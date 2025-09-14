Quốc tế Nhận định, dự đoán Man City vs MU: Quỷ đỏ thoát thua Trận đấu giữa Man City vs MU giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào 22h30 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Man City vs MU mới nhất

Man City bước vào derby với danh sách chấn thương dày đặc, đặc biệt ở hàng thủ, khi Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Aït-Nouri và Rico Lewis đều vắng mặt.

Trên hàng công, Omar Marmoush dính chấn thương khi phục vụ ĐT Ai Cập, sẽ bỏ lỡ trận này. Savinho và Rayan Cherki cũng chưa thể ra sân, khiến Guardiola chỉ còn Phil Foden, Oscar Bobb và Jeremy Doku là lựa chọn chính ở cánh.

Mateo Kovacic vẫn cần vài tuần nữa để trở lại sau chấn thương gót Achilles, nhưng Rodri tái xuất giúp tuyến giữa City vẫn đủ mạnh.

Phía Man United, họ cũng mất nhiều trụ cột: Matheus Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount đều vắng mặt. Điều đó mở ra cơ hội để Benjamin Sesko có trận đá chính đầu tiên tại Premier League, sau khi chơi trọn vẹn hai trận liên tiếp cho Slovenia trong đợt tập trung quốc tế.

Senne Lammens vừa cập bến để giải quyết vấn đề thủ môn, nhưng HLV Amorim đã xác nhận Altay Bayindir sẽ bắt chính, sau khi Andre Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Đội hình dự kiến Man City vs MU mới nhất

Manchester City:

Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku

Manchester United:

Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad

Nhận định bóng đá Man City vs MU mới nhất

Với Man City, họ đang ở một vị trí lạ lẫm sau ba vòng đấu, khi rơi xuống tận hạng 13 sau hai trận thua liên tiếp trước Tottenham Hotspur và Brighton & Hove Albion.

Sau khi toàn thắng bốn trận mở màn ở cả hai mùa trước, việc City để thua hai trong ba trận đầu mùa này là cú sốc lớn, và cũng là lần đầu tiên điều đó xảy ra kể từ mùa 2004-05.

Nỗi lo lớn của Pep Guardiola là: lần gần nhất một đội thua hai trong ba trận đầu mùa mà vẫn vô địch giải đấu đã diễn ra từ mùa đầu tiên của Premier League, khi Man United khởi đầu chậm chạp nhưng vẫn lên ngôi mùa 1992-93.

Chỉ giành ba điểm sau chín điểm tối đa cũng là khởi đầu tệ nhất sự nghiệp huấn luyện ở giải VĐQG của Guardiola. Ông rất cần xoay chuyển tình thế, bởi lần cuối City thua ba trong bốn trận đầu mùa, họ đã phải xuống hạng 1995-96.

Các CĐV sân nhà sẽ hy vọng tái hiện phong độ cuối mùa trước, khi City thắng liền năm trận sân nhà để giành vé Champions League. Nhưng United lại thường là đối thủ khó chịu. City thắng năm trong tám lần chạm trán gần nhất, nhưng mùa trước họ chỉ có được một điểm trước United – trận hòa 0-0 buồn tẻ ở Old Trafford tháng Tư.

United lại thường chơi hay ở Etihad. Trong 16 trận thua sân nhà của Guardiola tại Premier League, một phần tư là trước Quỷ đỏ, bao gồm cả mùa trước, khi Amad Diallo tạo nên màn ngược dòng kịch tính 2-1.

Thống kê còn chỉ ra rằng lợi thế sân nhà dường như biến mất ở derby Manchester, khi đội chủ nhà chỉ thắng sáu trong 20 lần gặp nhau gần nhất.

Chiến thắng của Ruben Amorim trước City mùa trước cũng hiếm hoi, bởi trong 30 trận dẫn dắt United, ông mới thắng tám trận, trong đó bốn trận trước các đội mới thăng hạng. Ở 25 trận còn lại, ông chỉ thắng bốn, tỷ lệ 16%. Ngay cả trước Burnley vòng vừa qua, họ cũng cần tới quả phạt đền phút 97 của Bruno Fernandes để thắng 3-2 – bàn thắng muộn thứ tư trong lịch sử Premier League mà CLB ghi được.

United đã tung ra 58 cú sút ở Premier League mùa này – nhiều hơn 14 so với bất kỳ đội nào khác – nhưng họ vẫn phải trông chờ vào may mắn, khi trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu có hai bàn thắng đầu mùa đều đến từ phản lưới nhà của đối thủ, ngang bằng số bàn phản lưới họ được hưởng trong hai mùa gần nhất cộng lại.

Dự đoán tỉ số Man City vs MU mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Man City vs MU như sau:

Sportsmole: Man City 2-1 MU

WhoScore: Man City 1-1 MU

Man City 1-1 MU Báo chúng tôi dự đoán: Man City 1-1 MU

Xem trực tiếp Man City vs MU khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Man City vs MU trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh diễn ra vào lúc 22h30 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.