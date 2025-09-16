Quốc tế Nhận định, dự đoán PSV Eindhoven vs Union SG: Đội khách thua đau Trận đấu giữa PSV Eindhoven vs Union SG giải Champions League diễn ra vào 23h45 ngày 16/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng PSV Eindhoven vs Union SG mới nhất

Armando Obispo buộc phải rời sân trong chiến thắng của PSV trước NEC vì chấn thương đầu, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Nếu không kịp bình phục, Ryan Flamingo – người đã thay thế cuối tuần qua – sẽ tiếp tục đá chính.

Những cầu thủ khác chắc chắn vắng mặt gồm Alassane Plea và Wessel Kuhn (cùng chấn thương đầu gối), trong khi Mauro Junior gặp vấn đề ở mắt cá.

Ricardo Pepi gây ấn tượng trong lần đá chính đầu tiên mùa này với cú đúp trước NEC, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được trao suất đá chính trên hàng công.

Bên phía Union, tiền đạo Raul Florucz bị treo giò, tạo cơ hội cho Kevin Rodriguez – người vừa ghi bàn quyết định cuối tuần qua – ra sân ngay từ đầu.

Ngoài ra, Mohammed Fuseini cũng không thể góp mặt vì chấn thương mắt cá, còn Sofiane Boufal – cựu cầu thủ Southampton – vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chưa đảm bảo thể lực.

Đội hình dự kiến PSV Eindhoven vs Union SG mới nhất

PSV Eindhoven:

Kovar; Sildillia, Schouten, Flamingo, Dest; Veerman, Saibari; Perisic, Til, Van Bommel; Pepi

Union SG:

Scherpen; Sykes, Mac Allister, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Niang; David; Rodiguez, El Hadj

Nhận định bóng đá PSV Eindhoven vs Union SG mới nhất

PSV trở lại sân Philips tại đấu trường danh giá của UEFA với ký ức vẫn còn ám ảnh từ thất bại nặng nề 1-7 trước Arsenal ngay tại đây mùa trước.

Đội bóng có biệt danh Boeren sau đó đã bị loại với tổng tỷ số 3-9 ở vòng 1/8, vì vậy họ rất quyết tâm khởi đầu suôn sẻ mùa này, hướng tới mục tiêu lần thứ ba liên tiếp vượt qua vòng bảng.

PSV giành vé trực tiếp dự Champions League năm nay nhờ bảo vệ thành công chức vô địch Eredivisie 2024/25 – danh hiệu thứ hai liên tiếp. Họ cũng khởi đầu mùa giải mới khá ổn, dù từng bất ngờ thua Telstar trên sân nhà.

Các học trò của Peter Bosz đã nhanh chóng lấy lại tinh thần với chiến thắng kịch tính 5-3 trước NEC cuối tuần qua, qua đó vươn lên nhì bảng với bốn thắng lợi sau năm vòng. Trên mọi đấu trường, PSV thắng năm trong sáu trận đã qua.

Để tiếp nối phong độ này ở đấu trường châu Âu, PSV cần xóa bỏ thành tích đáng quên: chưa từng thắng một trận nào tại Cúp C1/Champions League trước các đội bóng Bỉ. Tất cả các lần chạm trán trước đó đều với Anderlecht trong giai đoạn 1991–2000.

Với lịch thi đấu vòng bảng đầy chông gai gồm tiếp đón Bayern Munich, Napoli, Atletico Madrid và làm khách trước Leverkusen, Newcastle, Liverpool, Olympiacos, PSV hiểu rõ rằng họ không được phép sảy chân trong trận đấu tưởng chừng “dễ thở” nhất này.

Đối thủ Union SG dù lần đầu góp mặt ở Champions League, nhưng không xa lạ gì với sân chơi châu Âu sau ba mùa liên tiếp chinh chiến tại Europa League.

Đội bóng được mệnh danh “Bà đầm già” của Bỉ đã giành suất dự Champions League lịch sử khi vô địch giải quốc nội mùa trước – chức vô địch đầu tiên sau 90 năm – và họ tiếp tục khởi đầu ấn tượng mùa giải mới.

Union bất bại tại giải VĐQG, thắng năm trong bảy vòng, chỉ thua ở trận Siêu cúp gặp Club Brugge. Cuối tuần qua, thầy trò Sebastien Pocognoli tiếp tục có chiến thắng 1-0 trên sân Dender, giữ vững ngôi đầu bảng giai đoạn một.

Union thể hiện sự cân bằng cả công lẫn thủ, ghi 15 bàn sau bảy trận nhưng chỉ lọt lưới ba lần, giữ sạch lưới năm trận trong chuỗi này. Thành tích ấy tiếp thêm niềm tin cho họ, khi mục tiêu là trở thành đội bóng Bỉ đầu tiên kể từ RWD Molenbeek năm 1975 thắng ngay trận ra quân tại Cúp C1/Champions League.

Dự đoán tỉ số PSV Eindhoven vs Union SG mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu PSV Eindhoven vs Union SG như sau:

Sportsmole: PSV Eindhoven 3-1 Union SG

WhoScore: PSV Eindhoven 2-0 Union SG

PSV Eindhoven 2-0 Union SG Báo chúng tôi dự đoán: PSV Eindhoven 3-1 Union SG

Xem trực tiếp PSV Eindhoven vs Union SG khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận PSV Eindhoven vs Union SG trong khuôn khổ giải Champions League diễn ra vào lúc 23h45 ngày 16/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.