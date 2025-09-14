Quốc tế Nhận định, dự đoán Burnley vs Liverpool: Gieo ác mộng cho chủ nhà Trận đấu giữa Burnley vs Liverpool giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 20h00 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Burnley vs Liverpool mới nhất

Liverpool đã xác nhận chiêu mộ Alexander Isak bằng bản hợp đồng kỷ lục tại Anh vào ngày 1/9/2025.

Tất cả sự chú ý sẽ dồn vào danh sách xuất phát của Liverpool lúc 12:45 trưa Chủ Nhật để xem Isak có đá chính hay không. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ khởi đầu trên ghế dự bị, bởi mới chỉ thi đấu 18 phút chính thức mùa này cho Thụy Điển trong chuyến làm khách tại Kosovo hôm thứ Hai.

Phong độ tốt của Hugo Ekitike và Cody Gakpo khiến Slot khó lòng gạt bỏ ai để nhường chỗ cho Isak. Gakpo cũng vừa ghi bàn cho Hà Lan trước Lithuania tuần trước, tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng.

Về chấn thương, Ibrahima Konaté đã ổn sau khi thi đấu cho Pháp trong kỳ tập trung. Tuy nhiên, Jeremie Frimpong vẫn chưa bình phục chấn thương gân kheo, còn Curtis Jones cũng vắng mặt.

Phía Burnley, Jordan Beyer và Connor Roberts có thể sớm trở lại sau chấn thương đầu gối, nhưng trận này dường như vẫn quá sớm với họ.

Zeki Amdouni phải nghỉ dài hạn vì chấn thương nặng ở đầu gối. Tuy nhiên, Hjalmar Ekdal đã bình phục sau va chạm nhẹ khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Thụy Điển.

Florentino Luis – tân binh mượn từ Benfica – có thể ra mắt trong trận này.

Đội hình dự kiến Burnley vs Liverpool mới nhất

Burnley:

Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Bruun Larsen, Foster, Anthony

Liverpool:

Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Nhận định bóng đá Burnley vs Liverpool mới nhất

Tháng 8 vừa qua thật sự ngọt ngào với nhà đương kim vô địch Premier League khi Liverpool toàn thắng cả ba trận, trong đó có chiến thắng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh danh hiệu Arsenal.

Giờ đây, Liverpool đang hướng tới mục tiêu thắng cả bốn trận mở màn lần thứ ba trong kỷ nguyên Premier League, sau các mùa 2018-19 (về nhì với 97 điểm) và 2019-20 (vô địch). Nếu làm được, đây cũng sẽ là mùa giải thứ ba liên tiếp nhà vô địch mở màn bằng bốn chiến thắng, sau khi Man City làm được ở hai mùa trước. Lịch sử giải đấu chưa từng chứng kiến điều này.

Đoàn quân của Slot được đánh giá cao hơn hẳn, không chỉ vì đối thủ yếu thế, mà còn bởi Liverpool vừa tăng cường thêm sức mạnh hàng công vốn đã rất lợi hại bằng bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng với Alexander Isak vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Liverpool đã ghi bàn ở 37 trận Premier League liên tiếp – chuỗi tốt nhất lịch sử CLB – và sau khi chi gần nửa tỷ bảng trong mùa hè, thật khó để bất kỳ hàng thủ nào có thể ngăn chặn họ lúc này.

Trên lý thuyết, đây là trận dễ nhất của Liverpool trong tuần, trước khi tiếp Atletico Madrid và kình địch Everton tại Anfield trong bảy ngày tới. Slot kỳ vọng các học trò có thể tái hiện màn trình diễn từng hủy diệt đội bóng của Scott Parker 9-0 năm 2022.

Lịch sử đối đầu cũng đứng về phía Liverpool: họ thắng tám trong chín chuyến làm khách gần nhất tới Turf Moor, bao gồm cả sáu trận gần đây. Burnley có nguy cơ trở thành đội thứ tư trong lịch sử thua Liverpool bảy lần liên tiếp trên sân nhà.

Trong kỷ nguyên Premier League, Burnley gặp khó khăn trước Liverpool với 14 thất bại sau 18 lần chạm trán.

Khi đối đầu với nhà vô địch giải đấu, Burnley cũng thua 10/11 lần gần nhất, thủng lưới tới 30 bàn. Trận duy nhất họ thắng lại chính là trước Liverpool, do Sean Dyche dẫn dắt năm 2021 tại Anfield.

Khó có thể đánh giá chính xác sức mạnh của Burnley sau ba vòng đấu. Họ đã phải làm khách trước Tottenham và Man United – đều là những thất bại nỗ lực, nhưng lại thắng Sunderland (tân binh như họ) trong trận sân nhà duy nhất.

Mùa trước, Burnley nổi tiếng với hàng thủ chắc chắn ở Championship, chỉ để lọt lưới 16 bàn sau 46 trận. Nhưng tại Premier League năm nay, sau ba trận họ đã thủng lưới sáu bàn. Nếu nhận thêm hai bàn thua ở trận này, Burnley sẽ trở thành đội thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh để thủng ít nhất một nửa số bàn thua của cả mùa trước chỉ trong bốn trận đầu mùa kế tiếp.

Burnley đang giữ chuỗi 25 trận bất bại trên sân nhà ở giải quốc nội, nhưng thử thách lần này cực kỳ khó, bởi sau Liverpool, ba đối thủ tiếp theo của họ cũng đều nằm trong top 7 mùa trước: Nottingham Forest, Man City và Aston Villa.

Dự đoán tỉ số Burnley vs Liverpool mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Burnley vs Liverpool như sau:

Sportsmole: Burnley 0-3 Liverpool

WhoScore: Burnley 0-3 Liverpool

Burnley 0-3 Liverpool Báo chúng tôi dự đoán: Burnley 0-4 Liverpool

Xem trực tiếp Burnley vs Liverpool khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Burnley vs Liverpool trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 20h00 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.