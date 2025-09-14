Quốc tế Nhận định, dự đoán Osasuna vs Rayo Vallecano: Hàng công vô duyên Trận đấu giữa Osasuna vs Rayo Vallecano giải La Liga diễn ra vào 23h30 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Osasuna vs Rayo Vallecano mới nhất

Osasuna sẽ thiếu Moi Gomez do chấn thương cơ, còn Valentin Rosier bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuy nhiên, Abel Bretones trở lại sau án treo giò. Trên hàng công, Ante Budimir – chân sút ghi 24 bàn mùa trước – tiếp tục đá chính, trong khi tân binh Sheraldo Becker có thể ra mắt từ băng ghế dự bị.

Phía Rayo Vallecano, Abdul Mumin vắng mặt vì chấn thương đầu gối, nhưng nhìn chung lực lượng khá ổn. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Barcelona, HLV Inigo Perez nhiều khả năng giữ nguyên đội hình xuất phát. Fran Perez – người ghi bàn vào lưới Barca từ ghế dự bị – sẽ tiếp tục đóng vai trò dự phòng, trong khi hàng công vẫn là bộ ba Isi Palazon, Jorge de Frutos và Alvaro Garcia.

Đội hình dự kiến Osasuna vs Rayo Vallecano mới nhất

Osasuna:

Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Rosier, Torro, Moncayola, Bretones; Oroz, Budimir, Munoz

Rayo Vallecano:

Batalla; Ratiu, Lejeune, Felipe, Chavarria; Ciss, Lopez; Palazon, Diaz, Garcia; De Frutos

Nhận định bóng đá Osasuna vs Rayo Vallecano mới nhất

Osasuna khởi đầu La Liga 2025-26 bằng thất bại 0-1 trên sân Bernabeu trước Real Madrid, nhưng màn trình diễn để lại nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của HLV Alessio Lisci sau đó thắng Valencia 1-0 ở vòng 2, nhưng lại để thua Espanyol 0-1 ở vòng 3. Với 3 điểm sau ba trận, Osasuna đang tạm đứng thứ 13 trên BXH.

Mùa trước, Los Rojillos cán đích ở vị trí thứ 9, bằng điểm với Rayo Vallecano (thứ 8) và chỉ kém suất dự cúp châu Âu đúng một bậc. Trong kỳ chuyển nhượng hè, họ chỉ mang về ba tân binh: Victor Munoz, Valentin Rosier và Sheraldo Becker, trong khi Jesus Areso ra đi để gia nhập Athletic Bilbao.

Osasuna từng thắng 15/45 lần đối đầu Rayo, thua 18, và trận gần nhất giữa đôi bên kết thúc với tỷ số hòa 1-1 hồi tháng 1 năm nay. Thống kê cũng cho thấy Osasuna chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất trước Rayo.

Với Rayo Vallecano, sự tự tin đang ở mức cao. Mùa trước, họ kết thúc ở vị trí thứ 8, qua đó giành vé dự vòng play-off Conference League và đánh bại Neman Grodno với tổng tỷ số 5-0 để vào vòng bảng. Đội bóng thủ đô sẽ khởi đầu chiến dịch châu Âu gặp KF Shkendija vào ngày 2/10, nhưng hiện tại họ tập trung vào chuỗi trận La Liga trước Osasuna, Celta Vigo, Atletico và Sevilla.

Rayo khởi đầu mùa bằng chiến thắng 3-1 trước Girona, sau đó thua 0-1 trước Athletic Bilbao, và trước kỳ nghỉ, họ xuất sắc cầm hòa Barcelona 1-1. Với 4 điểm sau ba vòng, Los Franjirrojos đang đứng thứ 10.

Dự đoán tỉ số Osasuna vs Rayo Vallecano mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Osasuna vs Rayo Vallecano như sau:

Sportsmole: Osasuna 1-0 Rayo Vallecano

WhoScore: Osasuna 1-1 Rayo Vallecano

Osasuna 1-1 Rayo Vallecano Báo chúng tôi dự đoán: Osasuna 0-0 Rayo Vallecano

Xem trực tiếp Osasuna vs Rayo Vallecano khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Osasuna vs Rayo Vallecano trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 23h30 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.