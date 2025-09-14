Quốc tế Nhận định, dự đoán Levante vs Real Betis: Vận may của Antony Trận đấu giữa Levante vs Real Betis giải La Liga diễn ra vào 21h15 ngày 14/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Levante vs Real Betis mới nhất

Levante nhiều khả năng sẽ trao suất đá chính cho Eyong ngay trận ra mắt ở hàng công. Alan Matturo chắc chắn vắng mặt vì chấn thương, còn Kevin Arriaga cần kiểm tra thể lực trước giờ thi đấu. Roger Brugue sẽ tiếp tục góp mặt ở cánh.

Phía Real Betis, Isco, Aitor Ruibal và Ricardo Rodriguez không thể ra sân. Antony tuy thiếu cảm giác thi đấu do không tham gia giai đoạn tiền mùa giải cùng Man United, nhưng vẫn có thể được Pellegrini sử dụng từ đầu. Giovani Lo Celso gần như chắc suất trong vai trò số 10, còn Cucho Hernandez sẽ đá chính trên hàng công.

Đội hình dự kiến Levante vs Real Betis mới nhất

Levante:

Campos; Toljan, Elgezabal, Fuente, Sanchez; Alvarez, Rey, Olasagasti, Martinez, Brugue; Eyong

Real Betis:

Lopez; Bellerin, Natan, Bartra, Firpo; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Hernandez

Nhận định bóng đá Levante vs Real Betis mới nhất

evante trở lại La Liga với tư cách là nhà vô địch Segunda Division mùa trước, và mục tiêu của họ là trụ lại ít nhất hai mùa liên tiếp tại hạng đấu cao nhất kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, khởi đầu mùa 2025-26 lại rất khó khăn cho thầy trò Julian Calero khi họ toàn thua cả ba trận, chưa có điểm nào và đang đứng áp chót BXH. Levante thua 1-2 trước Alaves ở vòng mở màn, sau đó thất thủ 2-3 trước Barcelona ngay trên sân nhà, rồi tiếp tục để Elche đánh bại 2-0 trước kỳ nghỉ tháng 9.

Tia hy vọng đến với Levante vào cuối kỳ chuyển nhượng hè khi họ chiêu mộ được Karl Etta Eyong từ Villarreal. Tiền đạo này đã có 1 bàn và 2 kiến tạo chỉ sau ba trận đầu mùa cho “Tàu ngầm vàng”, và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thương vụ đáng chú ý nhất mùa hè. Dù vậy, Villarreal vẫn giữ điều khoản mua lại vào năm 2026, nên khả năng Eyong sớm trở lại đội bóng cũ là hoàn toàn có thể.

Trong khi đó, Real Betis cũng tạo dấu ấn trên thị trường khi đưa Antony trở lại từ Manchester United theo dạng mua đứt, sau nửa mùa cho mượn đầy thành công. Họ kỳ vọng ngôi sao người Brazil sẽ mang lại sức bật mới, nhất là khi khởi đầu mùa giải chưa thật sự nổi bật: 5 điểm sau 4 vòng, xếp thứ 8.

Thầy trò Manuel Pellegrini hòa 1-1 với Elche ngày ra quân, thắng Alaves 1-0, tiếp tục hòa 1-1 với Celta Vigo, rồi để thua 1-2 trên sân nhà trước Athletic Bilbao. Trước khi bắt đầu chiến dịch Europa League gặp Nottingham Forest ngày 24/9, Betis tập trung tối đa cho hai vòng La Liga với Levante và Real Sociedad.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Betis khi họ thắng 25/48 lần gặp Levante, trong đó có ba trận gần nhất đều giành chiến thắng.

Dự đoán tỉ số Levante vs Real Betis mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Levante vs Real Betis như sau:

Sportsmole: Levante 1-1 Real Betis

WhoScore: Levante 1-2 Real Betis

Levante 1-2 Real Betis Báo chúng tôi dự đoán: Levante 1-1 Real Betis

Xem trực tiếp Levante vs Real Betis khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Levante vs Real Betis trong khuôn khổ giải La Liga diễn ra vào lúc 21h15 ngày 14/9 khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.