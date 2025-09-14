Quốc tế Nhận định, dự đoán Celta Vigo vs Girona: Nhấn chìm đội khách Trận đấu giữa Celta Vigo vs Girona giải La Liga diễn ra vào 19h00 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Celta Vigo vs Girona mới nhất

Celta Vigo có thể vắng Marcos Alonso vì chấn thương cơ, nhưng nhìn chung lực lượng khá đầy đủ. Hàng công sẽ có sự góp mặt của Borja Iglesias và Bryan Zaragoza. Iago Aspas – dù đã 38 tuổi – nhiều khả năng tiếp tục ra sân từ đầu, dù anh vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên mùa này.

Girona không có thủ môn Juan Carlos do chấn thương. Abel Ruiz và Viktor Tsygankov phải chờ kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn. Vanat gần như chắc chắn đá chính ở vị trí trung phong sau khi thể hiện phong độ cao trong màu áo Dynamo Kiev (3 bàn, 2 kiến tạo sau 7 trận) trước khi gia nhập. Thomas Lemar có thể đá ở vai trò số 10, trong khi Azzedine Ounahi nhiều khả năng ra mắt ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến Celta Vigo vs Girona mới nhất

Celta Vigo:

Radu; Rodriguez, Dominguez, Lago; Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Iglesias, Zaragoza

Girona:

Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Ounahi; Asprilla, Lemar, Roca; Vanat

Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Girona mới nhất

Celta Vigo mở màn La Liga 2025-26 bằng thất bại 0-2 trên sân nhà trước Getafe, sau đó hòa liên tiếp ba trận với Mallorca, Real Betis và Villarreal. Với 3 điểm sau bốn vòng, họ tạm đứng thứ 14.

Mùa trước, Celta chơi cực kỳ ấn tượng khi kết thúc ở vị trí thứ 7, qua đó giành vé dự Europa League. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch châu Âu vào ngày 2/10 gặp PAOK. Trong mùa hè, HLV Claudio Giraldez đã mang về năm tân binh gồm Ilaix Moriba, Ferran Jutglà, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza và thủ môn Ionut Radu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Galicia vẫn chưa thực sự bắt nhịp với mùa giải mới.

Lịch sử đối đầu với Girona cho thấy sự cân bằng: Celta thắng 8, thua 7 sau 21 lần gặp nhau. Dù vậy, cả hai trận La Liga mùa trước đều kết thúc hòa. Celta chưa thắng Girona từ tháng 8/2022, và trên sân nhà Balaídos, lần gần nhất họ đánh bại đối thủ này đã từ tháng 4/2019.

Bên kia chiến tuyến, Girona đang trải qua khởi đầu đầy khó khăn. Họ thua 1-3 trước Rayo Vallecano ở vòng mở màn, sau đó bị Villarreal hạ 0-5 rồi thua tiếp Sevilla 0-2. Qua ba trận, đoàn quân của Michel để lọt lưới 10 bàn, chỉ ghi đúng 1 bàn, và hiện đứng cuối bảng với 0 điểm.

Điều này tương phản hoàn toàn với mùa 2023-24 huy hoàng, khi Girona cán đích ở vị trí thứ 3 và giành vé Champions League. Tuy nhiên, mùa 2024-25 họ sa sút nghiêm trọng, kết thúc ở vị trí 16 và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm.

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Girona rất bận rộn với 9 bản hợp đồng mới. Đáng chú ý nhất là thương vụ chiêu mộ tiền đạo Vladyslav Vanat từ Dynamo Kiev với giá 13 triệu bảng. Chân sút 23 tuổi được kỳ vọng gánh vác nhiệm vụ ghi bàn để giúp đội trụ hạng.

Dự đoán tỉ số Celta Vigo vs Girona mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Celta Vigo vs Girona như sau:

Sportsmole: Celta Vigo 2-1 Girona

WhoScore: Celta Vigo 2-1 Girona

Celta Vigo 2-1 Girona Báo chúng tôi dự đoán: Celta Vigo 2-1 Girona

Xem trực tiếp Celta Vigo vs Girona khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Celta Vigo vs Girona trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 19h00 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.