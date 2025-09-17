Quốc tế Nhận định, dự đoán Olympiacos vs Pafos: Bóp nghẹt tân binh Trận đấu giữa Olympiacos vs Pafos giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 17/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Olympiacos vs Pafos mới nhất

Mendilibar đang chạy đua với thời gian để có sự phục vụ của Gelson Martins, người đã phải rời sân trận trước, trong khi hậu vệ phải Rodinei cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Với việc thủ môn Konstantinos Tzolakis bị treo giò, Alexandros Paschalakis dự kiến bắt chính, còn tiền đạo Roman Yaremchuk vẫn đang điều trị chấn thương cơ.

Mehdi Taremi nhiều khả năng sẽ có lần đá chính đầu tiên sau khi vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp ở trận thắng cuối tuần qua, nên cựu tiền đạo Inter Milan có thể được giao nhiệm vụ dẫn dắt hàng công.

Derrick Luckassen bị truất quyền thi đấu trong trận thua Apollon ở giải quốc nội, nhưng án treo giò không áp dụng tại cúp châu Âu, vì vậy trung vệ 23 tuổi sẽ tiếp tục góp mặt ở hàng thủ.

David Goldar nhiều khả năng sẽ đá cặp với Luckassen, dù trung vệ kỳ cựu David Luiz vẫn là một lựa chọn khác cho đội khách.

Dù Jaja ghi bàn quyết định ở vòng loại, Carcedo khó thay đổi nhiều trong đội hình vốn đã ổn định, nên cầu thủ 24 tuổi có thể tiếp tục được giữ lại như một quân bài dự bị chiến lược.

Đội hình dự kiến Olympiacos vs Pafos mới nhất

Olympiacos:

Paschalakis; Ortega, Biancone, Retsos, Costinha; Nascimento, Garcia; Podence, Chiquinho, Strefezza; Taremi

Pafos FC:

Michael; Langa, Luckassen, Goldar, Pileas; Sunjic, Pepe; Bruno, Dragomir, Orsic; Andersen

Nhận định bóng đá Olympiacos vs Pafos mới nhất

Hệ số UEFA được cải thiện đã giúp Olympiacos giành suất trực tiếp vào Champions League sau khi lên ngôi tại Super League mùa 2024-25, đánh dấu lần đầu tiên họ có vé tự động sau hơn một thập kỷ.

Đội bóng từng 48 lần vô địch Hy Lạp trở lại sân khấu lớn, và đây sẽ là lần thứ 36 họ góp mặt ở vòng bảng, tiếp tục khẳng định vị thế tại giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thời gian vắng bóng Champions League không ngăn Olympiacos ghi dấu ấn lịch sử ở đấu trường châu lục, khi họ giành chiếc cúp châu Âu đầu tiên bằng chiến thắng trước Fiorentina trong trận chung kết Conference League 2023-24.

Các học trò của Jose Luis Mendilibar bước vào trận đấu tối thứ Tư với sự tự tin dâng cao sau khi ghi năm bàn vào lưới Panserraikos trên sân Karaiskakis, qua đó dẫn đầu Super League và kéo dài khởi đầu hoàn hảo mùa 2025-26 với chín bàn thắng ghi được và chưa để lọt lưới.

Đội bóng thành Piraeus cũng thắng năm trong bảy trận sân nhà gần nhất ở cúp châu Âu (hòa 2), nên họ có lý do tin rằng sẽ giành trọn điểm trong trận đấu được xem là dễ thở nhất vòng bảng.

Olympiacos sẽ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc trong tám trận vòng bảng, với những chuyến làm khách trước Barcelona và Arsenal – hai đội từng vào bán kết mùa trước, trong khi cuộc tiếp đón Real Madrid trên sân nhà cũng không hề nhẹ nhàng.

Áp lực đặt lên Pafos không nhiều, khi họ đã làm nên lịch sử bằng việc góp mặt ở vòng bảng chỉ sau một mùa ra mắt châu Âu tại Conference League, nơi họ dừng bước ở vòng 16 đội.

Hai năm qua dưới thời Carcedo chứng kiến hàng loạt cột mốc quan trọng: khởi đầu bằng chức vô địch Cúp Quốc gia Síp 2023-24, tiếp nối với chức vô địch giải VĐQG 2024-25 – qua đó giành quyền tham dự Champions League.

Tấm vé này được ấn định theo kịch bản kịch tính, khi Pafos vượt qua Crvena Zvezda nhờ bàn gỡ hòa ở phút 88 của Jaja trong trận lượt về tại Síp, sau khi đã thắng ở lượt đi tại Serbia.

Đoàn quân Carcedo bất bại suốt sáu trận vòng loại và có thể tin rằng họ đủ sức gây bất ngờ trước Olympiacos – đội đã không thắng 18 trong 20 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League.

Tuy nhiên, Pafos cần nhanh chóng quên đi thất bại đầu tiên mùa này, khi họ thua Apollon Limassol 0-1 ngay trên sân nhà ở giải VĐQG hôm thứ Bảy.

Dự đoán tỉ số Olympiacos vs Pafos mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Olympiacos vs Pafos như sau:

Sportsmole: Olympiacos 2-0 Pafos

WhoScore: Olympiacos 2-1 Pafos

Olympiacos 2-1 Pafos Báo chúng tôi dự đoán: Olympiacos 2-0 Pafos

Xem trực tiếp Olympiacos vs Pafos khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Olympiacos vs Pafos trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 17/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.