắn sẽ muốn thấy sự cân bằng và tổ chức tốt hơn khi bước vào cuộc đụng độ lớn tại Đan Mạch.

Leverkusen những năm gần đây cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ ở đấu trường châu Âu, lọt vào chung kết Europa League 2024 và tiếp tục có thành tích ấn tượng tại Champions League mùa trước.

“Die Werkself” đánh bại cả hai đội bóng thành Milan ở vòng bảng, đồng thời ghi bốn bàn vào lưới Feyenoord Rotterdam và năm bàn vào lưới Red Bull Salzburg của Áo. Thực tế, chỉ có Liverpool và Atletico Madrid mới đủ sức ngăn bước tiến của họ trong giai đoạn này.

Mùa này, Leverkusen sẽ có những cuộc chạm trán hứa hẹn kịch tính với Paris Saint-Germain, Manchester City và Newcastle United. Nhưng trước mắt, sự tập trung tuyệt đối của họ sẽ dồn vào Copenhagen khi họ tìm kiếm khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch châu Âu mới.

Dự đoán tỉ số Copenhagen vs Bayer Leverkusen mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Copenhagen vs Bayer Leverkusen như sau:

Sportsmole: Copenhagen 1-2 Bayer Leverkusen

WhoScore: Copenhagen 0-2 Bayer Leverkusen

Copenhagen 0-2 Bayer Leverkusen Báo chúng tôi dự đoán: Copenhagen 1-2 Bayer Leverkusen

Xem trực tiếp Copenhagen vs Bayer Leverkusen khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Copenhagen vs Bayer Leverkusen trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 18/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.